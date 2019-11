پژوهشگران دانشگاه استنفورد در بررسی جدیدی تلاش کردند تا حساسیت داوطلبان نسبت به بادام‌زمینی را با کمک یک پادتن از بین ببرند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، شاید یک روش جدید بتواند به کسانی که از حساسیت به بادام‌زمینی رنج می‌برند، کمک کند تا گامی به سوی درمان خود بردارند.

دانشمندان "دانشگاه استنفورد" (Stanford University) در پژوهش جدید خود تلاش کردند تا یک تزریق آزمایشی را روی ۲۰ بیمار مبتلا به این حساسیت امتحان کنند.

آنها نوعی پادتن موسوم به "اتوکیماب" (Etokimab) را به داوطلبان تزریق کردند و تقریبا سه چهارم داوطلبان توانستند پس از دو هفته، یک بادام‌زمینی کامل را بخورند. پس از ۶ هفته نیز نیمی از داوطلبان توانستند بادام‌زمینی را بدون نشان دادن واکنش‌های خطرناک و کشنده، مصرف کنند.

حساسیت نسبت به بادام زمینی از سال ۱۹۹۷ تا کنون، در میان کودکان سه برابر شده است. این حساسیت می‌تواند واکنش‌های شدیدی مانند عطسه، خارش چشم و کهیر را برای بیمار به همراه داشته باشد و به "آنافیلاکسی" (Anaphylaxis) منجر شود.

نشانه‌های حساسیت به بادام‌زمینی حتی می‌توانند شدیدتر باشند و به واکنش‌های مرگباری مانند تورم گلو، دشواری در تنفس و بیهوشی بینجامند.

در حال حاضر، هیچ درمان خاص و نامحدودی برای حساسیت به بادام‌زمینی وجود ندارد. اگرچه اتوکیماب هنوز در حال آزمایش و بررسی است، اما یک روش امیدوارکننده برای درمان بیماران به شمار می‌رود.

"ایمنی‌درمانی" (Immunotherapy)، تنها گزینه پیشگیری است که برای چنین بیمارانی پیشنهاد می‌شود؛ اما هنوز در مرحله آزمایشی به سر می‌برد، زیرا در دسترس "سرویس سلامت همگانی" (NHS) قرار ندارد.

در این روش درمانی، مصرف مقادیر بسیار کمی از بادام‌زمینی به بیمار توصیه می‌شود تا میزان تحمل او افزایش پیدا کند. حساسیت‌زدایی با این روش معمولا بین ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد و می‌تواند واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته باشد.

دانشمندان در این پژوهش، اتوکیماب را به بیمارانی که حساسیت شدیدی به بادام‌زمینی داشتند، تزریق کردند. برای پنج داوطلب نیز از "دارونما" یا "پلاسیبو" (placebo) استفاده شد؛ اما دانشمندان به هیچ کدام از گروه‌ها، چیزی در مورد تزریق نگفتند.

شرکت‌کنندگان، ۱۵ روز بعد از تزریق تلاش کردند تا مقدار کمی پروتئین بادام‌زمینی را تحت مراقبت‌های پزشکی مصرف کنند.

۷۳ درصد شرکت‌کنندگان گروه نخست توانستند پروتئین بادام‌زمینی را بدون نشان دادن واکنش مصرف کنند، اما هیچ یک از داوطلبان گروه دوم از عهده این کار برنیامدند.

پروفسور "کاری نادیو" (Kari Nadeau)، نویسنده ارشد این پژوهش گفت: نکته مهم در مورد پژوهش ما این است که بیماران مجبور نیستند از مصرف غذاهای حساسیت‌زا پرهیز کنند. اگرچه این پژوهش هنوز در مراحل آزمایش خود به سر می‌برد، اما امیدواریم که آزمایش‌های ما بتوانند به درمان این حساسیت و بیماری‌هایی از این دست کمک کنند.

این پژوهش، در " The Journal of Allergy and Clinical Immunology" به چاپ رسید.

