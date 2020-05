به‌طور عامیانه وب‌سرویس یک نظام نرم‌افزاری بوده که با استفاده از بستر شبکه مبتنی بر وب، داده‌ها و اطلاعات را از یک مبدا به مقصد دیگری منتقل می‌نماید.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام فراپیام، تصور کنید شما در یک اپلیکیشن موبایلی در حال خرید از وب‌سایت یک فروشگاه آنلاین هستید، این فروشگاه قیمت کالا مورد نظر شما را هم‌زمان از وب‌سرویس و چند سایت استعلام گرفته و به شما نشان می‌دهد.

برای دریافت قیمت محصول مورد نظر شما، وب سرور این فروشگاه می‌بایست به فروشگاه اینترنتی متصل شده و قیمت کالا را دریافت و در وب‌سایت به شما نمایش دهد؛ بنابراین بهترین راه این است تا با استفاده از API های مبتنی بر شبکه این داده‌ها جابه‌جا شوند.

درنهایت، وب سرور به سخت‌افزاری گفته می‌شود که وظیفه انتقال داده را بین ماشین مبدا و مقصد در شبکه اجرا می‌کند.

اهمیت یکپارچه‌سازی داده‌ها:

با ورود وب‌ سرویس‌ ها به دنیای فناوری اطلاعات عملیات یکپارچه‌سازی داده‌ها دچار تحول بیشتری شد و به‌سرعت گسترش‌دهندگان نرم‌افزار و متخصصان داده‌ها با استفاده از این ابزارها داده‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کردند.

امروزه ابزارهای یکپارچه‌سازی داده‌ها به‌روزتر و ساده‌تر شده‌اند و قابلیت‌هایی جهت یکپارچه‌سازی داده‌ها بر بستر وب را در خود جای نهادند.

تصور کنید در یک کسب‌وکار بزرگ که انبارهای آن در شهرهای ساحلی مثل بندرعباس، بوشهر و دبی و کراچی بوده و دفاتر فروش آن در شهرهای تهران و تبریز و اصفهان و مشهد و بغداد می‌باشد اگر اطلاعات و موجودی انبارها به‌روز نباشد چه مشکلاتی در بخش فروش و پیش‌فروش محصولات رخ می‌دهد.

ضمن اینکه باید در نظر داشت هر کدام از این دفاتر و انبارها با توجه به اینکه در یک کشور دیگری مستقرشده‌اند باید از نرم‌افزارهایی استفاده کنند که با زبان و سیاست‌های مالی دولت‌ها در یک راستا بوده و رابط کاربر پسندانه ای را داشته باشند؛ بنابراین همگام‌سازی داده‌ها و یکپارچه کردن اطلاعات می‌تواند در این میان به توسعه و رشد کسب‌وکار کمک شایانی داشته باشد.

امروزه ابزارها و روش‌های متعدد یکپارچه‌سازی اطلاعات از طرف شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری معرفی‌ شده‌اند که می‌توانند با ارتباط با پایگاه‌های داده‌ای متفاوت و ارتباط با وب‌سرویس‌ها و اعمال پردازش ابری به شما خدمت‌رسانی کنند که در زیر به‌طور مختصر معرفی می‌شوند.

۱ - Zapier

Zapier یک نرم‌افزار ادغام و اتوماسیون داده است که به کاربران امکان می‌دهد برنامه‌های وب (از طریق آن داده‌ها) ادغام نماید، گردش کار را به‌صورت خودکار انجام دهند و کارهای بیشتری انجام دهند.

کاربران می‌توانند بیش از ۱۰۰۰ برنامه وب مانند Google Docs Slack و Quickbooks را ادغام کنند و به‌صورت یکپارچه اطلاعات و داده‌ها را در برنامه‌ها منتقل کنند.

۲- IFTTT

If This Then That (یا IFTTT) یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب است که به کاربران امکان می‌دهد زنجیره‌های اتوماسیون بین برنامه‌های دیگر و سرویس‌های وب مانند Gmail، Facebook و Google Drive ایجاد کنند.

۳- Microsoft sql server Integration service

سرویس ادغام سرور SQLSSIS جزئی از نرم‌افزار پایگاه داده Microsoft SQL Server است که می‌تواند برای اجرای طیف گسترده‌ای از کارهای مهاجرت داده استفاده شود.

SSIS ابزاری برای انبارداری سریع و انعطاف‌پذیر داده است که برای استخراج داده‌ها، بارگیری و تحول مانند تمیز کردن، جمع‌کردن، ادغام داده‌ها و غیره استفاده می‌شود. انتقال اطلاعات از یک پایگاه داده به پایگاه داده دیگر را آسان می‌کند. SSIS می‌تواند داده‌ها را از طیف گسترده‌ای از منابع مانند پایگاه داده‌های SQL Server استخراج کند.

SSIS همچنین شامل ابزارهای گرافیکی و جادوگران برای انجام توابع گردش کاری مانند ارسال پیام الکترونیکی، عملیات FTP، منابع داده و مقصد است.

۴- Oracle Data Integrator

محصولی نرم‌افزاری برای ادغام داده از اسناد اوراکل است. یک روش طراحی اعلانی جدید برای تعریف فرآیندهای تبدیل داده‌ها و ادغام داده‌ها ارائه می‌دهد و درنتیجه توسعه و نگهداری سریع‌تر و ساده‌تری را بر اساس یک معماری منحصربه‌فرد رقم می‌زند.

نه‌تنها بالاترین سطح عملکرد ممکن را برای اجرای فرآیندهای تبدیل داده و اعتبار سنجی تضمین می‌کند، بلکه همچنین مقرون‌به‌صرفه ترین راه‌حل موجود امروز است.



اصول یکپارچه‌سازی در فراپیام:

شرکت مهندسی نرم‌افزار فراپیام به کمک محصول مدیریت مالی و حسابداری یکپارچه خود اقدام به ارائه وب‌سرویس‌ها و API مبتنی بر اصول و مفاهیم سرویس گرایی SOA نموده که منطبق بر چهارچوب‌های نرم‌افزارهای MRP – ERP بوده و بر اساس فرآیندهای مورد نظر مشتری آماده خدمت‌رسانی می‌باشد.

این ماژول بخشی از محصول یکپارچه فراپیام می‌باشد و در سازمان‌هایی که نیاز به یکپارچه‌سازی داده‌ها دارند، می‌تواند نقش میانی را ایفا نموده و هم‌زمان با چندین نرم‌افزار با کدینگ مختلف و بدون محدودیت جغرافیایی بر بستر وب خدمت‌رسانی نماید.

جهت اطلاعات بیشتر محصولات با شماره تلفن ۸۶۷۴۸ و یا با نشانی اینترنتی www.farapayam.com با ما در ارتباط باشید.

