برنده ۱۱ جایزه در نمایشگاه IFA ۲۰۱۹

هدست بی‌سیم هوآوی FreeBuds ۳ با کارایی مثال‌زدنی، همراه با چیپست بسیار کارآمد و طراحی صوتی نوآورانه خود توانست به کانون توجه رسانه‌های مختلف حاضر در نمایشگاه IFA ۲۰۱۹ تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هوآوی، این مجموعه توانست با کسب ۱۱ تقدیرنامه و جایزه برتر از سوی رسانه‌های مختلف در رویداد IFA ۲۰۱۹ در شهر برلین آلمان، جایگاه خود به عنوان یکی از پیشروهای صنعت فناوری در طراحی و نوآوری را مستحکم‌تر کند.

هوآوی در این رویداد از چیپست Kirin ۹۹۰، هدست بی‌سیم‌ مجهز به سیستم حذف نویز فعال Huawei FreeBuds ۳، نسخه جدید از گوشی‌ Huawei P۳۰ Pro و روتر بی‌سیم WiFi Q۲ Pro رونمایی کرد. این محصولات توانستند در بخش‌های مختلف جوایز متعددی را نصیب خود کنند. این موفقیت را باید نتیجه توجه هوآوی به طراحی متناسب محصول و منطبق بر نیازهای کاربر دانست.

هدست بی‌سیم Huawei FreeBuds ۳ در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۹ موفق به کسب عناوین زیر شد:

عنوان Best of IFA توسط وب‌سایت Android Authority. FreeBuds ۳ یک هدست بی‌سیم واقعی با پشتیبانی از ارتباط بلوتوث ۵.۱، چیپست کم‌مصرف Kirin A۱ و همچنین تأخیر بسیار اندک است که به لطف این ویژگی‌ها موفق به کسب این عنوان شده است. وب‌سایت Android Authority از رسانه‌هایی با مخاطب بین‌المللی است که در زمینه فناوری‌های موبایل فعالیت می‌کند.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط وبسایت Android Headlines. هدست FreeBuds ۳ در بررسی این وب‌سایت به این دلیل مورد توجه قرار گرفته که توانسته است برای اولین بار یک هدست بی‌سیم واقعی را ارائه کند که باب طبع عاشقان صدا باشد. سیستم حذف نویز فعال، شارژ بی‌سیم و کیفیت بالای صوت منتقل شده، دیگر دلایلی بوده‌اند که باعث اعطای این عنوان به FreeBuds ۳ شده‌اند.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط SoundGHuys. این رسانه در بررسی خود اعلام کرده که هوآوی با عرضه FreeBuds ۳ با قابلیت حذف نویز فعال توانسته رقبای خود را به یک سطح پایین‌تر از خود منتقل کند. سرعت انتقال ۲.۳ مگابیت بر ثانیه و کاهش زمان پاسخ‌دهی نیز از دیگر ویژگی‌های این هدست بی‌سیم هستند. SoundGuys انتشاراتی بین‌المللی است که در زمینه معرفی بهترین ابزارهای صوتی برای کاربری عمومی فعالیت می‌کند.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط Gadget Match به این دلیل به FreeBuds ۳ اعطا شده که این هدست بی‌سیم به قابلیت جذاب حذف نویز فعال و بدنه‌ای جذاب و چشم‌نواز که در عین حال توانایی شارژدهی و کار تا ۲۰ ساعت را دارد، مجهز شده است.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط Gear Diary. استفاده از ارتباط بلوتوث دو کاناله با تأخیر اتصال ۳۰ درصد کمتر، مصرف انرژی ۵۰ درصد کمتر و مهم‌تر از همه آنها، سیستم حذف نویز فعال عواملی بوده‌اند که متخصصان این رسانه را به اعطای عنوان بهترین‌ها به این هدست بی‌سیم ترغیب کرده‌اند.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط GEEKSPIN. در مطلب بررسی این رسانه آمده که ارائه کارایی بسیار بالاتر در مقایسه با رقبا دلیل اعطای این عنوان بوده است. این هدست بی‌سیم از دید متخصصان GEEKSPIN به دلیل راحتی استفاده، طول عمر باتری ۲۰ ساعته همراه با استفاده از محفظه نگهداری و سیستم حذف نویز فعال با کنترل هوشمند نویزهای محیطی، موفق به کسب عنوان بهترین‌ها شده است. GEEKSPIN یک موسسه آمریکایی است که روی معرفی سبک زندگی روز با توجه به تمایل علاقه‌مندان به فناوری تمرکز دارد.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط Popular Mechanics. ویژگی‌های منحصر به فرد مانند سیستم حذف نویز فعال برای کاهش صدای محیط و استفاده از چیپست هوشمند A۱ برای مدیریت مصرف انرژی به صورت کارآمد از مواردی بوده که در بررسی این رسانه منجر به اعطای این عنوان شده‌ است.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط Stuff. این وب‌سایت نیز هر دو وجه کیفیت صدا و کارایی را عوامل برتری این هدست بی‌سیم دانسته‌ است. پشتیبانی از سیستم حذف نویز فعال و سرعت شارژ دو برابر سریع‌تر از دیگر رقبا هم از عواملی بوده که Stuff را که یکی از رسانه‌های مشهور در حوزه گجت‌های الکترونیکی است، مجاب به اعطای عنوان بهترین‌ها به این هدست بی‌سیم کرده است.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط Talk Android. ترکیب بلوتوث ۵.۱، بلوتوث LE، سیستم حذف نویز فعال و شارژ بی‌سیم عواملی بوده‌اند که این وب‌سایت را به اعطای عنوان بهترین‌ها به FreeBuds ۳ در دسته بهترین ابزارهای جانبی در نمایشگاه IFA ۲۰۱۹ وادار کرده است.

عنوان Best in Show at IFA ۲۰۱۹ توسط TechAdvisor نیز به دلیل سیستم حذف نویز فعال همراه با قابلیت‌های دیگری مانند مجرای میکروفون با طراحی جدید برای ارائه صدایی شفاف‌تر و عمر باتری بیش از ۲۰ ساعت به آن اعطا شده است. این رسانه را باید یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های فناوری در سطح دنیا دانست که بیش از ۲۱.۴۵ میلیون مخاطب داشته و دارای بخش‌های متعددی مانند اخبار، بررسی سخت‌افزاری، بازارچه و غیره است.

عنوان Best of IFA ۲۰۱۹ توسط SlashGear نیز به دلیل عمر باتری طولانی و همچنین محفظه مجهز به سیستم شارژدهی داخلی با درگاه ارتباطی USB-C و فناوری شارژ بی‌سیم Qi اعطا شده که باعث شده این هدست بی‌سیم بلوتوثی بتواند عملکردی بسیار عالی را از خود نشان دهد.

