سال‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها در کلاس زبان گرامر خواندیم اما همچنان مشکل‌داریم و گرامر را نمی‌فهمیم. مشکل کجاست و راه‌حل چیست؟ چرا گرامر انگلیسی سخت است؟ شاید بهتر باشد بگوییم که این سوال از ریشه اشتباه است.

گرامر انگلیسی به خودی خود، سخت نیست و درست آن است که بگوییم نحوه نزدیک شدن یا نگرش ما به این مسئله، آن را سخت می‌کند؛ به بیانی دیگر، نگاه و نحوه برخورد ما با دستور زبان انگلیسی اشتباه است که آن را سخت کرده است. پس گرامر انگلیسی اصلا سخت نیست! باید نحوه آموزش گرامر انگلیسی را درست کرد.

چرا اکسیر می‌گوید گرامر انگلیسی آسان است؟

در بسیاری از زبان‌ها ازجمله زبان فارسی، در زمان‌ها و حالات مختلف نیاز به‌صرف فعل داریم؛ برای مثال، در زمان حال ساده، می‌گوییم من می‌روم، تو می‌روی، او می‌رود، ... و درگذشته استمراری می‌گوییم من داشتم می‌رفتم، تو داشتی می‌رفتی، او داشت می‌رفت و ... و این در حالی است که زبان انگلیسی انقدرها صرف نداشته و تعداد کمی از اشخاص آن صرف جزئی دارد.

مثلاً در حال ساده، فقط سوم شخص مفرد فعلش S می‌گیرد:

I go;

you go;

He/She goes;

They go;

We go.

دلیل دوم این است که نگاه ما به آموزش گرامر انگلیسی ساختاری بوده و این کار غلط است. این‌که ما ساختار Past Perfect را یاد بگیریم و بدون دانستن کاربردش از آن استفاده کنیم، یک Approach یا رویکرد اشتباه است. باید به گرامر انگلیسی یک رویکرد مفهومی (Conceptual Approach) داشت.

این روش درست است و با این کار دیگر گرامر سخت نیست. این دقیقا اتفاقی است که در خودآموز گرامر انگلیسی اکسیر (ExirAcademy’s iGram) اتفاق افتاده است.

خودآموز گرامر انگلیسی اکسیر چیست؟

در این بسته خودآموز گرامر انگلیسی، با یک نگاه مفهومی به مباحث گرامری، زبان‌آموزان هر ساختار را به‌صورت کاربردی یاد می‌گیرند. کاربردها شفاف و دقیق توضیح داده‌ شده و برای هر ساختار، هر تعداد که کاربرد گفته شود تمرین‌های بسیاری در نظر گرفته‌ شده و علائمی برای تمییز آن‌ها آورده شده است تا دیگر گیج‌کننده نباشد.

مثلاً، برای حال کامل یا ماضی نقلی در انگلیسی، دو کاربردش که تمییز داده‌ شده است به این صورت است:

Present Perfect (+yet/already) -> Expectations

Present Perfect (+since/for) -> unfinished states

مزیت دیگر گرامر انگلیسی iGram که محصولی فوق‌العاده از آکادمی زبان اکسیر است، مختصر و مفید بودن توضیحات مفاهیم و کاربردهاست. گاهی، توضیحات طولانی بعدها باعث گیج شدن زبان‌آموز می‌شود و اطلاعات توضیحی آن در یادش نمی‌ماند.

مثلاً در دو مثال بالا، با یک عبارت کوتاه (Expectations) حق مطلب ادا شده است. این دوره کنار دوره آنلاین آیلتس نیز بسیار مفید است.

کتاب اکسیر گرامر انگلیسی – iGram: Elixir’s English Grammar

دو کتاب برای این مجموعه تهیه‌ شده است. یک کتاب درس گرامر و یک کتاب کار. این دو در کنار یکدیگر یک مجموعه کامل‌اند.

مطالب آموزشی از روی ویدیوهای اکسیر گرامر داخل کتاب درسی وارد شده و تمرین بیشتری روی کتاب کار برای زبان‌آموزان تهیه‌ شده است. در هرکجای مسیر نیز اگر مشکلی بود، پشتیبان دوره به زبان‌آموز کمک می‌کند.

یک ویژگی باورنکردنی!

از همه مهم‌تر، پشتیبانی دائم العمر بسته خودآموز گرامر انگلیسی اکسیر است. با یک‌بار تهیه این بسته، برای همیشه کارشناسان آکادمی اکسیر سؤالات شما را جواب می‌دهند.

هاردکپی یا سافت کپی؟

خودآموز آموزشی گرامر اکسیر، هم‌دوره آنلاین دارد و هم به‌صورت پکیج چاپ و رایت شده موجود است.

پیش‌نیازهای این دوره آموزشی

برای استفاده از پکیج گرامر انگلیسی iGram، برای گرفتن بهترین نتیجه، حداقل باید در سطح متوسط یا Intermediate باشید.

البته این دوره قطعاً می تواند برای زبان‌آموزای پایین‌تر از این سطح، یعنی Pre Intermediate و پایین‌تر هم استفاده بشود اما بهتر است تحت نظر کارشناس آموزش اکسیر انجام بشود تا مباحث پیچیده‌تر در ابتدا خوانده شده و برای آینده نگه‌ داشته شود.

خودآموز گرامر اکسیر یک رفرنس معتبر و عالی برای آزمون‌های آکادمیک مثل آیلتس، تافل، PTE و آزمون‌های انگلیسی ایرانی مثل MCHE، MSRT و MHLE هست و مثلاً تمام مباحث لازم برای گرامر آیلتس را پوشش می‌دهد.

سرفصل‌های آموزشی پکیج اکسیر گرامر انگلیسی

· زمان‌ها

· معرفی زمان‌های انگلیسی

· ساختار حال ساده

· کاربرد اول تا هفتم حال ساده

· ساختار حال استمراری

· کاربرد اول تا هفتم حال استمراری

· ساختار حال کامل

· کاربرد اول تا چهارم حال کامل

· ساختار حال کامل استمراری

· کاربرد اول و دوم حال کامل استمراری

· ساختار گذشته ساده

· کاربرد اول تا سوم گذشته ساده

· ساختار گذشته استمراری

· کاربرد اول تا سوم گذشته استمراری

· معرفی، ساختار و کاربرد گذشته کامل

· ساختار و کاربرد گذشته کامل استمراری

· ساختارهای مختلف برای صحبت راجع به آینده

· ساختار To Be Going To

· کاربرد اول و دوم آینده ساده با To Be Going To

· کاربرد و ساختار آینده استمراری

· کاربرد و ساختار آینده کامل

· کاربرد و ساختار آینده کامل استمراری

· کاربرد Future Perfect Progressive - Have Got

· ساختار و کاربرد Used To

· ساختار و کاربرد Be Used To

· ساختار و کاربرد Got Used To

· مروری بر تمام ساختارهای Used To

· فعل‌های کمکی مُدال Modal Auxiliary Verbs

· معرفی فعل‌های کمکی مُدال

· فعل مدال Can

· فعل مدال Could

· ساختارهای جایگزین افعال Can و Could

· فعل مدال Must

· Passive Voice

و ده‌ها سرفصل دیگر که می‌توانید در لینک زیر آن‌ها را ببینید.

