میزان سطح جیوه در بدن مادران و نوزادان/تاثیر مصرف میوه و سبزیجات بر کاهش جیوه

به گزارش ایسنا، در طرح مشترک ارتباط با صنعت دکتر مجتبی هادوی‌فر عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و محققان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سطح فلزات سنگین در مادران و نوزادان شهرستان سبزوار و روستاهای وابسته بررسی شد.

هادوی‌فر درباره این پژوهش گفت: در این همکاری مشترک سطح عنصر جیوه که یکی از فلزات سنگینی است که روی سلامت عمومی به خصوص در مرحله رشد و تکامل جنین تاثیر بسیاری دارد، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، وی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص داده شده به این طرح ۲۵۰ میلیون ریال بود، خاطر نشان کرد: نتایج این طرح مشخص کرد که ۲۷/۸۵درصد از مادران سطوح جیوه‌ا­ی بالاتر از حد قابل پذیرش EPA دارند.

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری افزود: جیوه در محیط های بی هوازی به متیل جیوه تبدیل شده و بسیار خطرناک می‌شود که این گروه متیل از ماده "متیل کوبالامین" تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها به جیوه افزوده می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در بسیاری از کشورها از جمله ایران، آمالگام پر کننده دندان هنوز حاوی جیوه است و اضافه این ترکیبات در مطب‌های دندانپزشکی وارد فاضلاب شهری می‌شود و در نهایت از طریق مواد غذایی آبیاری شده با فاضلاب شهری وارد بدن انسان خواهد شد و در بافتهای چرب بدن مانند مغز تجمع می‌یابد.

هادوی فر ادامه داد: طبق یافته‌های این پژوهش، مصرف میوه و سبزیجات تازه بر کاهش مقدار جیوه بدن تاثیر مثبت دارد و پیشنهاد می‌شود که زنان باردار باید از تماس با همه سطوح جیوه جلوگیری کنند.

هادوی‌فر افزود: نتایج این تحقیق گپ‌های ناشی از کمبود یا عدم اطلاعات نهادهای بین‌المللی مانند Minamata Convention on Mercury را پر خواهد کرد.

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از نتایج حاصل از پژوهش در مقاله‌ای با عنوان Biomonitoring of maternal and fetal exposure to mercury in Sabzevar and its affecting risk factors در ژورنال Hazardous Materials با رتبه Q1 و شاخص تاثیر برابر با ۷٫۶۵ و جزو ۴ درصد برتر نشریات (۱۲ از ۲۵۰ ژورنال) در زمینه Environmental Sciences منتشر شده است و دیگر نتایج این طرح در قالب مقالات معتبر بین‌المللی در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

