نگاهی به فیلم خنجرهای کشیده

به گزارش ایسنا، بنابراعلام گپ فیلم، یک کارآگاه، برای تحقیق در مورد مرگ بزرگ یک خاندان عجیب، غیرعادی و اهل مجادله وارد خانه آنها می شود.

کارگردان: ریان جانسن

تهیه‌کننده: رام برگمن و ریان جانسن

نویسنده: ریان جانسن

بازیگران: دنیل کریگ، کریس ایوانز، آنا د آرماس، جیمی لی کرتیس، تونی کولت، دان جانسون، مایکل شنون،کیت استنفیلد،کاترین لانگفورد، جیدن مارتل، کریستوفر پلامر

مدت: ۱۳۰ دقیقه

دوبله فارسی اختصاصی

گویندگان: علی همت مومیوند - اکبر منانی- سعید مقدم منش- مینا قیاسپور- الیزا اورامی- نازنین یاری-علی محمد اشکبوس - مریم بنایی- آزیتا یاراحمدی - زهرا سوهانی- مریم شاهرودی- حسین سرآبادانی- امیربهرام کاویانپور- خشایار معمارزاده - بابک اشکبوس- علیرضا باشکندی

مدیر دوبلاژ: علیرضا باشکندی

صدابردار: علی مطلق

باند: آرمان بیگدلی

میکس: علی مطلق

مترجم: سعیده افشار

دوبله و پخش : گپ فیلم

خلاصه داستان: نویسنده مشهور و ثروتمند رمان های جنایی به نام هارلن ترومبی (کریستوفر پلامر) درست بعد از تولد ۸۵ سالگی‌اش مرده در ملک شخصی‌اش پیدا می‌شود.

کارآگاهی به نام بنویت بلنک(دنیل کریگ)، برای تحقیق در مورد مرگ او از طرف شخص یا اشخاصی ناشناس استخدام می شود و تحقیقات خود را آغاز می کند...

فیلمی در ژانر جنایی-معمایی

برای تماشا و دانلود فیلم «خنجرهای کشیده»ی دوبله، می‌توانید به گپ فیلم مراجعه ­کنید. خنجرهای کشیده(چاقو کشی) (Knives Out) فیلم آمریکایی در ژانر جنایی-معمایی، به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی ریان جانسن است که در سال۲۰۱۹ به نمایش درآمد.

نام فیلم (Knives Out) در اصل برگرفته از اسم یکی از آهنگ‌های آلبوم سالِ ۲۰۰۱ گروه راک انگلیسی Radiohead با نام Amnesiac است.

فیلمی جنایی از کارگردان فیلم های علمی-تخیلی

رایان جانسون متولد۱۷ دسامبر ۱۹۷۳ در مریلند آمریکا است او کارگردانی فیلم‌هایی چون Star Wars: The Last Jedi(جنگ ستارگان:آخرین جدای)(۲۰۱۷)، Looper (لوپر)(۲۰۱۲)، The Brothers Bloom(برادران بلوم)(۲۰۰۹)، Brick (آجر)(۲۰۰۵)، و سریال هایی چون Breaking Bad (بریکینگ بد)، سریال Terriers (تریرها) را برعهده داشته است.

رایان جانسون پس از اینکه با فیلم جنگ ستارگان: آخرین جدای اختلاف نظر فراوانی را میان طرفداران مجموعه جنگ‌ ستارگان برانگیخت، با خنجرهای کشیده شانس خود را در ژانر معمایی و جنایی امتحان‌ کرد. شاید کمتر کسی انتظار داشت که جانسون پس از آثار علمی-تخیلی مثل لوپر و جنگ ستارگان: آخرین جدای، فیلمی جنایی بسازد.

نظر مثبت منتقدان و تماشاگران

خنجرهای کشیده پس از اکران نظر مثبت منتقدان را به خود جلب کرد؛ و هیئت ملی بازبینی فیلم(National Board of Review of MotionPictures) -به اختصار «ان‌بی‌آر (NBR)-( اولین هیئت نقد فیلمی که هر ساله جوایز خود به فیلم ها را اعلام می‌کند) خنجرهای کشیده را به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد.

فیلم در گیشه هم موفق بود و .۵۳۱۱ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد؛ این در حالی است که بودجه ساختش۴۰ میلیون دلار بوده ‌است.

خنجرهای کشیده در هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب در سه رشته بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم موزیکال یا کمدی(دنیل کریگ) و بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی(آنا د آرماس) نامزد دریافت جایزه شد؛ اما نتوانست جایزه‌ای دریافت کند.

در نود و دومین دوره جوایز اسکار هم ریان جانسن در رشته بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی نامزد دریافت جایزه اسکار شد که این جایزه به بونگ جون هو برای نگارشِ فیلم‌نامه انگل تعلق گرفت.

موسیقی خنجرهای کشیده توسط نیتان جانسن، پسر عموی ریان جانسن ساخته شده که در آثار قبلی او همچون لوپر و برادران بلوم با یکدیگر همکاری کرده بودند.

آلبوم موسیقی فیلم هم در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد. خنجرهای کشیده در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۰ به صورت دیجیتال و روز ۲۵ همین ماه به صورت دی‌وی‌دی و بلوری در دسترس عموم قرار گرفت.

بازیگرانی مشهور در نقش هایی پُرشمار

خنجرهای کشیده بازیگران مطرح و مشهوری دارد که در نقش هایی متنوع به ایفای نقش پرداخته‌اند:«دنیل کریگ» در نقش کاراگاه بنویت بلانک، «کریس ایوانز» در نقش هیو رنسوم درایزدیل، «آنا دِ آرماس» در نقش مارتا کابررا پرستار وفادار هارلان ، «جیمی لی کرتیس» در نقش لیندا درایزدیل دختر خودساخته ی هارلان و «دان جانسون» در نقش ریچارد درایزدیل همسر او، «کریس ایوانز» در نقش والتر «والت» ترومبی پسرش، «مایکل شانون» در نقش والتر «والت» ترومبی برادرش و «تونی کولت» در نقش جونی ترومبی خواهر شوهرش، «جیدن مارتل» و «کاترین لنگفورد» در نقش دو نوه اش؛ و «لیکیث استنفیلد» در نقش کاراگاه ستوان الیوت دستیار کاراگاه بنویت بلانک، «کاترین لنگفورد» در نقش مگان «مگ» ترومبی، «کریستوفر پلامر» در نقش هارلن ترومبی و «نوآه سیگن» در نقش تروپر وگنر و ... خنجرهای کشیده بیش و پیش از هر چیزی با داستان درگیرکننده و جالبش و بازی خوبِ بازیگرانش نظر مخاطب را به خود جلب می‌کند.

«بنویت بلنک» یادآور کارآگاه مشهور آگاتاکریستی؛ «هرکول پوآرو»

فیلم خنجرهای کشیده یادآور رمان های آگاتاکریستی است. جانسن خودش اعلام کرده که همیشه جزو طرفداران سرسخت آثارِ آگاتا کریستی بوده است.

خنجرهای کشیده ساختاری مشابه آثار کریستی دارد و در آن مراحل مشابهی چون شکل‌گیری اولیه‌ی معما، بازجویی از مظنونین، روشن شدن برخی قطعات پازل، جمع بندی نهایی و افشای هویت قاتل پیگیری می‌شود.

باز اینجا مانند داستان‌های آگاتاکریستی قصری گوتیکِ ویکتوریایی متعلق به پیرمردی متمول پیش روی داریم که خانواده‌اش پس از مرگ او، هریک به دنبال تصاحب سهم بیشتر و کلان‌تری از ارثیه اش هستند.

در خنجرهای کشیده، بنوا بلانک مانند هرکول‌پوآرو در داستان های کریستی، کارآگاهی خارج از تشکیلات اداره پلیس است که برای حل معمای مرگ هارلن ترومبی استخدام می‌شود. بنوا بلانک هم مانند پوآرو به صورتی کاملا تدریجی به جمع آوری اطلاعات می پردازد و سرانجام معما را حل می‌کند.

