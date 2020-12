چگونه فیلم سراسر شب را دانلود کنیم

فیلم جدید "سراسر شب" با بازی الناز شاکردوست و سینا حجازی پس از گذراندن دوره اکران خود به شبکه نمایش خانگی می آید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کول دانلود، دسترسی به لینک دانلود قانونی فیلم سراسر شب با ۵ کیفیت گوناگون و ترافیک مصرفی نیم بها در انتهای این نوشتار فراهم شده است.

درباره فیلم سراسر شب چه می دانیم؟

فیلم سراسر شب - All Through The Night محصول سال ۱۳۹۶ به تهیه کنندگی: جواد نوروزبیگی، نویسندگی و کارگردانی: فرزاد موتمن می باشد که در پاییز آن سال کلید خورد و در تاریخ ۸ اسفند ۹۶ با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد و اخذ پروانه نمایش آن مورخ ۱۲ تیر ۹۷ انجام شد. با این حال سازندگان آن شرایط را برای اکران مناسب ندیدند. تا این که در روز ۳ آذر ۹۹ بود که سراسر شب اکران آنلاین شد.

سراسر شب؛ فیلمی برای عاشقان سینما و هنر!

سناریو فیلم سراسر شب که در واقع نخستین تجربه نویسندگی فرزاد موتمن (در کنار کارگردانی های بسیار موفق وی) می باشد، تا حدی حاوی علایق شخصی وی می باشد. این فیلمساز با سابقه تمایل وافری به سینمای کلاسیک دارد.

سینمایی که در زمان جوانی به شدت مورد توجه و علاقه وی بوده است. در فیلم می توان ارجاعات گوناگونی را یافت که از ژان لوک گدار گرفته تا برگمان و شکسپیر، قابل شناسایی هستند.

چرا اسم فیلم را سراسر شب گذاشته اند؟

سراسر شب در دل خود چند داستان متمایز را شرح می دهد که همگی آن ها در تاریکی شب اتفاق می افتند و در این بین مخاطب با افرادی آشنا می شود که هر یک از آن ها به دنبال یافتن گمشده ای در درون خودشان می باشند.

فیلم در واقع روایت کننده یک فیلمساز شیفته سینما است که برای نخستین بار قلم به دست گرفته تا خود واقعی اش را به سینما بیاورد. نتیجه این عشق برای عاشقان سینما جذاب می باشد.

داستان سراسر شب درباره چیست؟

مهتاب برای یافتن ردی از داوود مرادی که آخرین فرد مرتبط با خواهرش مریم، پیش از خواب طولانی مدتش بوده به محل زندگی داود می ‌رود تا پاسخی برای سوالاتش پیدا کند.

نکات قابل توجه سراسر شب

نخستین تجربه بازیگری سینا حجازی از نکات قابل توجه این فیلم است. وی در فیلم سراسر شب نیز در نقش یک موزیسین در کنار الناز شاکردوست ظاهر می شود.

بازیگران سراسر شب چه کسانی هستند؟

آزاده صمدی، الناز شاکردوست، امیر جعفری، سینا حجازی، مهدی سلطانی، افسانه چهره‌آزاد، حسام شجاعی، سحر نظام دوست، محمدرضا هاشمی، ایلناز آذری، دیانا روهنده، آفرین رهنما، داراب داداش زاده

چگونه فیلم سراسر شب را می توانیم دانلود کنیم؟

