نگاهی به فیلم «لبه فردا»

ماجرای لبه فردا در زمانی از آینده که در آن زمین توسط بیگانه ها مورد هجوم قرار گرفته، اتفاق می‌افتد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام گپ فیلم، تام کروز در لبه فردا نقش بیل کیج را بازی می‌کند. یک افسر روابط عمومی، که بدون هیچ تجربه جنگی از مافوق خود دستور می‌گیرد که در خط مقدم یک عملیات بسیار مهم علیه بیگانگان شرکت کند.

لبه فردا (Edge of Tomorrow) محصول سال ۲۰۱۴

کارگردان: داگ لیمان

نویسندگان: کریستوفر مک‌کوری، جز و جان هنری باتر ورث بر اساس رمان «تنها چیزی که نیاز داری کشتن است» اثر هیروشی ساکورازاکا

بازیگران: تام کروز، امیلی بلانت، بیل پاکستون، برندن گلیسون، مدلین منتاک

مدیرفیلم‌برداری: دایان بیبی

تولید: ویلیج رودشو پیکچرز و ویز مدیا

توزیع‌کننده: برادران وارنر

تاریخ‌ انتشار: ۶ ژوئن ۲۰۱۴

زمان: ۱۱۳ دقیقه

دوبله فارسی اختصاصی: گپ فیلم

گویندگان: کیکاوس یاکیده - شروین قطعه ای - علی همت مومیوند - امیر حکیمی - شهراد بانکی - حمیدرضا رضایی - علی منصوری راد - علی اصغر رضایی نیک - بابک اشکبوس - خشایار معمارزاده - امیر بهرام کاویانپور - مریم بنایی - سارا جعفری - مریم معینیان - مریم رادپور، مدیر دوبلاژ: مریم رادپور، صدابردار: امیر شهبازی، باند و میکس: آرمان بیگدلی.

اقتباس از یک رُمان ژاپنی

برای تماشا و دانلود فیلم «لبه فردا» دوبله، می‌توانید به گپ فیلم مراجعه کنید. فیلم علمی‌تخیلی و اکشن «لبه فردا» به کارگردانی داگ لیمان، اقتباس سینمایی از رمان ژاپنی «همه آن چیزی که لازم داری کشتن است» All You Need Is Kill اثر هیروشی ساکورازاکا است. در کارنامه فیلمسازی لیمان فیلم های مشهوری چون «هویت بورن» (با بازی مت دیمون) و «آقا و خانم اسمیت» (با بازی برد پیت و آنجلینا جولی) به چشم می‌خورند.

در اواخر سال ۲۰۰۹ تمامی حقوق رمان «همه آن چیزی که لازم داری کشتن است» به استودیوی برادران وارنر واگذار شد. پس از خرید امتیاز اقتباس سینمایی از رمان به وسیله کمپانی برادران وارنر، ابتدا نقش اصلی فیلم به برد پیت پیشنهاد شد. اما یعد از اینکه او از بازی در فیلم انصراف داد، نقش اصلی به تام کروز رسید.

فیلمبرداری لبه فردا در اواخر سال ۲۰۱۲ با مشارکت سه شرکت آرتز، ویز مدیا(ناشر رمان) و شرکت استرالیایی رودشو، در استودیو لیوسدن برادران وارنر واقع در حومه لندن آغاز شد. زمانی طولانی صرف ساخت جلوه‌های ویژه پیچیده و دشوار لبه فردا شد؛ و ۹ شرکت برای اجرای جلوه های ویژه فیلم همکاری کردند.

لبه فردا برای اولین بار در ۳۰ می ۲۰۱۴ در ۲۸ کشور(از جمله انگلستان، برزیل، آلمان، اسپانیا، اندونزی و ...) اکران شد. سپس در ۶ ژوئن ۲۰۱۴ نمایش فیلم در آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا)، استرالیا، چین و روسیه آغاز شد. لبه فردا موفق شد که با هزینه ساختی بالغ بر ۱۷۸ میلیون دلار، مجموعا به فروشی بیش از ۳۷۰ میلیون دلار در اکران جهانی دست پیدا کند.

همکاری کارگردانی حرفه‌ای با فیلمبرداری مشهور و با تجربه

داگ لیمان (کارگردان لبه فردا) تهیه‌کننده، کارگردان، و مدیر فیلم‌برداری متولد ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۵ در آمریکا است. لیمان فعالیت فیلمسازی خود را از سال ۱۹۹۴ با کارگردانی فیلم Getting In آغاز کرد.

اما آنچه که موجب شد علاقه مندان سینما نام او را به خاطر بسپارند کارگردانی فیلم «خانم و آقای اسمیت»(۲۰۰۵) بود. از دیگر فیلمهای داگ لیمان می‌توان به هویت بورن(۲۰۰۲ )، جهنده (۲۰۰۸)، بازی منصفانه(۲۰۱۰)(با بازی شان پن و نائومی واتس) و ساخت آمریکا(۲۰۱۷)(با بازی تام کروز و سارا رایت) اشاره کرد.

زمانی که از دایان بیبی فیلم‌بردار مشهور برای مدیریت فیلمبرداری لبه فردا دعوت شد، او کوله باری از افتخارات را همراه داشت؛ و پیش از این برای فیلمبرداری خاطرات یک گیشا (راب مارشال،۲۰۰۵) برنده جایزه اسکار شده بود و یک بار هم برای فیلم شیکاگو (راب مارشال،۲۰۰۲)کاندید دریافت جایزه اسکار شد.

او همچنین برای فیلم های خاطرات یک گیشا و Collateral (وثیقه) (مایکل مان،۲۰۰۴) برنده جایزه بفتای بهترین فیلمبرداری سال شد.

فیلمی سرگرم کننده با داستانی غیرقابل پیش بینی

یکی از نکاتی که در همان برخورد اول با لبه فردا به چشم می‌آید ترکیب قابل توجه بازیگران فیلم است: بازیگرانی چون تام کروز(در نقش ویلیام کیج)، امیلی بلانت (ریتا وراتاسکی)، بیل پکستون (سرجوخه فارل)، برندان گلیسون (ژنرال بریگهام)، تونی وی (کیمل)، کیک گاری (گریف) و فرانتس درامه (فورد).

لبه فردا فیلمی سرگرم کننده با داستانی غیرقابل پیش بینی است که تماشاگر را از ابتدا با خود درگیر می کند. اینجا هم مثل بقیه فیلم های علمی-تخیلی استفاده از جلوه های ویژه حرف اول را می زند. جلوه های ویژه ای که قابل اعتنا و پذیرفتنی هستند. فیلمبرداری خوب لبه فردا هم نقش موثری در القای تنش و هیجان دارد که محصول ذوق و مهارت یکی از فیلمبرداران شاخص دنیا است.

تام کروز هم در ۵۲ سالگی، در این فیلم اکشن، انرژیک و خستگی ناپذیر موفق ظاهر شده است. با این تفاوت که شخصیتِ لبه فردا مثل بقیه فیلم های اکشنی که بازی کرده، یک قهرمان روئین تن و شکست ناپذیر نیست. این جا او ابتدا سربازی ترسو و فراری از جنگ است و به تدریج با پشت سرگذاشتن ماجراهایی، تبدیل به یک قهرمان می‌شود؛ و این از جاذبه های لبه فردا است.

شخصیتِ ریتا (اِمیلی بلانت)، هم در فیلم حضوری، باری به هر جهت و صحنه پُر کن ندارد؛ بلکه به عنوان مکمل شخصیت بیل کیج در فیلم نقش موثری دارد؛ و به تدریج این دو شخصیت اصلی فیلم به تعاملِ عاطفی جالبی می‌رسند. تماشای «لبه فردا » برای علاقه مندان فیلم های اکشن و علمی‌تخیلی می تواند تجربه دلنشینی باشد.

