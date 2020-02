در این مطلب قصد داریم برخی از مهم‌ترین آزمون‌های زبان انگلیسی را به شما معرفی کنیم.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آموزشگاه زبان پردیسان، هر یک از این آزمون‌ها قوانین و قواعد خاص خود را دارند که به آن اشاره می‌کنیم.

آزمون تافل

تافل (TOEFL) از جمله آزمون‌های جامع زبان انگلیسی در سطح بین‌المللی هست که جهت ارزیابی سطح زبان افراد برای سفر و تحصیل به‌ویژه برای کشور آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون به دو صورت کتبی و کامپیوتری برگزار می‌شود که نوع کامپیوتری آن با عنوان (TOEFL iBT) بسیار محبوب هست. در این نوع آزمون هر چهار مهارت اصلی (Speaking- Listening- Reading- Writing) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آزمون آیلتس

این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی که می‌خواهند در کشورهای انگلیسی‌زبان درس بخوانند، کار کنند و یا به آن کشورها سفر کنند. امتحان IELTS با همکاری مشترک دانشگاه کمبریج، کنسولگری انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار می‌شود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین‌المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی می‌کند و چهار توانائی Writing،Reading،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بسیاری از دانشگاه‌ها در کشورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریکا امتحان IELTS را به رسمیت می‌شناسند. این امتحان در بیش از ۲۷۰ مرکز امتحانی واقع در ۱۱۰ کشور مختلف دنیا برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سؤالات بسیار ساده تا بسیار مشکل پاسخ می‌دهند. نمرهٔ هر بخش از امتحان بین صفر تا ۹ هست. نمرهٔ کلی امتحان با معدل‌گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می‌گردد. در کارنامه IELTS، علاوه بر نمره کلی، نمره هر بخش به‌طور جداگانه ذکر می‌شود.

آزمون EPT

آن دسته از افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی دارند، در صورت دارا نبودن مدرک بین‌المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین‌شده توسط دانشگاه، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند. این آزمون توسط دانشگاه آزاد طراحی و برگزار می‌شود.

EPT شامل ۱۰۰ سوال بوده که از این تعداد، ۳۰ سوال به درک مطلب، ۳۵ سوال به لغات و ۳۵ سوال به گرامر اختصاص داده‌شده است....

* این دسته‌بندی بسته به هر آزمون کمی متغیر می‌باشد، یعنی ممکن است در یک آزمون تعداد سؤالات گرامر ۳۰ سوال و واژگان ۴۰ سوال باشد.

این آزمون نمره منفی ندارد و نمره حدنصاب قبولی در آن، ۵۰ است.

آزمون PTE

در سال ۲۰۰۹ دانشگاه Pearson آزمونی را با عنوان PTE Academic معرفی کرد که مخفف Pearson Test of English هست. در این آزمون نظیر سایر آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی، هر چهار مهارت (speaking- reading- listening- writing) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. آزمون در یک محیط کامپیوتری برگزار می‌شود و توسط کامپیوتر نیز بررسی و نمره داده می‌شود.

این آزمون از IELTS ساده‌تر هست، بدین‌صورت اقبال از آن اخیراً بسیار زیاد شده و به لحاظ اینکه امکان برگزاری آن در ایران وجود ندارد متقاضیان به کشورهای اطراف جهت شرکت در آزمون مراجعه می‌کنند. در حال حاضر این آزمون در کشورهای آذربایجان، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

آزمون Tesol

مخفف کلمات Teaching English to speakers of other languages هست؛ که در زبان فارسی به معنای تدریس زبان انگلیسی به غیر انگلیسی‌زبانان می‌باشد که در حقیقت دوره‌ای است که یک مدرس زبان انگلیسی بین‌المللی تربیت می‌گردد تا آخرین متد تدریس و تکنولوژی روز دنیا را به زبان آموزان (English learners) آموزش و انتقال دهند. دوره تسول در کشورهایی نظیر کانادا – استرالیا – انگلستان برگزار می‌شود.

در TESOL چه چیزهایی آموزش داده می‌شود؟

مدیریت کلاس – نحوه چیدمان کلاس – تعامل با زبان آموزان – نور کلاس –امکانات کلاس – گرامر – نوشتاری –شنیداری و تدریس سرفصل‌ها کتاب‌ها.

