کاتالیست فرسوده؛ یکی از عوامل اصلی مردودی درمراکزمعاینه فنی خودرو

با توجه به افزایش تصادفات رانندگی به دلیل نقص‌فنی خودرو ، معاینه فنی دوره‌ای می‌تواند یکی از اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش تصادفات رانندگی باشد. به همین دلیل است که پلیس راهنمایی و رانندگی خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند را روزی ۵۰ هزار تومان جریمه میکند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ایران دلکو، آن طور که کارشناسان معاینه فنی عنوان می‌کنند، عامل اصلی مردودی در معاینه فنی خودرو، میزان بالای گازهای آلاینده خروجی اگزوز است.

در تستی که در این زمینه انجام می‌شود، میزان گازهای آلاینده زیست محیطی نظیر منواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن­های خروجی از اگزوز خودرو اندازه­ گیری شده که یکی از عوامل بالا بودن میزان آلاینده ­ها خرابی کاتالیست می­ باشد.

کاتالیست قطعه ای مصرفی است که ۹۰% از گازهای سمی ناشی از احتراق سوخت در موتور خودرو را بی‌اثر می‌کند. طول عمر مفید کاتالیست با توجه به استانداردها حدود ۴۰ تا٦٠ هزار کیلومتر پیمایش است که پس از این مقدار، کاتالیست مسموم یا اصطلاحاً پر می شود.

بدین ترتیب کاتالیست عملکرد مناسب خود را از دست می دهد و میزان آلایندگی خودرو تا پنج برابر افزایش پیدا می کند که می بایست تعویض گردد. یکی از بهترین راه های تشخیص خرابی کاتالیست انجام تست های آلایندگی در مراکز معاینه فنی می باشد.

در مراکز معاینه فنی چه بخش‌هایی از خودرو تست و یا مورد معاینه فنی قرار می‌گیرند؟

در مراکز معاینه فنی وضعیت ظاهری، شیشه‌های خودرو، آزمون‌ آلاینده‌ها، چراغ‌های جلو، سنجش هم‌راستایی چرخ‌ها، کارآیی کمک‌فنرها، کارآیی سیستم ترمز، سنجش وضعیت اتصالات فرمان، جلوبندی و بازدید زیربندی انجام می‌شود.

به این ترتیب چنانچه خودرو در یک یا چند مرحله از آزمون‌ها به دلیل نقص فنی رد شود، رفع عیب یا عیوب خودرو در تعمیرگاه‌های معتبر به خواست مالک انجام می‌شود و در صورت رفع نواقص فنی پس از مراجعه مجدد برچسب معاینه فنی خودرو صادر می‌گردد.

چه کنیم که در معاینه فنی مردود نشویم؟

برای صرفه جویی در وقت بهتر است پیش از حضور در مراکز معاینه فنی نسبت به رفع مشکلات خودرو اقدام شود. توصیه می‌شود قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی، از وضعیت کاتالیست خودروی خود مطمئن شوید، چرا که اولین عامل مردودی در معاینه فنی خودرو میزان بیش از حد گازهای آلاینده خروجی اگزوز است.

در صورت نیاز به تعویض قطعه کاتالیست(کاتالیزور) با توجه به تقلبی و متنوع بودن این قطعه در بازار، حتما مبدل های کاتالیستی استاندارد و مناسب خودروی خود که دارای الزامات آلایندگی باشد را تهیه نمایید.

عامل دوم مردودی خودروها، عیوب ظاهری است. سالم نبودن شیشه جلو، شیشه عقب، چراغ خطر عقب، چراغ دنده عقب، چراغ راهنمای عقب و جلو، سپر جلو و عقب، اتاق خودرو، رنگ خودرو، روغن‌ریزی، برف پاک‌کن و شیشه‌شور، صاف بودن آج تایر وغیره می‌تواند باعث مردودی خودرو در مراکز معاینه فنی شود.

عدم هم‌راستایی چرخ‌ها به‌عنوان عامل سوم مردود شدن خودروها می باشند. هم‌راستا نبودن فنرها و نیز چرخ‌های جلو باعث رد شدن خودرو در معاینه فنی می‌شود. ‌این موضوع باعث افزایش مصرف سوخت نیز می‌شود. عامل مردودی چهارم به ترمزهای معیوب برمی‌گردد.

امتحان، عملکرد ترمز و میزان قدرت ترمزگیری در تمامی چرخ‌ها و قدرت عملکرد ترمزدستی در خودروهای سواری مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین قبل از رفتن به مرکز معاینه فنی، می‌توانید چرخ‌های جلو را باز کنید و نگاهی به وضعیت لنت‌هایتان بیندازید.

عامل مردودی پنجم، جلوبندی نامناسب می باشد.گفته می‌شود که اگر موقع رانندگی فرمانتان می‌لرزد از رفتن به معاینه فنی منصرف شوید؛ چرا که به‌طور حتم مردود خواهید شد. تست مهمی که در مراکز انجام می‌شود، کنترل وضعیت جلوبندی اتومبیل شماست.

اما به عامل مردودی ششم که همان تنظیم نبودن موتور است می‌پردازیم. عدم‌ تنظیم موتور می‌تواند سبب ‌سوخت‌رسانی نامناسب و در نتیجه ‌احتراق ناقص (خرابی کاتالیست) می شود.

احتراق ناقص ازیک‌طرف باعث آلودگی هوا می‌شود و از طرف دیگر مصرف سوخت را بالا می‌برد. بعضی خودروها با یک تنظیم ساده موتور، از احتراق ناقص نجات می‌یابند.

تاثیر معاینه فنی بر کاهش آلودگی هوا

شدت آلودگی هوا در اکثر شهرهای بزرگ ایران بسیار زیاد است. موتورسیکلت ها و خودروهای فاقد کاتالیست سالم سهم بسیار زیادی از این آلودگی را به خود اختصاص داده‌اند. شاید شما در مورد کنترل آلایندگی قادر به کارشناسی خودرو خود نباشید، اما با کمک معاینه فنی، می‌توانید مشکلات خودرو را یافته و در جهت رفع آنها اقدام کنید.

شرکت ایران دلکو به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده دانش بنیان کاتالیست از سال ۸۴ در راستای کاهش آلایندگی ها و حفظ محیط زیست تولیدات خود را همسو با استانداردهای یورو۴ و سپس یورو۵ جهت تامین خودروسازها و همچنین از سال ۹۶ تاکنون با تولید کاتالیست های کوت شده AM و AM PLUS نیاز مصرف کنندگان جهت تعویض کاتالیست های فرسوده و قبولی در تست آلایندگی را برطرف می کند.

