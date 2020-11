34 استاد دانشگاه آزاد در میان پژوهشگران دو درصد برتر دنیا

مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد گفت: بیش از 30 پژوهشگر و محقق برجسته این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار دارند.

به گزارش ایسنا، دکتر علی جهان، مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد گفت: 34 نفر از محققان این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار دارند.

وی افزود: فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه اسکوپوس ارایه شده است و در تاریخ 16 اکتبر 2020 در مجله Plos Biology منتشر شده است. 159683 پژوهشگر در 22 حوزه علمی و 176 حوزه تخصصی بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند.

جهان اظهار کرد: ارزیابی­ و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش گانه Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers،Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بوده است. 433 پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات محققان برجسته دانشگاه آزاد که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قراردارند شامل نام نام خانوادگی، واحد دانشگاهی، تعداد مقالات علمی، حوزه موضوعی، رتبه پژوهشگر در حوزه موضوعی و تعداد کل محققان آمده است.

دکتر جهان ادامه داد: سه نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی جزوه پژوهشگران برتر دنیا با رتبه زیر 300 در حوزه های موضوعی هستند. دکتر مجید منجمی از واحد تهران مرکز در حوزه علوم نانو و نانوتکنولوژی در رتبه 178 جهان در این حوزه قرار دارد. دکتر محمد میرانسری از واحد اصفهان در رتبه 230 جهان در حوزه زراعت و کشاورزی است. دکتر فاطمه با محرم از واحد مشهد در حوزه شیمی عمومی در رتبه 291 جهان قرار دارد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد افزود: پنج پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد نیز دارای رتبه زیر 400 جهانی در حوزه های موضوعی هستند. دکتر حسنعلی زمانی از واحد مشهد رتبه 321 جهانی حوزه انرژی، دکتر ابوالقاسم داوودنیا از واحد مشهد رتبه 348 جهانی حوزه شیمی عمومی، دکتر جمشیدخان چمنی از واحد مشهد رتبه 375 جهانی حوزه بیوفیزیک، دکتر آرش کریمی پور از واحد نجف آباد رتبه 379 جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل و دکتر داوود طغرایی از واحد خمینی شهر رتبه 382 جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل را کسب کرده اند.

انتهای پیام