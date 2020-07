مریخ را متفاوت ببینید!

گردانندگان صفحه‌ای به نام "مستندات الدر فاکس"(ElderFox Documentaries) که در یوتیوب فعالیت می‌کنند با در دست داشتن تصاویر مختلف ثبت شده توسط مریخ نوردان مختلف موفق به ایجاد تصاویر سراسرنما و یک فیلم ۱۰ دقیقه‌ای از سطح مریخ شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، تصاویری از مریخ که توسط مأموریت‌های مختلف ناسا ضبط شده توسط تیمی از طرفداران فضا مجدداً بازسازی شده است. صفحه مستندات الدر فاکس با در دست داشتن هزاران عکس که توسط مریخ نوردانی چون مریخ نورد کنجکاوی، مریخ نورد آپورچونیتی و مریخ نورد اسپیریت گرفته شده، تصاویر جدیدی را از ترکیب آن تصاویر از مریخ ایجاد کرده‌ است.

این تیم نام مجموعه تصاویر خود را "بی نظیرترین تجربه حضور در مریخ"(the most lifelike experience of being on Mars) توصیف کرده و از زمان آپلود شدن این تصاویر در تاریخ ۱۷ ژوئیه تاکنون بیش از ۲.۳ میلیون بازدید داشته است.

آنها تصاویر را در قالب یک ویدئو ۱۰ دقیقه‌ای نمایش داده‌اند که کاربران با دیدن این تصاویر به یک سفر هیجان انگیز به مریخ می‌روند.

راوی این فیلم در ابتدا می‌گوید که تصاویر موجود در این فیلم واقعی هستند و به بینندگان می‌گوید بنشینید، استراحت کنید و از این سفر لذت ببرید.

ناسا همه تصاویر را در وبسایت خود منتشر کرده است و تمامی افراد می‌توانند آنها را مشاهده کنند. تعداد تصاویری که ناسا از مریخ در سایت خود قرار داده شامل ۱.۸ میلیارد تصویر موزاییکی از سطح مریخ است.

این تصاویر از منطقه‌ای معروف به" گلن توریدون"(Glen Torridon) گرفته شده است و مریخ نورد کنجکاوی در بازه زمانی بین ۲۴ نوامبر و اول دسامبر ۲۰۱۹ بیش از هزار تصویر از این ناحیه ثبت کرده است.

تصاویر موزائیکی روش خوبی برای ناسا برای افزایش کیفیت در دسترس تصاویر ارسال شده توسط مریخ نوردها هستند. در میان تصاویر "پانوراما" و "نمای گسترده" که در این فیلم مشاهده شده صحنه‌هایی از فَلاتهٔ نیم‌روز (Meridiani Planum) که توسط مریخ نورد آچورچونیتی ثبت شده نیز قابل مشاهده است.

همچنین در این فیلم می‌توان منظره‌هایی از کویر مانند کیپ ورد، دهانه سانتا ماریا، دهانه ناحیه دریل جان کلین که مریخ نورد کنجکاوی ار آنها تصاویری را ثبت کرده مشاهده کرد.

راوی در این ویدئو که توسط الدر فاکس منتشر شده است، گفت: مریخ نورد کنجکاوی می‌تواند داده‌ها را مستقیماً با سرعت ۳۲ کیلو بیت بر ثانیه به زمین ارسال کند.

از آنجا که مریخ سیاره‌ای بسیار ساکن و دارای حرکات کمی در بین صخره ها و خاک است، ناسا فهمیده است ارسال تصاویر به جای فیلم، حس بیشتری دارد.

حال باید دید مریخ نورد استقامت ناسا که قرار است اواخر این ماه پرتاب شود می‌تواند چه تصاویری را از سیاره سرخ ثبت کند چرا که این مریخ نورد مجهز به ۲۳ دوربین با کارایی‌های مختلف است.

این مریخ نورد یک تنی که تا چندی پیش "مارس ۲۰۲۰" نام داشت، قرار است سوار بر موشک "Atlas V" از ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال فلوریدا در تاریخ ۳۰ ژوئیه پرتاب ‌شود و در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱نیز به دهانه "Jezero" در مریخ خواهد رسید.

"استقامت" از هفت ابزار خود برای توصیف سطح شناسی دهانه "جزرو" و جستجوی نشانه‌هایی از حیات باستانی در مریخ در شعاع ۴۵ کیلومتری سنگ‌های این دهانه میلیاردها سال پیش میزبان یک دریاچه و یک دلتای رودخانه‌ای بوده است، استفاده خواهد کرد.

این ربات شش چرخ همچنین چند ۱۰ نمونه از مکان‌های قابل مطالعه و امیدوارکننده جمع‌آوری و ذخیره می‌کند. این نمونه‌ها سپس در عملیاتی که توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا انجام خواهد شد، به زمین آورده خواهند شد و دانشمندان در آزمایشگاه‌های سراسر جهان، آنها را با جزئیات کامل بررسی می‌کنند و به دنبال نشانه‌هایی از زندگی و سرنخ‌هایی در مورد تاریخ تکامل سیاره سرخ در آنها خواهند گشت.

"استقامت" همچنین قصد دارد زمینه‌هایی را برای ماموریت‌های سرنشین دار به سیاره سرخ که ناسا می‌خواهد در دهه ۲۰۳۰ آن را انجام دهد، فراهم کند. به عنوان مثال، "استقامت" نیز مانند مریخ نورد "تیان ون-۱" مجهز به رادارهای نفوذپذیر به زیر سطح مریخ برای یافتن یخ-آب است. همچنین یکی دیگر از ابزارهای مریخ نورد ناسا موسوم به "MOXIE" از جو نازک مریخ که دارای ۹۵ درصد کربن دی اکسید است، اکسیژن تولید می‌کند. ابزار "MOXIE" تنها نمایش فناوری "استقامت" نیست، چرا که این مریخ نورد به یک هلیکوپتر ۱.۸ کیلوگرمی به نام "نبوغ"(Ingenuity) نیز مجهز است که زیر "استقامت" تعبیه شده و به سیاره سرخ سفر می‌کند.

"نبوغ" پس از فرود روی سطح مریخ، آزاد خواهد شد و چند پرواز آزمایشی کوتاه را در آسمان مریخ انجام می‌دهد تا اولین کاوش هوایی در دنیای فرازمینی را رقم بزند.

علاقه مندان می‌توانند این فیلم را در این سایت مشاهده کنند.

