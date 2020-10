شماره جدید نشریه دانشجویی "PPPC" منتشر شد

نسخه الکترونیکی پانزدهمین شماره نشریه "PPPC" انجمن علمی دانشجویی برق، تنها نشریه انگلیسی دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "اخبار صنعت و تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی"، "معرفی PLC و انواع آن"، "معرفی نحوه برنامه نویسی و انواع زبان های برنامه نویسی در PLC"، "مصاحبه با دکتر عباس نعیمی (استادیار دانشکده مکانیک و کارآفرین برتر کشور)"، "معرفی و توضیح مختصر در زمینه های|:" AGV, Machine Learning, Multi -Agent systems"،"Blockchain for AI: Survey and Open Difficulties"،" Spam Detection from Big Data based on Evolutionary Data mining Systems" از جمله مقالات و مطالبی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه علمی تخصصی" PPPC" به صاحب امتیازی انجمن علمی برق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئولی کامیار عرشی و سردبیری آرمان محمدی گیلانی به صورت گاهنامه منتشر می شود.

انتهای پیام