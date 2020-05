شرکت "اسپیس ایکس" موفق شد بخش تقویت‌کننده موشک "فالکون۹" را با موفقیت روی دریا فرود آورد.

به گزارش ایسنا، با پرتاب شب گذشته ناسا، کپسول"دراگون" سه دقیقه پس از پرتاب از تقویت‌کننده مرحله دوم موشک جدا شد و به سمت "ایستگاه فضایی بین‌المللی" رفت تا سرنشینان خود به نام‌های "داگلاس جی. هارلی"(Douglas G. Hurley) و "روبرت ال. بهنکن "(Robert L. Behnken) را به این آزمایشگاه فضایی برساند.

در این ماموریت، بخش تقویت‌کننده موشک "فالکون ۹" دقایقی بعد از ارسال فضانوردان به فضا، با موفقیت روی سکوی فرود خود در دریا فرود آمد.

فالکون ۹ توانست به طور مستقیم روی سکوی فرود شرکت "اسپیس ایکس" که مانند قایق است، فرود آید.

این سکوی فرود"البته من هنوز تو را دوست دارم"( Of Course I Still Love You) نامگذاری شده است.

دو فضانورد این ماموریت ۱۹ ساعت پس از پرتاب به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهند رسید و به سه فضانورد فعلی ایستگاه فضایی ملحق خواهند شد.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

انتهای پیام