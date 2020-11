۹۲ پژوهشگر دانشگاه آزاد در لیست مکمل دانشمندان دو درصد برتر

طبق اعلام مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد، بیش از 90 پژوهشگر برجسته این دانشگاه در لیست مکمل فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، دکتر علی جهان، مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ۹۲نفر از پژوهشگران برجسته دانشگاه آزاد در لیست مکمل فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند.

وی افزود: فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه اسکوپوس ارائه و در تاریخ 16 اکتبر 2020 در مجله Plos Biology منتشر شده است.

جهان اظهار کرد: ۱۶۱ هزار و ۴۴۱ پژوهشگر در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص های استنادی استاندارد بر اساس تولیدات علمی سال 2019 طبقه بندی شده اند.

مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ارزیابی­ و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش گانه Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers،Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بوده است. 1154 پژوهشگر از ایران در فهرست مکمل قرار گرفته اند.

وی افزود: واحد علوم و تحقیقات تهران دارای هفت محقق برتر در این لیست است. پنج پژوهشگر برتر دانشگاه از واحد تبریز است. واحدهای تهران مرکزی، نجف آباد و قائمشهر هر کدام دارای چهار پژوهشگر برتر در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان هستند.

وی تأکید کرد: دو نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد جزو برترین پژوهشگران دنیا با رتبه زیر 2000 هستند. دکتر آرش کریمی پور از واحد نجف آباد با رتبه کلی جهانی 1774 و دکتر داوود طغرایی از واحد خمینی شهر با رتبه کلی جهانی 1915 در این فهرست قرار دارند. چهار پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد نیز دارای رتبه زیر 10000 جهانی در بین 161441 پژوهشگر دو درصد برتر جهان هستند.

مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد، افزود: دکتر نورالدین قدیمی از واحد اردبیل رتبه 5236 کلی جهانی، دکتر احمد رضایی جوردهی از واحد لشت نشا-زیباکنار رتبه 6929 کلی جهانی، دکتر علی شکوهی رعد از واحد قائمشهر رتبه 7182 کلی، دکتر نیما جعفری نویم پور از واحد تبریز رتبه 8835 کلی جهانی را کسب کرده اند.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، وی اظهار کرد: سه پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد دارای رتبه زیر 20000 جهانی در بین 614411 پژوهشگر دو درصد برتر جهان هستند. دکتر مجید منجمی از واحد تهران مرکزی رتبه 14322 کلی جهانی، دکتر اشکان حافظ الکتب از واحد تهران جنوب رتبه 15733 کلی، دکتر علیرضا نظام زاده اژهیه از واحد شهرضا رتبه 17877 کلی جهانی را کسب کرده اند.

