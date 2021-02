دوره آموزش برنامه نویسی مقدماتی به زبان ++C

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه الزهرا (س)، دوره آموزش آنلاین برنامه نویسی مقدماتی به زبان ++C را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، ++C یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره است که با هدف ارتقای زبان C به وجود آمد و ویژگی شی‌گرایی را به این زبان اضافه کرد. C++ یک زبان دستوری است.

این زبان یک زبان سطح متوسط است که برای برنامه‌نویسی سطح پایین (مثل نوشتن کرنل‌ها و درایورها) و حتی برنامه‌های سطح بالاتری (مثل بازی ها، GUI، اپلیکیشن های دسکتاپ و…)، می‌توان از آن استفاده کرد. سینتکس و ساختار کد پایه C و C++ یکی است.

"الگوریتم"، "انواع داده و آرایه‌ها"، "عملگرها"، "دستورات عمومی، شرطی و حلقه" و "توابع" از جمله مباحث و سرفصل‌هایی است که در این دوره آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی با تدریس عاطفه بهادری و رعنا بنی عامریان، از ۱۹ بهمن ۹۹ تا ۱۷ اسفند روزهای یکشنبه‌ و پنجشنبه‌ ساعت ۱۸ الی ۲۱ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به شناسه AlzahraEEPR@ مراجعه کنند.

