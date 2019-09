لپ تاپ بخریم یا کامپیوتر رومیزی؟

شاید اولین سوال برای کسی که قصد خریدن یک رایانه جدید را دارد این باشد که، لپ تاپ بخرم یا کامپیوتر رومیزی؟

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آچارباز، اینکه شما کامپیوتر رومیزی بخرید یا لپ تاپ، به نوع نیاز شما به رایانه بستگی دارد. در گذشته برای خریدن کامپیوتر و یا لپ تاپ معیارهای متنوعی وجود داشت. مهمترین عامل برای تصمیم‌گیری، به کاربرد شما از کامپیوتر بستگی دارد.

اینکه قرار است چه کاری با این سیستم انجام بدهید؟

آیا پروژه‌های سنگین گرافیکی دارید، یا قصد انجام بازی، برنامه‌نویسی، کارهای مالی و یا مصرف عمومی شخصی و خانگی دارید؟

بعد از پاسخ به تمام این سوالات، به سراغ خرید کامپیوتر بروید.

در ابتدا انواع رایانه به دو دسته زیر تقسیم می‌شدند:

کامپیوتر رومیزی:

کامپیوترهای رومیزی با وجود غیرقابل حمل نبودن، ویژگی‌های مثبت بسیار زیادی دارند. شما قادر هستید کامپیوترتان را با هزینه بسیار کمی ارتقا دهید و قطعات آن را به‌راحتی تعویض کنید. در واقع می‌توانید با جابجایی چند قطعه، کامپیوتر خود را سفارشی‌سازی کنید. از این رو است که اغلب گیمرها سراغ کامپیوتر رومیزی می‌روند. زیرا می‌توانند هر نوع سخت‌افزار، بلندگو، کیبورد و یا ماوسی که مدنظر دارند به آن متصل کنند. در واقع وجود کیبورد اختصاصی با دکمه‌های بزرگ از ویژگی‌های یک کامپیوتر رومیزی است.

با توجه به تنوع در انتخاب مانیتور برای کامپیوتر رومیزی، برای کسانی که در پی صفحه نمایش با سایز بزرگ هستند، کامپیوتر گزینه بهتری است.

لپ تاپ‌ها:

بهترین مثال برای یک لپ تاپ این اصطلاح است، دنیای در حال حرکت. زیرا شما می‌توانید لپ تاپ را از منبع تغذیه جدا کرده و با خود به هر جایی که دوست دارید ببرید. فضای بسیار کمی را اشغال می‌کند و با وجود یک لپ تاپ شما دیگر به مانیتور، کیبورد و ماوس نیار ندارید.

البته امروزه هیچ محدودیتی برای کامپیوترها و لپ تاپ‌ها وجود ندارد و شما می‌توانید لپ تاپی به پرقدرتی و کارایی یک کامپیوتر رومیزی داشته باشید.

برای مقایسه کامپیوتر و لپ تاپ، باید به چه مواردی توجه کرد؟

مقایسه قیمت لپ تاپ و کامپیوتر

مقایسه قیمت بین لپ تاپ و کامپیوتر کار سختی است و کاملا به هدف استفاده از دستگاه برمی‌گردد. ممکن است یک کامپیوتر با سخت افزار قوی از یک لپ تاپ با مصرف خانگی ارزان‌تر باشد. در مقابل لپ تاپی که برای مصارف گرافیکی پیشرفته استفاده می شود قیمتی چندین برابر یک کامپیوتر رومیزی با مصرف عمومی دارد.

سخت افزار لپ تاپ قوی‌تر است یا کامپیوتر؟

نکته بعدی برای انتخاب یک رایانه، قدرت سخت‌افزاری آن است. به جرات می‌توان گفت که این مورد مهم‌ترین جزء در زمان خریدن یک سیستم است.

در این مورد باید به کارت گرافیک، پردازنده دستگاه، حافظه RAM و حافظه ذخیره سازی توجه کرد.

تفاوت گرافیک لپ تاپ با pc

قدرت گرافیک لپ تاپ از کامپیوتر کمتر است و برای کسانی که کارهای تخصصی گرافیکی و یا بازی‌های کامپیوتری انجام می دهند، بهترین گزینه کامپیوتر رومیزی است.

تفاوت سی پی یو لپ تاپ با pc

در رابطه با پردازنده و یا همان CPU، می‌توان گفت قدرت پردازنده یک کامپبوتر رومیزی از لپ تاپ ببیشتر است. تولیدکنندگان لپ تاپ به‌دلیل افزایش طول عمر دستگاه و مصرف کم باتری، از پردازنده‌های قدرتمند استفاده نمی‌کنند.

این بدان معنا نیست که پردازنده‌های لپ تاپ، ضعیف هستند. پس اگر شما قصد دارید محاسبات سنگین و یا بازی‌هایی با کیفیت بالا با رایانه انجام دهید یا برنامه نویس هستید، بهترین پیشنهاد برایتان کامپیوتر رومیزی است.

تفاوت حافظه لپ تاپ با pc

حافظه RAM و حافظه ذخیره‌سازی که در لپ تاپ و کامپیوتر قرار می‌گیرند، تفاوت چندانی با هم ندارند. شما به راحتی می‌توانید از RAM های پرقدرتی که روی کامپیوتر استفاده می‌کنید، برای لپ تاپ هم به‌کار ببرید. همچنین با نصب یک حافظه ذخیره‌سازی SSD روی لپ تاپ‌، سرعت آن را تا حد چشم‌گیری افزایش دهید.

قابلیت ارتقا

مهم‌ترین تفاوت قابل توجه بین کامپیوتر و لپ تاپ، قابلیت ارتقای آن است. شما به‌راحتی می‌توانید با سخت‌افزار و قطعات جدید و به‌روز، سیستم خود را ارتقا دهید. این کار حتی می‌تواند توسط خود شخص انجام شود.

اما تنها قطعه قابل ارتقای لپ تاپ رم و هارد است. این دو قطعه هم به‌راحتی قابل تعویض نیستند و باید توسط یک متخصص و یا تعمیرکار کامپیوتر انجام شود.

قابلیت تعمیرپذیری

قابلیت تعمیرپذیری کامپیوتر و لپ تاپ تفاوت چندانی ندارد. تنها در صورتی این دو دستگاه قابل تعمیر نیستند که آسیب فیزیکی جدی دیده باشند. تعمیر لپ تاپ و کامپیوتر از کارهایی است که به تخصص و خبرگی نیاز دارد، در سرویس تعمیر لپ تاپ در محل آچارباز انواع خدمات تعمیری یا ارتقا سیستم با حضور تعمیرکار خبره انجام می‌شود.

قدرت نظارت والدین

با توجه به اینکه لپ تاپ یک وسیله شخصی محسوب می‌شود، نظارت والدین روی استفاده فرزندان از لپ تاپ سخت‌تر خواهد شد. پیشنهاد می‌شود حداقل قبل از سن مطمئن فرزندان از کامپیوتر رومیزی استفاده کنید.

توجه به ارگونومی و سلامت بدن

اگر شما هم از افرادی هستید که مدام با کامپیوتر کار می‌کنید و زمان زیادی پشت سیستم هستید، پیشنهاد ما استفاده از کامپیوتر رومیزی است. با توجه به اینکه بدن شما هنگام کار با سیستم باید در زاویه درستی قرار بگیرد و زاویه چشم و حالت گردن شما با مانیتور و کیبورد مهم است، استفاده مدام از لپ تاپ برایتان مضر است.

کامپیوترهای همه کاره یا All in One

در سال‌های اخیر تکنولوژی جدیدی وارد بازار شده که دایره انتخاب را برای کاربران وسیع‌تر کرده است. ماهیت کامپیوترهای رومیزی به طور قابل توجهی تغییر کرده و به سوی تکامل بیشتر پیش می‌روند. واضح‌ترین نمونه از این مورد را می‌توان در کامپیوترهای All in One مشاهده کرد. کامپیوترهای همه کاره ترکیبی از کامپیوتر رومیزی و لپ تاپ هستند که از یک صفحه لمسی بزرگ تشکیل شده‌اند. قابلیت جابجایی آسان و اشغال فضای کم، از ویژگی‌های این رایانه‌ها است.

