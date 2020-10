انتخاب دامنه مناسب با استفاده از معیارهای اصولی

انتخاب و همچنین ثبت یک دامنه مناسب نقش بسزایی در موفقیت وب سایت شما می تواند ایفا کند، به همین دلیل بررسی و انتخاب دامنه خوب، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آرمانیک، اگر می خواهید یک وب سایت راه اندازی کنید و دامنه مناسبی را انتخاب کنید، این متن را از دست ندهید. در ادامه متن با ویژگی های دامنه خوب و معیارهای انتخاب نام دامنه آشنا خواهید شد.

دامنه چیست؟

زمانی که تصمیم می گیرید که برای سازمان و یا شرکت خود یک سایت راه اندازی کنید، اولین قدم ثبت یک نام برای سایت است. به این نام که به صورت انحصاری در اختیار سایت شما است، دامنه یا Domain گفته می شود. نام سایت از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول همان کلمه ای است که می تواند نام موسسه یا محصول و یا هر اسم دلخواهی که دوست دارید، باشد.

قسمت دوم که پس از نقطه نوشته می شود، پسوند یا شناسه است که با توجه به نوع سایت انتخاب می شود. Com ،ir ،co ،net ،org و ... برخی از پسوندهای معروف هستند که بیانگر زمینه کاری شما می باشند. مثلا com نشان دهنده تجاری بودن سازمان شما می باشد.

چگونه نام دامنه مناسب انتخاب کنیم؟

بزرگترین اعتبار یک وب سایت، نام دامنه آن است، پس در انتخاب آن دقت کنید. برای انتخاب دامنه مناسب، لازم است چند نام را انتخاب کنید و پس از آن با توجه به معیارهایی زیر، نام های نامناسب را حذف کنید و بهترین آن ها را انتخاب کنید. نام دامنه می تواند نام شرکت و یا سازمان شما باشد و یا نام اسامی انسان های مشهور، اسامی اماکن جغرافیایی، اسامی اشیا، نام های ادغام شده و یا یک کلمه جدید.

معیارهای اساسی برای انتخاب دامنه

نام دامنه دروازه ای به روی بازدید وب سایت شماست، از این رو سعی کنید با توجه به معیارهای زیر، نام دامنه مناسب را برای سایت خود انتخاب کنید تا بازدیدکننده بیشتری داشته باشید. نام دامنه چیزی است که تقریباً برای همیشه همراهتان خواهد بود، پس لازم است در هنگام انتخاب دامنه آینده نگر باشید.

قبل از انتخاب نام دامنه حتما همه جوانب را در نظر بگیرید تا مجبور به تغییر آن نباشید. بی شک تغییر نام دامنه آسان نخواهد بود، این کار هزینه بر است و نیاز به برندسازی و سئوی دوباره دارد.

۱: دامنه کوتاه و تک کلمه ای انتخاب کنید

بهتر است نام دامنه کوتاه و حداکثر شامل ۱۲ حرف باشد، هر چقدر نام دامنه کوتاه تر باشد، به ذهن سپردن آن آسان تر است. بهتر است از نام های تک کلمه ای استفاده کنید، تا به راحتی در ذهن ماندگار باشند.

۲: دامنه مرتبط با فعالیت خود انتخاب کنید

یکی از مهمترین معیارها در انتخاب بهترین دامنه می توان به انتخاب عنوانی مرتبط با زمینه فعالیت وب سایت اشاره کرد. با این وجود اگر شخصی برای اولین بار وارد سایت شود، با دیدن نام دامنه می تواند از زمینه فعالیت شما مطلع شود.

۳: استفاده از کلماتی با املای آسان

طرز نوشتن آسان کلمات موجود در دامنه نیز می تواند در انتخاب دامنه مناسب، بسیار اهمیت داشته باشد. سعی کنید از کلماتی که دارای املای سخت و پیچیده هستند و اکثر افراد به اشتباه آن را تایپ می کنند استفاده نکنید. سعی کنید نام دامنه را منحصر به فرد انتخاب کنید، از به کار بردن نام هایی که به چندین شکل مختلف نوشته می شوند پرهیز کنید.

استفاده از کلماتی که به چند شکل مختلف نوشته می شوند، امکان سوء استفاده را برای افراد سود جو فراهم می کنند. بهتر است از نوشتن اعداد و کارکتر های اضافه مانند خط فاصله بین کلمات در دامنه پرهیز کنید.

۴: سهولت در تلفظ

همان طور که نوشتن نام دامنه باید آسان باشد، تلفظ آن نیز باید راحت باشد. اگر از اسامی با تلفظ راحت استفاده کنید، سایت شما راحت تر در ذهن ماندگار می شود. همچنین تلفظ راحت، موجب می شود تا معرفی سایتتان به دوستان و آشنایان راحت تر باشد.

۵: استفاده کردن از پسوند های مناسب در انتخاب بهترین دامنه

سعی کنید از پسوندهای مناسب با زمینه کاری خود استفاده کنید و خود را به com محدود نکنید. اگر آدرسی را ثبت کردید بهتر است سایر پسوندهای آن مانند com, net, org, co, ir را نیز ثبت کنید تا اگر کسب و کارتان رونق گرفت، افراد دیگر نتوانند با استفاده از سایر پسوندها سوءاستفاده کنند.

۶: استفاده از کلمات کلیدی در انتخاب دامنه

به کار بردن کلمات کلیدی هم می تواند گزینه ای مناسب برای انتخاب دامنه باشد. انتخاب کلمه کلیدی موجب می شود رتبه وب سایت شما در بین موتورهای جستجوگر بالاتر رود و همچنین توسط کاربران بهتر شناخته شود. در نتیجه می توان گفت که استفاده از کلمه کلیدی مناسب در URL وب سایت شما، موجب بهبود رتبه سئو سایت شما خواهد شد.

برای پیدا کردن کلمت کلیدی می توانید از ابزارهای رایگان از جمله Keyword Tool یا Google Keyword Planner و ابزارهایی پولی از جمله MOZ ، Ahref یا SEMRush استفاده کنید.

