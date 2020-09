بررسی ارورهای یخچال سامسونگ و آموزش رفع آنها

در این مطلب به معرفی برخی کدهای ارور یخچال سامسونگ پرداخته شده و راه حل‌هایی برای برطرف کردن آن‌ها بدون نیاز به یک تعمیرکار نیز آورده شده است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام ایران تک سرویس، دیدن ارورهای که روی صفحه نمایش یخچال شما ظاهر می‌شوند، می‌تواند ناراحت‌کننده باشد، اما نگران نباشید، این‌ها فقط کدهای ارور یخچال سامسونگ هستند.

ما قصد داریم به شما کمک کنیم که این کدهای ارور یخچال سامسونگ را رمز گشایی کنید. این متن توسط ایران تک سرویس بعنوان تعمیرگاه مجاز سامسونگ تهیه شده است.

مهم: سعی نکنید با انجام عملیات روی پنل، کدهای ارور یخچال سامسونگ را از بین ببرید. انجام این کار، تشخیص و اصلاح مساله را برای یک تکنسین دشوارتر خواهد کرد.

ارور ۲۲E و ۲۲C یخچال سامسونگ

این یک ارور مربوط به فن یخچال است. می‌تواند به طور بالقوه با باز نگه داشتن درب یخچال به مدت طولانی ایجاد شود.

اگر این اتفاق افتاد، یخچال را از برق بکشید و درب‌ها را برای چند ساعت باز بگذارید، سپس یخچال را دوباره به برق بزنید و درب‌ها را ببندید و اعمال معمول را از سر بگیرید. اگر خطا برگشت، برای درخواست خدمات به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.

ارور ۴۱ یا ۴۲ و چشمک‌زن بودن چراغ‌های آبی داخلی.

با استفاده از کلید قدرت در داخل در بالای درب سمت راست، Family Hub را مجددا راه‌اندازی کنید. اگر این مشکل ادامه داشت، برای دریافت خدمات به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.

کد ارور ۴۱C در یخچال سامسونگ

این مراحل تنها در مدل‌های ۳-Door French Door Family Hub قابل اعمال هستند.

۱. تایید کنید که آخرین به روز رسانی نرم‌افزار دانلود و نصب شده ‌است.

۲. اولین باری که ارور بعد از به روز رسانی نمایان شد، روی OK کلیک کنید.

اگر ارور پس از به روز رسانی، بیشتر از یکبار رخ داد، برای درخواست خدمات به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.

ارور C۷۶ یا چشمک زدن نشانگر Autofill

آب در محفظه Autofill تشخیص داده شده است.

کد ارور ۸۵C در یخچال سامسونگ

این کد ارور که در Family Hub دیده می‌شود، با اندازه‌گیری ولتاژ پایین در منبع تغذیه ایجاد می‌شود. می تواند به دلیل قطع برق به مدتی کوتاه باشد. این کد بی‌ضرر است و می‌تواند با فشار دادن OK (تایید) به مدت ۳ ثانیه پاک شود.

ارور ۸۸ ۸۸، ۸۳E، ۸۵E یا ۸۶E

به مدت ۶۰ ثانیه یخچال را از برق بکشید یا برق مدارشکن را خاموش کنید و سپس آن را روشن کنید. اگر کد برگشت، برای درخواست خدمات به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.

کد ارور PC ERدر یخچال سامسونگ

یخچال را از برق بکشید و یا برق مدارشکن را خاموش کنید. سیم‌های مهار بالای درب را یکبار قطع و وصل کنید. برق یخچال را وصل کنید. اگر کد بازگشت، برای درخواست خدمات به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.

کد خطا یا ارور OF OF یا O FF

اگر صفحه نمایش OF OF، O FF، OFF OFF یا جابه‌جایی بارهای دما را نشان می‌دهد، یخچال در حالت آماده‌سازی برای خاموشی است، گاهی اوقات حالت دمو یا خرید نامیده می‌شود. خدمات لازم نیست.

مراحل خاموش‌کردن این حالت برای هر مدل متفاوت است و شما می‌توانید آن‌ها را در دفترچه راهنما خود بیابید، با این حال رایج‌ترین روش برای پنل‌های کنترل روی یخچال، در سمت چپ است.

۱. دو دکمه بالایی سمت چپ پنل را پیدا کنید. در مدل‌های جدیدتر، دکمه بالا سمت راست پنل نیز لازم است. با این حال، توصیه می‌کنیم در ابتدا تنها با ۲ دکمه امتحان کنید چون احتمال کمتری وجود دارد که به صورت اتفاقی در مدل‌هایی که به ۳ دکمه نیاز دارند، در حالت آماده‌سازی خاموشی باشید.

۲. به طور همزمان این دکمه‌ها را به مدت ۵ تا ۸ ثانیه لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که یک صدای زنگ به گوش برسد. این زنگ نسبت به زمانی که یک دکمه لمس شود، متفاوت به نظر خواهد رسید.

۳. چند لحظه صبر کنید تا تایید کنید که نمایشگر دوباره به حالت آماده‌سازی خاموشی باز نمی‌گردد. اگر برگشت، این مراحل را تکرار کنید تا زمانی که موفق شوید.

همه آیکون‌ها بعد از متصل شدن به برق یا پس از قطع و وصل برق، چشمک می‌زنند.

این عادی است. یخچال در حال اجرای یک چرخه تشخیص برای خودش است.

ارور Ice Off چشمک‌زن

این به این معنی است که محفظه یخ به درستی وارد نشده و یا اصلا وارد نشده است.

سایر کدهای خطا در یخچال سامسونگ

اگر کدهای ارور یخچال سامسونگ دیگری نمایش داده شد، برای درخواست خدمات به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.

در اینجا برخی از معمول‌ترین کدهای ارور یخچال سامسونگ و معانی آن‌ها آورده شده ‌است. این لیست از کدهای ارور یخچال سامسونگ کامل نیست:

· ۵E: ارور حسگر Fridge Defrost

· ۸E: ارور حسگر یخ‌ساز(Ice Maker)(فریزر)

· ۱۴E: ارور حسگر یخ‌ساز

· ۳۳E: ارور حرارت‌دهنده لوله یخ(Ice Pipe Heater)

· ۳۹E، ۳۹C: ارور عملکرد یخ‌ساز

· ۴۰E، ۴۰C: ارور فن محفظه یخ

· ۸۴C: قفل کمپرسور

