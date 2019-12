در کتاب چگونه خوش شناسی خود را افزایش دهیم؟ با آمیزه‌ای از مهارت‌های منحصر به فردش دست به خلق جامع‌ترین کتاب در باب بخش تاریک ذهن هوشیار پرداخته است. او به دنبال کشف معنای اتفاقاتی است که در زندگیتان رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام کتابراه، اغلب شما لحظاتی را دیده‌اید، لحظاتی که همه‌ چیز درست همان طور که باید رخ می‌دهد. همان زمانی که احساس می‌کنید انگار همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا شما را به سمت جایی که می‌خواهید حرکت دهد. می‌توانید اسم آن را شانس، تصادف، دست راهنما، جهان هستی یا خدا بگذارید. در این زمان پرسش‌هایی در ذهن شما ایجاد می‌شنود اینکه چه اتفاقی پیش آمده؟

پدیده همزمانی نوعی آزمایش است. وقوع اتفاقی با اتفاقی دیگر مصادف می‌شود، در آن لحظه می‌توانیم از کنار هر دو رخداد بی‌تفاوت بگذریم یا اینکه پدید آمدن الگویی را در این رابطه ببینیم و آنگاه باید به مفید بودن آن الگو اعتماد کنیم. اگر بتوانیم به اعتماد خود پایبند بمانیم، این رخدادها به وقایعی دیگر منجر خواهند شد و ما وارد جریانی می‌شویم که برای شکاکان به راحتی قابل درک نیست.

شما در کتاب هیچ چیز تصادفی نیست: چگونه خوش شانسی خود را افزایش دهیم (Title The path of synchronicity align yourself with your lifes flow) به اکتشاف این فرآیند می‌پردازید. خواهید فهمید که عمیق‌ترین سطح، نیازمند درک سایه است. شما با درک سایه و به رسمیت شناختن آن از نحوه عملکردش آگاه می‌شوید. آنجاست که شانس را می‌یابید. خواهید فهمید که رخدادهای همزمان چطور در زندگی‌تان پدیدار می‌شوند. آلن جی هانتر (Allan G Hunter) به طور مشخص و جزء به جزء به شرح گنج‌هایی که در اعماق انسان نهفته است و ره پیمودن در مسیر تحول معنوی و روانی می‌پردازد.

بخش‌های برگزیده کتاب هیچ چیز تصادفی نیست: چگونه خوش شانسی خود را افزایش دهیم:

- وقتی اوضاع ناامیدکننده به نظر می‌رسد، ناامید نشوید. مردی که هنگام رویارویی با ناملایمات زندگی هرگز ضعف نشان نمی‌دهد، قوی‌تر و قوی‌تر خواهد شد تا همه‌چیز بر وفق مراد او گردد. او سرانجام تمام نیرویی را که آرزو دارد یا به آن نیاز دارد بدست خواهد آورد.

- شکاف مغز و قلب، یکی از مشکلات عمده‌ای است که ما انسان‌ها با آن روبرو هستیم. رسالت مغز این است که بر فرهنگ ما حکمرانی کند، به همین دلیل می‌بینیم که مردم سعی می‌کنند از یکدیگر بهره ببرند، ثروتی گرد آورند و چیزهایی جمع‌آوری کنند که به «من» آرامش دهد. آنها در این فرآیند اغلب قلب / احساس را در محرومیت باقی می‌گذارند، آنها تمام دنیا را بدست آورده‌اند، اما روح خود را از دست داده‌اند.

- تقریباً تمام افسانه‌های مشهور و بخش اعظم ادبیات برجسته‌ی جهان غرب طی دو هزاره‌ی گذشته این نگرش را مورد تأکید قرار می‌دهند که کاری را انجام دهیم که احساس می‌کنیم درست است، نه کاری که محاسبات شخصی آن را برایمان سودآور نشان می‌دهند. وقتی چیزی را که احساس ما می‌گوید درست است، دنبال می‌کنیم، رویدادها دست به دست هم می‌دهند تا به ما کمک کنند.

- خانواده‌های ما تاریخچه‌ای را برای ما رقم زده‌اند که مدت‌ها قبل از تولد ما آغاز شده و به لحاظ جایگاهی که اعضای خانواده در زندگی ما دارند، سخنان آن‌ها بیش از سایر مردم برای ما اهمیت دارد. می‌توانیم از گفته آن‌ها چشم‌پوشی کنیم، اما «فراموش کردن» سخنی قهرآمیز از سوی یکی از اعضای خانواده مستلزم انرژی خیلی بیشتری است تا فراموش کردن همان حرف از سوی هر کس دیگر. در حقیقت، هرگز ممکن نیست سخنی که با بی‌مبالاتی بیان شده است را فراموش کنیم، گرچه وانمود کنیم که آن را از ذهن خود پاک کرده‌ایم.

ارزیابی نگرش‌ها و عادات فکری خانواده کار دشوارتری است، افکاری که هرگز به شکلی منسجم بیان نشده‌اند.

