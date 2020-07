«تاک»؛انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

«تاک» تنها سه حرف نیست، درخت ستبر دانایی است، بنیانی برای نشر آگاهی و کودکی ایران، که تا کودکی آگاه نشود، آگاهی به عرصه‌ی بزرگسالی پا نمی‌گذارد. از راه‌های پرپیچ‌وخمی گذر کردیم تا رسیدیم بدان‌ جا که خود پایه‌گذار آگاهی باشیم.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام کتاب هدهد، «مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان»، نهادی که خود از یک ایده‌ی پژوهشی سر برآورد، در سال ۱۳۸۴ «تاک» را پایه‌گذاری کرد.

انتشاراتی که تلاش می‌کند از منظر آثار مکتوب و غیرمکتوب حوزه‌ی کودکی نگاهی دوباره به کودک و کودکی، نیازهای کودک، مربیان، والدین و دنیای پیرامون آن‌ها داشته باشد. نماد «تاک» تصویری از یک درخت خرما و دو بز است.

این تصویر که در حقیقت، لوگوی اصلی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان محسوب می‌شود، خود برگرفته از داستان «درخت آسوریک» کهن‌ترین متن ادبی کودکان است.

حوزه‌های تخصصی انتشارات «تاک»

دنیای کودکی سرزمین عجایب است؛ آن‌قدر که خیال‌پردازی‌های کودکانه هر آنچه را ناممکن باشد، ممکن می‌کند. به‌ شرط آن که بخوانیم و دانستن برای زیستن را از کودکی، مشق کودکان ایران‌زمین کنیم. «تاک» با همین دیدگاه ریشه در خاک ایران دوانید.

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان انتشار شماری از آثار پژوهشی در زمینه‌ی تاریخ ادبیات کودکان، مطالعات کودکی، زندگی‌نامه کوشندگان ادبیات کودکان و آموزش‌وپرورش، آثار تألیفی و ترجمه در حوزه‌ی ادبیات داستانی کودک و ترویج خواندن را در دستور کار خود قرار داده و امروز، «تاک» در حوزه‌های مرتبط به کودکی‌، سهم مهمی از بازار آموزش و سرگرمی کودک را دارد:

۱. کتاب‌های کودک و نوجوان نشر «تاک»

این بخش در دو حوزه‌ی کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌شده، آثار مهم و برجسته‌ای را با تصویرگری‌های کم‌نظیر، به دنیای ادبیات کودک معرفی کرده است.

در زمینه‌ی تألیف می‌توان به آثار نویسنده‌ و پژوهشگر برجسته، آقای محمدهادی محمدی اشاره کرد که ۱۰ جلد کتاب «تاریخ ادبیات کودکان ایران» از برجسته‌ترین آثار اوست. آثار وی در حوزه‌ی ادبیات و کتاب شعر کودک تلفیقی از افسانه‌ها و متل‌های ایرانی و اندیشه‌ای خلاق هستند. آثاری همچون: «خورشید خانم آفتاب کن»، «بنفشه‌های عمو نوروز»، «جم‌جمک برگ خزون»، «امپراتور سیب‌زمینی چهارم».

کتاب آخر برنده‌ی دیپلم افتخار شورای کتاب کودک و دفتر جهانی کتاب کودک شد. این کتاب در تایلند و به زبانThai و در ترکیه به زبان ترکی استانبولی منتشرشده است.

محمدهادی محمدی در سال ۲۰۰۶ نامزد جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن از ایران بود. «افسانه‌ی درخت خرما و بزی» دیگر اثر اوست که در مجموعه‌ای به نام The Best Children's Books in the World به انگلیسی ترجمه و در نیویورک منتشر شد.

کتاب‌های «دیو سیاه و موش سفید»، «هویج پالتوپوش» و «هفت اسب، هفت رنگ» نیز زیر نظر ماریت تورن کویست و به دست تصویرگران جوان ایرانی، تصویرگری شده‌اند.

«هفت اسب، هفت رنگ» توانست چندین جایزه‌ی جهانی را از آن خود کند و در هلند و آمریکا منتشر شود. ماریت تورن کویست تصویرگری است که تاکنون دوبار نامزد جایزه‌ی‌ هانس کریستن ‌آندرسن و ۹ بار نامزد جایزه‌ی آسترید لیندگرن بوده است.

ماریت تورن کویست، مدیریت مرحله‌ی دوم پروژه‌ی بین فرهنگی تولید کتاب‌های تصویری با کیفیت در پروژه‌ی «با من بخوان» را نیز بر عهده داشت.

دو کتاب محمدهادی محمدی، «من دختر انارم» به تصویرگری ندا راستین‌مهر و «گوش بال» به تصویرگری سولماز جوشقانی به‌تازگی راهی بازار نشر است. «من دختر انارم» هم‌زمان با انتشار در ایران، در هلند نیز منتشر خواهد شد.

«پرنده‌ی قرمز» نوشته‌ی آسترید لیندگرن، «فراتر از یک رؤیا» نوشته‌ی جف آرتس و «پیکو، جادوگر کوچک» نوشته‌ی تون تله گن، با تصویرگری ماریت تورن کویست. دو اثر اول با ترجمه‌ی زهره قایینی و کتاب سوم با ترجمه‌ی آرش برومند و توبا صابری در «تاک» منتشرشده‌اند.

«جزیره‌ی شادی» که آسترید لیندگرن تألیف و تصویرگری آن را به عهده داشته است، در سال ۲۰۱۸ برنده‌ی جایزه‌ی بهترین کتاب تصویری بلژیک و هلند شد.

آثار زهره قایینی، پژوهشگر۱۰ جلد «تاریخ ادبیات کودکان ایران» و مترجم برجسته‌ی حوزه‌ی ادبیات کودک از دیگر آثار برجسته‌ای است که در «تاک» به چاپ رسیده‌اند؛ از آن جمله، ترجمه‌ی کتاب «خواندن با نوزاد و نوپا» را می‌توان نام برد که اثری با تصویرگری خود به آن‌ها جان بخشیده است.تأثیرگذار در حوزه‌ی شناخت کودک در سال‌های آغازین زیست اوست. کتاب‌های مقوایی «اِما» نیز برای ۰ تا ۲ سال توصیه می‌شود.

نویسنده‌ و تصویرگر برجسته‌ی دیگر، ماکس فلت‌هاوس (برنده‌ی جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن) است که با مجموعه‌ی «قورباغه»، «آقا کوچولو» و چندین کتاب دیگر به ادبیات کودک در ایران معرفی‌ شده است.

«گرگ نیکوکار»، «جدال بر سر رنگین‌کمان»، «گربه‌ی آقای براون» و «هولپل تولپل، دوست پرزور من» نیز ازجمله آثار یوزف ویلکن‌اند که در انتشارات «تاک» به چاپ رسیده است.

۲. بازی‌افزارهای کودک و نوجوان

. جورچین برای کودکان

. تابلوی شخصیت‌های کتاب‌های داستانی: تابلوهایی از شخصیت‌های کتاب‌های منتشرشده در «تاک».

. تابلوی شناخت احساسات: این تابلو با تصاویر ساده به کودک کمک می‌کند احساسات گوناگون را ببیند و با واژه‌ی مناسب برای شناخت هر حس آشنا شود.

. شخصیت‌های چوبی داستان‌ها: پنج شخصیت «مجموعه کتاب‌های قورباغه» در پیکرک‌های چوبی ساخته‌ شده‌اند. این شخصیت‌های چوبی کارکردهای گوناگون دارند.

بازنمایی و روایت داستان‌ها به گونه‌ی شفاهی، اجرای نمایش‌های کوتاه، کمک به کودکان با نیازهای ویژه که برای تجسم و خیال‌پردازی به انگاره‌های تجسمی نیاز دارند و کودکان نابینا با لمس این پیکرک‌ها درک تازه‌ای از شخصیت‌های این مجموعه داستانی پیدا می‌کنند.

. پرده‌ی نمایش‌های داستانی

. بینگوی الفبایی: گونه‌ای بازی جهانی است که آمیخته‌ای از بازی و آموزش است. بازی‌ گروهی که بین دو تا پنج کودک می‌توانند به آن بپردازند.

. و...

کتاب‌فروشی آنلاین «هدهد» با شعار «برای کودکان هر کتابی نخوانید، کتاب باکیفیت بخوانید»، به آدرس hodhod.com، محصولات فوق و دیگر آثار «تاک» را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

انتهای رپرتاژ آگهی