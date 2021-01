۲۹ دی، روز هوای پاک گرامی باد

در این روزها همزمان با شیوع بیماری کرونا، دیدن آسمانی آبی و تنفس در هوای پاک برای اکثر مردم ، به خصوص کسانی که در کلان شهرها مثل تهران زندگی می کنند، بی شک شبیه یک آرزوست.

به گزارش ایسنا،بنابراعلام ایران دلکو، به بهانه روز هوای پاک به بررسی معضل آلودگی هوا و طرح تخفیف شرکت ایران دلکو برای خرید کاتالیست خودرو می‌پردازیم.

آلودگی هوا یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود.

تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت ، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد ، فرآورده های مضر و زیانبخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسان‌ها را تهدید می‌کند.

از نخستین دهه های قرن بیستم ، به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست ، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته ، تحقیقات و برنامه های علمی برای کنترل آلاینده های بسیارمضررا آغاز کردند ، اما متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرارنگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رو به وخامت است.

آلاینده ها، قاتل خاموش این روزها

بر اساس تحقیقات، بخش مهمی از آلاینده‌ها ناشی از سوخت ماشین‌آلات سنگین و سبک، و کارخانه‌ها است موجبات آلودگی هوا را فراهم می‌کند. وسایل نقلیه شهری (اتوبوس ها، خودرو ها و موتورسیکلت ها) در شهرهایی مانند تهران درصد بسیار زیادی از منواکسید کربن موجود در هوا را تولید می کنند که تنفس آن، به انواع سرطان ها، سکته های قلبی و مغزی منجر می شود.

آلودگی هوا تاثیرات جبران ناپذیری بر تمامی موجودات و گیاهان می‌گذارد که در این بین زنان باردار، کودکان، افراد مسن و البته بیماران خاص در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

از دیگر آلاینده های خطرناک که از عوامل اصلی آلودگی هوا نیز می‌باشد ذرات PM ۲.۵ هستد، قطر این ذرات معلق ۲.۵ میکرون یا کمتر (۱۰۰ برابر کوچکتر از قطر موی انسان) آنقدر کوچک هستند که به بخش‌های عمیق‌تر ریه نفوذ ‌کنند و چون ناشی از مواد سمی‌تری مانند فلزات سنگین یا ترکیبات آلی سرطان‌زا هستند، خطرات بسیار بیشتری دارند.

هوای پاک، حق طبیعی همه موجودات

داشتن هوای پاک نیاز به مشارکت مردمی دارد. امروزه در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفاظت از محیط زیست و تامین زندگی سالم، روزهای نمادین خاصی در رابطه با حفظ محیط زیست تعیین شده است که از جمله آنها می توان به روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک و روز هوای پاک اشاره کرد.

روز هوای پاک در دنیا با عناوین مختلفی همانند روز بدون خودرو، روز بدون دود نام گذاری شده است.گفتنی است که از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک اعلام شده است.

تعویض کاتالیست فرسوده، بهترین راه برای بی اثر کردن آلایندگی های خودرو

مبدل کاتالیستی (کاتالیزور) قطعه ای مصرفی است که در مسیر خروجی موتور کلیه خودروها قرار گرفته و بیش از۹۰% گازهای آلاینده را به گازهایی بی خطر تبدیل می کند. این قطعـه از پـوشش دهـی یک هسته سرامیکی با فلزات گران‌بها ساخته شده است که این فلزات نقش اصلی را در بی اثر کردن گازهای سمی به عهده دارند.

عمر مفید مبدل کاتالیستی با توجه به استاندارد آلایندگی آنها تعیین می‌شود که پس از مستهلک شدن برای کارکرد مناسب و جلوگیری از آلودگی هوا باید تعویض شود.

شرکت ایران دلکـو ، اولین و بزرگترین تولیدکننده دانش بنیان کاتالیست خودرو و موتورسیکلت در ایران و خاورمیانه، در راستای هدف خود مبنی بر آسمانی آبی و هوایی پاک کاتالیست های کوت شده منطبق با استانداردهای آلایندگی مراکز معاینه فنی ، در دو گروه AM و AM PLUS تولید و به بازار ارائه می کند.

ایران دلکو در اندیشه آسمانی آبی...

