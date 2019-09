تیم ملی پرتغال جایزه The Best را به رونالدو داد

اکانت توییتری تیم ملی فوتبال پرتغال ستاره تیمش را بهترین بازیکن جهان دانست.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، لیونل مسی دوشنبه شب جایزه The Best را کسب کرد. تیم ملی فوتبال پرتغال تصمیم فیفا برای انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۱۹ را قبول نکرد. دقایقی پس از این که جیانی اینفانتینو (رییس فیفا) نام مهاجم بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن سال اعلام کرد، توییتر رسمی تیم ملی پرتغال تصویری از کریستیانو رونالدو منتشر کرد و نوشت: بهترین برای همیشه.

ستاره پرتغالی برای دومین سال پیاپی یکی از غایبین بزرگ مراسم The Best بود. این بار دلیل غیبتش مشکل جسمانی بود. مهاجم یوونتوس با وجود این که نتوانست جایزه The Best را به دست آورد در میان یازده بازیکن برتر سال قرار گرفت.

