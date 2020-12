سبک اکشن اول شخص از محبوب‌ترین سبک‌ها در دنیای بازی‌های ویدیویی است و بر همین اساس سازندگان بازی‌های موبایلی هم همواره تلاش کرده‌اند تا عناوینی را در این سبک و سیاق برای گوشی‌های هوشمند تولید و روانه بازار کنند.

در ادامه این متن قصد داریم تا شما را با بهترین بازی های اکشن اول شخص اندروید که همین حالا می‌توانید بر روی گوشی خود نصب کرده و اجرا کنید، آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

Call of Duty :Mobile

کال آف دیوتی از آن دست بازی‌هایست که نیازی به معرفی ندارد. در واقع، هر کسی که تجربه استفاده از رایانه یا کنسول را داشته باشد با این نام آشناست و حداقل یک نسخه از آن را امتحان کرده است.

طرفداران این سری مدت زیادی منتظر ماندند تا بتوانند یک بازی درست و حسابی کال آف دیوتی را بر روی گوشی‌های اندرویدی خود تجربه کنند و بالاخره Call of Duty: Mobile سال گذشته عرضه شد و به این انتظار پایان داد. بازی در سبک اکشن اول شخص طراحی شده و دارای مد بتل رویال است که این روزها به یکی از محبوب‌ترین مدهای آنلاین تبدیل شده است.

تجربه کال آف دیوتی روی گوشی موبایل بسیار لذت بخش است و همان حس و حال آشنای سری را برای طرفداران خواهد داشت. گرافیک بازی کاملاً قابل تحسین بوده و یک سر و گردن از تمام بازی‌های اول شخص موبایل بالاتر است.

گیم‌پلی نرم و روان آن هم لذت انجام بازی را دو چندان می‌کند و باعث می‌شود تا رقابت‌هایی نفسگیر را شاهد باشید. بازی به صورت رایگان عرضه شده و از طریق گوگل پلی قابل دریافت است.

Contract Killer :Sniper

Contract Killer: Sniper یکی از بازی‌های کم حجم و در عین حال جذاب سبک اکشن اول شخص در گوشی‌های اندروید است. در این بازی مکان شما به عنوان کاراکتر قابل بازی تقریباً ثابت بوده و تنها جابجایی محدودی خواهید داشت.

اما این محدودیت به هیچ وجه تأثیر منفی بر تجربه کلی بازی نداشته و باید گفت با یک عنوان کاملاً‌ خوش ساخت و جذاب طرف هستیم. تنوع سلاح‌ها در Contract Killer: Sniper بسیار بالاست و مراحل مختلف بازی را با سلاح‌های متفاوتی پشت سر خواهید گذاشت که همین مسئله یکی از نقاط قوت آن محسوب می‌شود.

در Contract Killer: Sniper نباید دنبال داستان پر و پیمانی باشید و داستان در واقع بهانه‌ای برای ورود به مأموریت‌ها و لذت بردن از گیم‌پلی جذاب و هیجان انگیز بازی است. بیش از ۲۵۰ مرحله مختلف برای این بازی طراحی شده که با توجه به حجم ۲۰۰ مگابایتی آن بسیار قابل توجه است.

البته مأموریت‌ها زیاد طولانی نیستند و این خود یک مزیت دیگر به شمار می‌رود؛‌ چرا که در هر فرصتی می‌توانید بازی را روی گوشی خود اجرا کرده و چند مرحله از آن را انجام دهید. در مجموع، اگر به دنبال یک بازی اکشن اول شخص کم حجم برای گوشی‌های اندرویدی خود هستید، Contract Killer: Sniper را از دست ندهید.

Into the Dead ۲

زامبی‌ها یکی از کلیشه‌ای‌ترین دشمنان در فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی هستند، اما با این حال هنوز هم محبوبیت خود را حفظ کرده‌اند و بازی‌هایی که با محوریت مبارزه با زامبی‌ها تولید می‌شوند معمولاً با استقبال خوبی مواجه می‌شوند.

Into the Dead ۲ یکی از این دست بازی‌هاست که در سال ۲۰۱۷ و توسط استودیوی Prodigy Design Limited برای گوشی‌های موبایل عرضه شد. گرافیک بازی و افکت‌های بصری آن واقعاً چشم‌نواز هستند و گیم‌پلی نرم و سریع آن هم باعث می‌شود تا نهایت لذت را از انجام دادن مراحل بازی ببرید.

Into the Dead ۲ داستان نسبتاً خوبی هم دارد و پایان‌های مختلفی که برای آن در نظر گرفته شده، ارزش تکرار بازی را افزایش می‌دهد. تنوع بالای سلاح‌ها نیز یکی دیگر از نقاط قوت Into the Dead ۲ است که باعث می‌شود بازی از افتادن در مسیر تکرار نجات پیدا کنند و بازیکنان همواره با تجربه‌های جدیدی روبرو شوند. انجام این بازی به همه گیمرها به خصوص کسانی که از بازی‌های زامبی‌محور مانند رزیدنت اویل لذت می‌برند، توصیه می‌شود.

