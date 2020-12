چه نوع کاتالیستی به درد خودروی شما می خورد؟

در سراسر جهان طیف وسیعی از اقدامات برای جلوگیری از آلودگی هوا با تمرکز بر کنترل انتشار آلایندگی از وسایل نقلیه اتخاذ شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ایران دلکو، بخش مهمی از این اقدامات تولید و توسعه مبدل­های کاتالیستی می­ باشد. مبدل­های کاتالیستی دو منظوره با توانایی حذف دو نوع آلاینده مونواکسیدکربن و هیدروکربن­ها نخستین نسل از مبدل­های کاتالیستی بوده­ اند.

با گذشت زمان و طی تحقیقات گسترده مبدل­های کاتالیستی سه منظوره با قابلیت حذف همزمان دو آلاینده فوق الذکر به همراه اکسیدهای نیتروژن جایگزین مبدل­های دو منظوره شده و انقلابی را در صنعت کاتالیست خودرو به پا کرده است.

ظاهری ساده با باطنی پیچیده

قضیه به همین سادگی نبوده و در هر خودرویی متناسب با عوامل مختلفی از جمله نوع موتور، اگزوز و سوخت، کاتالیست مناسب با آن طراحی و تولید می­ شود تا بهترین عملکرد را از خود نشان دهد. شاید تجربه دیدن یک کاتالیست خودرو از نزدیک را داشته و متوجه تفاوت­ هایی در شکل، ابعاد و حتی تعداد آن­ها در خودرو شده باشید.

در ابتدای طراحی هر خودرو، مبدل­ کاتالیستی مناسب با آن توسط خودروساز تهیه و روی خودروی نصب می شود؛ این نوع کاتالیست­ ها اصطلاحاً OEM نامیده می­ شوند که قیمت بالاتری نسبت به سایر کاتالیست­ ها دارند. مبدل­های کاتالیستی مطابق با استانداردهای یورو ۴ و ۵ می­ بایست قابلیت قبولی در تست­های آلایندگی متناظر را داشته باشند.

بوی مشکلات به مشام می خورد!

مبدل­های کاتالیستی پس از یک دوره مصرف به دلایل مختلفی مانند مسمومیت (استفاده از بنزین بی کیفیت و ناخالص) و حرارت بالا (بدلیل عملکرد نامناسب موتور و نیز مشکل در سیستم جرقه زنی)، کارایی خود را از دست داده و می­ بایست با کاتالیست­ های جدید جایگزین گردند.

عدم تعویض کاتالیست خودرو مشکلاتی همچون آسیب به خودرو، افزایش مصرف سوخت، کاهش توان موتور و در نهایت عدم توانایی خودرو در دریافت مجوز معاینه فنی بدلیل بالا بودن میزان آلایندگی را پیش روی شما قرار خواهد داد.

مشکل از زمانی آغاز می ­شود که در بازار با انواع و اقسام کاتالیست­ های خودرو مواجهه می­ شوید که حتی از روی ظاهر قادر به تشخیص اصل و یا تقلبی بودن آن نخواهید بود و شما را دچار تردید در خرید کاتالیست می­ کند.

کاتالیست­های تقلبی ممکن است یک مونولیت (هسته سرامیکی) خام یا یک کاتالیست کارکرده بوده و یا حتی قابلیتی معادل با استاندارد ادعا شده را نداشته باشند. شما مسئولیت تعویض کاتالیست خودروی خود را بر عهده دارید، اما نگران نباشید در این مسیر تنها نخواهید بود.

ایران دلکو پا به پای شما تا انتخاب کاتالیست مناسب

شرکت ایران دلکو تولیدکننده دانش بنیان این قطعه زیست محیطی علاوه بر تولید مبدل­های کاتالیستی OEM، با چندین سال تحقیق و توسعه موفق به تولید انواع مبدل­های کاتالیستی به منظور رفع نیاز مصرف کنندگان شده است.

این شرکت دو نوع مبدل کاتالیستی تحت عناوین AM، AM+ را برای انواع خودروها روانه بازار مصرف کرده که کاتالیست­های AM دارای خصوصیات عملکردی منطبق بر سطح الزامات آلایندگی برای اخذ مجوز معاینه فنی می باشد و کاتالیست­های AM+ با میزان مواد گرانبهای بیشتر جهت استفاده خودرو های پر پیمایش مانند خودروهای مسافربری و اخذ معاینه فنی برتر تولید می شوند.

برای خودروهای تولید شده از سال ۱۳۹۴ به بعد که مجهز به سیستم EOBD می باشند و یا خودروهایی که نیازمند کاتالیستی با دوام بیشتر می باشند، می بایست از کاتالیست­ های AM+ استفاده گردد. اگر کاتالیست خودروی شما نیاز به تعویض دارد، از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید تا کارشناسان ما شما را در خرید کاتالیست مطمئن راهنمایی کنند.

