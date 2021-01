دستگاه‌های دینامیکی متناهی که شاخه مهمی از ریاضیات است، در پژوهش مشترک محققان ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران دانشگاه Universidad de Castilla-La Mancha اسپانیا مطالعه و بررسی شد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش مشترک توسط غزاله ملک بالا دانشجوی دکتری دانشکده ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر لیلا شریفان و دکتر علی برزنونی اعضای هیئت علمی گروه ریاضی محض این دانشگاه به همراه پژوهشگر دانشگاه Universidad de Castilla-La Mancha اسپانیا انجام شد.

دکتر لیلا شریفان در تشریح این پژوهش گفت: مطالعه دستگاه های دینامیکی متناهی شاخه مهمی از ریاضیات است که کاربرد فراوانی در مدلسازی مسائل سایر علوم به‌ویژه زیست شناسی، فیزیک، شیمی و علوم کامپیوتر دارد.

عضو هیئت علمی گروه ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مهم‌ترین مسئله در دستگاه‌های دینامیکی شناسایی ساختار تناوبی دستگاه و به‌ویژه نقاط ثابت آن است در این مقاله به کمک ابزارهای ترکیباتی دسته‌هایی از دستگاه‌های دینامیکی متناهی بولی که توابع مولفه‌ای آن مستقل از هم هستند مطالعه و ساختار تناوبی آنها به طور کامل شناسایی می‌شود. سپس ترکیب دستگاه‌های دینامیکی مزدوج از این دست مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

همچنین مقاله مستخرج از این پژوهش با عنوان: On the Periodic Structure of Parallel Dynamical Systems on Generalized Independent Boolean Functions با IF1.747 در نشریه Mathematics منتشر شده است.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی https://www.mdpi.com/2227-7390/8/7/1088 قابل دسترسی است.

