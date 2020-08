اگر امروزه از شما سوال شود که هم‌اکنون در حال چه کاری هستید، اغلب به کاری مشغول هستید که به نحوی با نرم‌افزارهای کامپیوتری یا اپلیکیشن های تلفن همراه در ارتباط است و این امر، اهمیت ساخت و توسعه نرم‌افزار و اپلیکیشن در دنیا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام کارلنسر، بسیاری از کسب و کارها در ایران، علاوه طراحی سایت، به ساخت نرم‌افزار، مخصوصا اپلیکیشن‌های اندروید و ios که روزانه میلیون‌ها نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند، روی آورده‌اند.

ساخت نرم‌افزارهای مهندسی، CRM، محاسباتی و حسابداری، اپلیکیشن‌های سفارش غذا، تاکسی، مسیریاب، خرید بلیت، فروشگاهی، خدمات بانکی، بازی، پیامرسان، شبکه های اجتماعی، پخش کننده فیلم و موسیقی و... از این دسته هستند.

چه برنامه نویس هستید و چه به دنبال سفارش پروژه برنامه نویسی یا سفارش ساخت اپلیکیشن هستید، در ابتدا بهتر است محبوب‌ترین و پرکاربردترین زبان‌های برنامه‌نویسی را بشناسید تا در ادامه، سایتی را برای سفارش یا انجام پروژه‌های برنامه‌نویسی به شما معرفی کنیم.

معرفی زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب

جاوا (Java)

جاوا یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی است که بصورت متن باز و مستقل از پلتفرم است. این زبان بر سیستم‌ها مختلف از موبایل تا ابرکامپیوترها قابلیت اجرا دارد و با توجه به جامعه بزرگ برنامه‌نویسی که دارد بسیار پیشرفته با کتابخانه‌های متعدد است. از معروف‌ترین فریم‌ورک‌ها این زبان می‌توان به اسپرینگ، استراتس و هایبرنیت اشاره کرد.

جاوا اسکریپت (JavaScript)

جاوا اسکریپت یک زبان شی‌گرا و سطح بالا است که بصورت گسترده در وب مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمداً وب‌سایتهای جهان از آن بهر می‌برند. این زبان از الگوی زبانی ایکما (ECMA) پیروی می‌کند.

این زبان در زمینه‌های مختلف از برنامه‌نویسی وب، برنامه‌نویسی موبایل و حتی سیستم‌عامل کاربرد دارد و یکی از پرکاربردترین زبان‌های دنیاست. برروی این زبان فریم‌ورک‌های مختلفی نوشته شده است که از این میان می‌توان به انگولار (angular)، ری اکت (react js)، ویوو (vue) و کتابخانه معروف جی کوئری (jquery) اشاره کرد.

زبان PHP

Php یک زبان برنامه‌نویسی از خانواده C است که زبانی سمت سرور است و برای سرویس دهی به زبان‌ها سمت کلاینت استفاده می‌شود. این زبان قابلیت ادغام در کد html را نیز دارد و خروجی این دو تحت عنوان یک صفحه وب به کلاینت ارسال می‌شود.

این زبان دارای مجوز Open-source بوده و به شکل رایگان در دسترس قرار دارد. از فریم ورک‌های معروفی که با این زبان نوشته شده‌اند می‌توان به سیمفنی، لاراول و کد ایگناتر اشاره کرد.

پایتون Python

پایتون به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا شناخته می‌شود و در عین حال یکی از پر درخواست‌ترین زبان‌ها در پروژه‌های برنامه‌نویسی است. پایتون دارای نگارش آسانی است و نسبت به سایر زبان‌ها اختصار در نگارش دارد.

به همین دلیل اغلب به عنوان یک زبان مبتنی بر اسکریپت در دسترس متخصصان است. پایتون توسط یک جامعه فعال و بنیاد نرم‌افزاری - غیرانتفاعی پایتون پشتیبانی و به روز رسانی می‌شود. این زبان بصورت آزاد در دسترس بوده و در اکثر سیستم عامل‌های فعلی قابل استفاده است.

زبان C++

زبان C++ مبتنی بر C طراحی و پیاده‌سازی شده و تفاوت آن با زبان C در استفاده از مفهموم شی‌گرایی است. امروزه زبان C++ هنوز هم بسیار یکی از محبوب‌ترین ابزارهای متخصصان و یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی با استاندارد ISO (سازمان بین‌ المللی استاندارد) است.

C++ در رده زبان‌های ماشین‌گرا، کارآمد، بسیار انتزاعی و پیچیده در نظر گرفته می‌شود. این زبان برای کارهای نزدیک به سخت‌افزار و عمل‌کرد بالا زبان کاریی است.

یادگیری زبان سی‌سخت است و اساس زبان بر استفاده از حدود ۶۰ کلمه کلیدی بنیان گذاشته شده است. این زبان از طریق کتابخانه استاندارد خود پیچیده‌تر و جامع‌تر می‌شود.

زبان C#

زبان برنامه‌نویسی نسبتاً جدید C# در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و امروزه و در ایران برای سفارش و انجام پروژه‌های برنامه‌نویسی، به عنوان یک زبان عمومی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، به طور ویژه به وسیله شرکت مایکروسافت برای ساختارNET ساخته شده است.

به این زبان محبوب، گاهی ویژوال سی شار نیز گفته می شود، از نظر مفهومی و بیشتر از جنبه پیاده سازی، این زبان در بین دیگران به Java و C++ وابسته است، اما در عین حال مدل شیء گرا را که شامل اطلاعات مربوط به کلاس‌ها، اشیاء و روش‌ها گسترش می‌دهد.

