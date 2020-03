تاریخ به روایت تارانتینو با روزی روزگاری در هالیوود

روزی روزگاری در هالیوود نهمین فیلم بلند کوئنتین تارانتینو کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر آمریکایی است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گپ فیلم، قصه‌های عامه‌پسند، بیل را بکش، حرامزاده‌های لعنتی، جانگوی رهاشده و هشت نفرت‌انگیز از دیگر فیلم‌های مهم کوئنتین تارانتینو هستند. تارانتینو برنده جوایزی مانند نخل طلای جشنواره کن و اسکار است که موافقان و مخالفان بسیاری در میان منتقدان و طرفداران سینما دارد. با یوکن همراه باشید تا نگاهی به این فیلم بیاندازیم.

روزی روزگاری در هالیوود Once Upon a Time … in Hollywood (۲۰۱۹)

نویسنده و کارگردان: کوئنتین تارانتینو

ژانر: کمدی، درام

مدت‌زمان:۱۶۱ دقیقه

بودجه: ۹۶-۹۰ میلیون دلار گیشه: ۲/۳۷۱ میلیون دلار

فیلم‌بردار: رابرت ریچاردسون

تدوین: فرد راسکین

بازیگران: لئوناردو دی کاپریو (ریک دالتون)

برد پیت (کلیف بوث)

مارگو رابی (شارون تیت)

آل پاچینو (ماروین شوارتز)

سایر بازیگران: کرت راسل، تیموتی اولیفنت، داکوتا فانینگ، لوک پری، مارگارت کوالی، دیمین لوئیس، بروس درن، امیل هرش، اسکوت مک نری، آستین باتلر، لینا دانم، ویکتوریا پدرتی، رومر ویلیس، دریما واکر، مدیسن بیتی، مایک مه در نقش بروس لی و دیمون هریمن در نقش چارلز منسن.

دوبله فارسی فیلم روزی روزگاری در هالیوود

گویندگان: ناصر طهماسب، علیرضا باشکندی، کسری کیانی، شروین قطعه‌ای، شهروز ملک آرایی، حسین خداد بیگی، امیر حکیمی، مریم بنایی، خشایار معمار زاده، شایان شامبیاتی، علی‌اصغر رضایی نیک، مینا قیاس پور، شهراد بانکی، سارا جعفری، حسین سرآبادانی، فریبا رمضان پور، سحر صحامیان، نیلوفر حدادی، اعظم السادات دلبری.

برای تماشا و دانلود فیلم روزی روزگاری در هالیوود (۲۰۱۹) دوبله، می‌توانید به گپ فیلم مراجعه کنید. روزی روزگاری در هالیوود حتی در مراحل پیش‌تولید نیز فیلم جنجال‌برانگیزی بوده است، چراکه کارگردان آن کوئینتین تارانتینو ست؛ موضوع آن‌یکی از جنجال‌برانگیزترین وقایع تاریخ سینماست و همچنین در این فیلم تارانتینو دو نفر از مشهورترین بازیگران هالیوود یعنی لئوناردو دی کاپریو و برد پیت را در کنار هم قرار داده است.

خلاصه داستان

سال ۱۹۶۹، شهر لس آنجلس، ریک دالتون (لئوناردو دیکاپریو) یک بازیگر تلویزیونی ست که به جز بدلکار خود، کلیف بوث (برد پیت) دوست صمیمی دیگری ندارد و دوران افول بازیگری خود را می‌گذراند. او متوجه می‌شود که درست در خانه همسایه کناری‌اش کارگردان مشهور و موفق هالیوود رومن پولانسکی و همسر بازیگرش شارون تیت (مارگو رابی) زندگی می‌کنند.

تعلیق بی‌مثال تارانتینو

هیچکاک را استاد تعلیق می‌دانند؛ اما پس از دیدن فیلم روزی روزگاری در هالیوود می‌توان اعتراف کرد که تارانتینو نیز در ایجاد تعلیق سبک و مهارت خاص خود را دارد. تارانتینو در برخی از قسمت‌های فیلم روزی روزگاری در هالیوود مخاطب را به‌گونه‌ای خاص دچار تعلیق می‌کند. سکانس مزرعه یا دشت اسپان مثال و نمونه خوبی برای این مورد است.

براد پیت به دنبال دختر هیپی به مکان فیلم‌برداری قدیمی می‌رود. اثری از جرج نیست و دخترها همه‌جا هستند. براد پیت (کلیف) به دنبال جرج می‌گردد و لحظات عجیب‌وغریبی ایجاد می‌شود. این سکانس هم شاخصه‌های فیلم‌های وسترن را دارد و هم ویژگی‌های فیلم‌های ژانر ترسناک. در این سکانس هم با خانواده چارلز منسن روبرو می‌شویم. مشت زدن برد پیت (کلیف) به مردی که لاستیک ماشینش را پنچر کرده، مانند نمادی از برتری یک بدلکار به خانواده منسن در اواخر این سکانس خودنمایی می‌کند.

گذشته از این‌که پلان‌های این درگیری به خاطر نمایش دو میزانسن متفاوت وسترن و مدرن یعنی اسب‌های پشت مرد و ماشین جدید برد پیت یکی از جالب‌ترین نماهای فیلم هستند. در همان زمان که برد پیت (کلیف) در مزرعه یا دشت اسپان است، لئوناردو دیکاپریو (اریک) مشغول ایفای نقش در یک فیلم وسترن در استودیوست. درواقع او با زندگی کسالت‌آور و خسته‌کننده‌اش، لحظاتی مصنوعی را در یک فیلم بازی می‌کند، درحالی‌که بدلکارش کلیف یک وسترن واقعی را تجربه می‌کند.

تفاوت زندگی (اریک) دی کاپریو و (کلیف) برد پیت بارها در طول فیلم نشان داده می‌شود. زندگی اریک پرزرق‌وبرق و پر از اشیای گران‌قیمت و خانه‌ای در بهترین قسمت شهر لس‌آنجلس است، درحالی‌که کلیف در یک کاروان قراضه در سینمای تابستانی تعطیل‌شده‌ای در حومه شهر زندگی می‌کند و چیزی جز غذاهای کنسرو شده برای خود و سگش ندارد. شاید تماشای سریال‌های تلویزیونی نقطه مشترک آن‌هاست. شاید این ظاهر و باطن هالیوود است که از طریق یک بازیگر و بدلکارش نشان داده می‌شود.

مفهوم پوچ سینما از زبان تارنتینو

تارانتینو سینما را خودش می‌سازد و خودش نابود می‌کند، به همین سادگی. خودش یک فیلم می‌سازد و به ما ارائه می‌دهد و خودش به ما می‌گوید همه آنچه می‌بینیم و یا آن را می‌پرستیم می‌تواند همین‌قدر پوچ و توخالی باشد. فرقی نمی‌کند ستاره این سینما بروس لی باشد یا برد پیت یا هر سوپراستار دیگری. تارانتینو هالیوود را در ذهن مخاطبش به چالش می‌کشد.

تارانتینو تاریخ را به سبک خودش روایت می‌کند. وقتی تصمیم می‌گیرد در مورد موضوع جنجال‌برانگیز قتل شارون تیت فیلم بسازد، فیلم را از خانه رومن پولانسکی شروع نمی‌کند، بلکه از خانه همسایه شروع می‌کند. اریک (دی کاپریو) و کلیف (برد پیت) را شخصیت‌های اصلی و شارون تیت (مارگو رابی) را شخصیت فرعی فیلم در نظر می‌گیرد. اینکه قصه را از کجا شروع کنیم و از با کدام زاویه دید روایت کنید از شما کوئنتین تارانتینو می‌سازد.

اگر یک قصه عادی قتل یا یک زندگی‌نامه ساده می‌دیدیم جای تعجب داشت. تارانتینو به سبک خودش انتقام هم می‌گیرد. همان‌طور که در حرامزاده‌های لعنتی از هیتلر و آلمانی‌ها انتقام گرفت. تنها تارانتینو می‌تواند از موضوع قتل شارون تیت چنین فیلمی بسازد چون تارانتینو تاریخ را به سبک خودش روایت می‌کند.

برای تماشا و دانلود فیلم سینمایی جدید دوبله/ زیرنویس می‌توانید به «گپ فیلم: مرجع دانلود فیلم و سریال» سر بزنید.

انتهای رپرتاژ آگهی