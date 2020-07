پژوهشگران آمریکایی با همکاری "آزاده آریان"، دانشمند ایرانی این دانشگاه توانستند پشه‌های ماده را با کمک یک ژن، به پشه‌های نر تبدیل کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، پژوهشگران "دانشگاه ایالتی و موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا" (Virginia Tech) با همکاری "آزاده آریان" (Azadeh Aryan)، دانشمند ایرانی این دانشگاه، در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که یک ژن می‌تواند گونه ماده پشه‌ موسوم به "آئدس ایجیپتی" (Aedes aegypti) را به گونه نر تبدیل کند. همچنین ژنی را شناسایی کرده‌اند که پشه‌های نر برای پرواز کردن، به آن نیاز دارند.

پشه‌های نر برخلاف پشه‌های ماده، توانایی گزیدن ندارند و نمی‌توانند پاتوژن‌ها را به انسان منتقل کنند.

پشه‌های ماده آئدس ایجیپتی برای تولید مثل به خون نیاز دارند و حامل پاتوژن‌هایی هستند که ویروس زیکا و تب دنگی را به انسان انتقال می‌دهند.

"ژیجیان تو" (Zhijian Tu)، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما در این پژوهش دریافتیم که تنها با قرار دادن ژن موسوم به "نیکس" (Nix) در پشه‌های ماده، می‌توانیم آنها را به پشه‌های نر تبدیل کنیم. این پژوهش می‌تواند پیامدهایی برای روش‌های کنترل پشه‌ها در آینده به همراه داشته باشد.

آزاده آریان، نویسنده ارشد این پژوهش گفت: ما ژن دیگری موسوم به "myo-sex" را نیز شناسایی کرده‌ایم که برای پرواز کردن پشه‌های نر ضروری است.

آریان و همکارانش، چندین پشه را که یک کپی اضافه از ژن نیکس به آنها اضافه شده بود، مورد بررسی قرار دادند.

اگرچه پشه‌های ماده که ژن نیکس به آنها تزریق شده بود، به پشه‌های نر تبدیل شدند اما به خاطر نداشتن ژن myo-sex نمی‌توانستند پرواز کنند.

در هر حال، هنوز باید پژوهش‌های دیگری در مورد این موضوع انجام شوند و آزمایش‌های بیشتری صورت بگیرند. "زاک آدلمن" (Zach Adelman)، از پژوهشگران این پروژه گفت: یکی از چالش‌های ما در تبدیل کردن پشه‌های ماده به پشه‌های نر، بخشیدن توانایی پرواز کردن به پشه‌ها با کمک هر دو ژن نیکس و myo-sex است.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

