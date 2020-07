بزرگترین قلعه قرون وسطایی روسیه و بزرگترین کاخ سرپا و زنده سراسر اروپا، اسرار بسیاری برای فاش کردن دارد. کاخی مرموز، در قلب میدان سرخ مسکو، با تاریخ غنی، که در طول تاریخ، آبستن ماجراهای سیاسی و نظامی و فرهنگی بسیاری بوده است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام نهال گشت، شاید مهم‌ترین جاذبه تور روسیه، بازدید از کاخ کرملین باشد. به گفته­‌ی بسیاری از گردشگران تور مسکو مجموعه­­‌ی کرملین، به تنهایی دلیل کافی برای سفر به کشور شب‌های سفید است. بطور کلی بیشتر توریست‌­هایی که به روسیه سفر می­‌کنند، اطلاعات کافی در رابطه با مجموعه‌­ی کرملین ندارند. اگر شما هم قصد سفر به روسیه را دارید، ادامه­‌ی این مطلب می‌­تواند اسرار بسیاری را در مورد کرملین فاش کند.

روزی که کرملین رنگ باخت

اگرچه رنگ قرمز کرملین به خاطر استفاده از آجرهای قرمزی است که در ساخت آن استفاده شده است، اما با این حال، تا اویل قرن بیستم، این کاخ با رنگ سفید نقاشی می‌شد. پس از انقلاب و با روی کار آمدن شوروی دیوارهای آجری کرملین به انقلاب سرخ شوروی رنگ باخت. تا آن زمان، تمامی در و دیوار این کاخ، سفید و در واقع کرمی رنگ بود. برای دیدن کرملین کرمی، باید به دنبال آثاری از نقاشان قرن ۱۸ یا ۱۹ مانند پیوتر ورساچاگین یا الکسی ساوراسوف باشید.

پدافند هوایی کاخ کرملین

ارتش روسیه در درون کاخ کرملین یک پایگاه هوایی متفاوت دارد. هدف از ایجاد چنین پایگاه و نیروی هوایی خاصی، چیزی جز مبارزه دشمن درجه یک کاخ کرملین نیست. کلاغ‌ها، دشمنانی که به هر نحوی که بتوانند می‌خواهند تمیزی محیط کاخ و درخشندگی گنبدهای طلایی کرملین را مخدوش نمایند. گروهان باز (شاهین)‌های شکارچی، به سرپرستی سرگرد Filya که یک جغد تنها و قوی است، از هر طرف با سرعت صاعقه به دشمنان کرملین حمله و آن‌ها را شکار می‌کنند.

عقاب‌های تزار ستاره شدند

در روزگار روسیه تزاری، در بالای چهار برج کرملین عقاب‌های دو سری قرار داشتند که در آن زمان، نماد نظامی تزار بودند. اما در سال ۱۹۳۵ و بعد از انتقال قدرت به اتحاد جماهیر شوروی، عقاب‌های تزار ذوب شده و با ستاره‌های پنج پری که امروزه می‌بینیم جایگزین شدند.

ستاره‌هایی که خاموش نمی‌شوند

بعد از روی کار آمدن شوروی دیگر هیچ گاه ستاره‌های بروج کرملین خاموش نشدند، مگر برای ساخت یک فیلم و نیز در خلال جنگ جهانی دوم که برای مخفی ماندن کاخ از دید خلبانان جنگنده‌های آلمانی، برای مدتی ستاره‌های درخشان کرملین خاموش شدند.

کاخی که استتار کرد

در طول جنگ جهانی دوم، کرملین تنها کاخی بود که تغییر چهره داد. در طول جنگ جهانی دوم، دولت شوروی، کاخ را به شیوه‌ای عجیب استتار کرد. بدین ترتیب که گنبدهای این کاخ به رنگ قهوه‌ای درآمد و روی دیوارهای آن در و پنجره‌هایی نقاشی شد تا از دید نیروی هوایی آلمان نازی مخفی بماند. همچنین میدان سرخ مسکو نیز با سازه‌هایی چوبی استتار شد تا هیچ‌گونه جلب توجهی در کار نباشد.

زنگی که به صدا در نیامد و توپی که قمپز در نکرد

یکی از جاه‌طلبی‌های روسیه تزاری داشتن بزرگترین‌ها بود. بزرگ‌ترین زنگ جهان و ناقوسی که با به صدا درآمدنش دنیا در خوف و وحشت فرو رود. زنگی با ارتفاع بیش از ۶ متر که حدود ۱۰ تن وزن داشت، اما در هنگام ریخته‌گری شکسته شد و هیچگاه به صدا در نیامد. رویای دیگر روسیه تزاری توپی بود که با یک شلیکش بتوان شهری را با خاک یکسان کرد. این توپ بیش از ۴۰ تن وزن داشت اما هیچگاه حتی قمپز هم در نکرد. ولتر، فیلسوف و نویسنده‌ی معروف فرانسوی در رابطه با توپ جنگی و ناقوس تزار به طنز می‌گوید:" ناقوسی که هیچگاه به صدا در نیامد و توپی که هیچگاه شلیک نکرد."

صخره‌های سرخ کرملین

کرملین ۲۸ هکتار مساحت دارد و دیواری به طول ۲,۳۰۰ متر دورتادور را فرا گرفته و سرخی میدان سرخ مسکو را دوچندان کرده است. دیوارهای مهیب بلند قرمز، با ارتفاعی بین ۵ تا ۱۹ متر و ضخامتی بین ۳.۵ تا ۶.۵ متر، که تنها زرق و برقش همان آجرهای رسی ساده و قرمز رنگ آن بوده و در عین سادگی منظره خیره‌کننده و رعب آوری را پدید می‌آورد.

کلیسای فیلم‌های کارتونی

در گذشته رنگ اصلی کلیسای سنت باسیل سفید و گنبدهای آن طلایی بوده‌اند. اما با شروع قرن ۱۷، نما و گنبدها به رنگ‌های که امروزه مشاهده می‌کنید در آمده است. رنگ‌هایی که ساختمان، گنبد و مناره‌های سنت باسیل را بیشتر به یک نقاشی و یا یک قسمتی از انیمیشن‌های دیزنی تبدیل کرده است. البته سنت باسیل تنها کلیسای نقاشی شده روسیه نیست. کلیسای ناجی خون ریخته شده سنت پترزبورگ (Church of the Savior on Blood)، نیز یکی از کلیساهای نقاشی شده و زیبای روسیه است که رقابتی عجیب با کلیسای سنت باسیل، بر سر کسب مقام زیباترین کلیسای روسیه دارد. پس اگر مسافر تور سن پترزبورگ هستید، بازدید از کلیسای ناجی بر خون را نیز از دست ندهید.

تور روسیه، یکی از بهترین فرصت‌ها برای آشنایی با فرهنگ و تاریخ پر ماجرای روسیه است، از آنجا که آب و هوای روسیه تنها در تابستان برای سفر مناسب است. در نتیجه بهتر است تا تور روسیه تابستان را برای سفر به این کشور انتخاب کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی