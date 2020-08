شاید آیلتس با نام کامل International English Language Testing System بیشترین لغتی است که در زبان انگلیسی به گوش شما خورده است. این آزمون یکی از سرنوشت‌سازترین در عرصه‌ی بین‌الملل است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کتاب لند، در واقع، میزان سواد و مهارت شما در زبان انگلیسی توسط آیلتس مشخص می‌شود. یکی از انواع آزمون زبان انگلیسی می‌باشد برای افرادی که قصد مهاجرت شغلی، تحصیلی به خارج از کشور دارند معمولا منوط به کسب نمره‌ی قبولی در آزمون آیلتس هستند. یک سری از مخاطبین برای آموزش این سیستم اقدام به شرکت در این آزمون می‌کنند.

آیا شما مناسب برای آزمون آیلتس هستید؟

هدف سفر به کشورهای اروپایی و استرالیا را دارید؟ قصد ادامه‌ی تحصیل از طریق دانشگاه‌های معتبر دنیا را در سر می‌پرورانید؟ در حال ارتقا دانش انگلیسی خود برای تدریس آیلتس هستید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شما به تمام این سؤالات، آیلتس از نان شب هم برای شما واجب‌تر است. تاریخ انقضا آزمون آیلتس تا دو سال است، پس با برنامه‌ریزی قبلی و بدون ایجاد فاصله از مرحله‌ی اجرا تا نتیجه برای آیلتس اقدام کنید.

بهترین مؤسسات آیلتس در تهران

همان‌طور که اشاره کردیم، آموزشگاه معتبر و نیمه معتبر متعددی دستی بر آتش آیلتس دارند. آمادگی برای این آزمون از خود آیلتس مهم‌تر است. نکاتی مثل تشخیص سطح واقعی و ارائه‌ی تصویری درست از توانایی برای حضور به افراد، با توجه به هزینه‌های جاری باید لحاظ شود. برخی مؤسسات بدون توجه به بار مالی این آزمون، اقدام به هل دادن افراد هم می‌کنند. مخاطبین برای این آزمون باید در سطح پیشرفته‌ی زبان انگلیسی دانش و مطالعه داشته باشند.

بهترین مدرسین آیلتس چه خصوصیاتی دارند؟

اگر به دنبال یک مدرس حرفه‌ای آیلتس هستید به ویژگی‌هایی مثل میزان تبحر فرد در مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان انگلیسی، میزان اعتمادبه‌نفس، سابقه‌ی فرد از تدریس، نگاهی گذرا به تجربیات فردی و گروهی مدرس، توجه به آثار تألیفی مدرس، ازجمله موارد حائز اهمیت درگرفتن مهر تائید یک مدرس آیلتس حرفه‌ای است. در برخی از موارد پیش می‌آید که مدرس ادعا می‌کند در کشوری انگلیسی‌زبان زندگی و تحصیل‌کرده، اما برای یک‌بار هم در این آزمون شرکت نکرده. چیزی که از شما یک مدرس آیلتس می‌سازد، زندگی با قوانین آیلتس است.

دمو آیلتس چیست؟

آیلتس Demonstration یکی از اتفاقات نسبتا خوب در حوزه‌ی آیلتس می‌باشد. شکل مخفف دمو برای افرادی است که ترس از این آزمون را دارند و یا درصدد یافتن تصوری از این آزمون هستند. دمو شکل کوچک شده و ساده‌تری از آزمون آیلتس برای زبان آموزان و مدرسین می‌باشد. از دمو برای شناخت آیلتس استفاده کنید، خود را در فضای واقعی این آزمون تصور کنید، برای آزمون آیلتس ثبت‌نام کنید.

از چه منابعی برای آیلتس استفاده کنیم؟

تا جایی که چشم کار می‌کند، کتاب برای آیلتس موجود است. از کمبریج گرفته تا آکسفورد از غرب تا خاور دور با مراجع آیلتس سر و کار داریم. سابقه‌ی مؤسسات آیلتس در ایران دست‌کمی از تاریخ تورانیان ندارد؛ بنابراین با مراجعه به هر وب‌سایت خرید کتاب آیلتس و یا فروشگاه با لیست مفیدی از منابع آیلتس مواجه هستیم.

آیلتس گران شده، هوشمندانه انتخاب کنید

هزینه‌ها با رشد صعودی خود، در حال تغییر سبک و ساق زندگی شهری هستند. شاید تا چند سال گذشته، قیمت ورودی‌ آزمون برای فردی با درآمد متوسط، مناسب بود اما حالا اوضاع متفاوت‌تر نسبت به قبل است. پس با هدف‌گذاری مطمئن به سراغ این آزمون بروید. آماده و مهیا در آیلتس ثبت‌نام کنید.

خرید آنلاین کتاب آیلتس

هنوز هم برای انتخاب کتاب تردید دارید؟! استفاده از مزایای خرید اینترنتی علاوه بر ارائه‌ی قیمت‌های پایین‌تر شامل اعتبار در خرید می‌شود. کتاب‌های آیلتس ارزان نیستند، بنابراین با پرداخت بالاتر از سقفی معین، موفق به دریافت هدایا و جوایز هم خواهید شد. در حال حاضر هزار و یک‌راه برای خرید آنلاین در دسترس است، اما این با شماست که کدام را انتخاب می‌کنید. پیشنهاد ما استفاده از سیستم آنلاین برای تهیه‌ی انواع کتاب‌های انگلیسی و آیلتس است. کتاب لند یکی از مراجعی است که با فعالیت متعهدانه کتب عمومی، زبان، آیلتس و حتی خرید کتاب تافل را در بهترین شرایط ممکن در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

از بهترین کتاب‌های آیلتس کدم‌اند؟

از بهترین کتاب‌های آیلتس می‌توان به The Official Cambridge Guide to IELTS ACE the IELTS و یا Complete IELTS اشاره کرد و همچنین برای خرید کتاب solutions per intermediate به سایت کتاب لند مراجعه کرد.

