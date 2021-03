سیسکو یا مایکروسافت؟ کدام بهتر است

سیسکو یا مایکروسافت؟ این مقایسه، مقایسه‌ای است که کمتر کسی آن را نشنیده باشد و برای او سوالی راجع به این دو غول دنیای شبکه پیش نیامده باشد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام دانشجویار، باید گفت که فعالیت‌های این دو شرکت فقط به شبکه ختم نمی‌شود اما در این متن می‌خواهیم به طور کامل و با جزئیات درباره این دو شرکت صحبت کرده و مقایسه بسیار کاملی را درباره آنها انجام دهیم.

برای انجام مقایسه دوره سیسکو با مایکروسافت، در ابتدا نیاز است که با سیسکو و مایکروسافت آشنا شویم و بدانیم هر کدام از این دو شرکت در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند و چگونه کار می‌کنند.

مایکروسافت چیست؟

برای اینکه به سوال سیسکو یا مایکروسافت پاسخ دهیم، اولین قدم شناخت شرکت‌ها و فعالیت آنها است. همه ما نام مایکروسافت را با نام ویندوز شناخته‌ایم و با دیدن نام مایکروسافت ناخودآگاه، فکر ما به سمت ویندوز می‌رود اما باید گفت که فعالیت‌های شرکت مایکروسافت بسیار فراتر از ویندوز است و این شرکت در حوزه‌های مختلفی پیشرو است که یکی از این حوزه‌ها شبکه است و بسیاری از دوره‌های مایکروسافت را می‌توانید بگذرانید تا با قابلیت‌های مایکروسافت در شبکه‌های کامپیوتری آشنا شوید.

سیسکو چیست؟

بعد از سوال درباره مایکروسافت، بهتر است به سوال سیسکو چیست پاسخ دهیم. سیسکو یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ارتباطی و شبکه در تمام دنیا است و بسیاری از افرادی که با شبکه‌های کامپیوتری کار کرده‌اند و یا حداقل یک سرور را از نزدیک دیده‌اند، با برند سیسکو بر روی تجهیزات آن مواجه شده و با آن آشنایی دارند.

برای این برند نیز به مانند مایکروسافت، دوره‌هایی برای آشنایی با قطعات و نحوه پیکربندی آنها برگزار می‌شود..( دوره امنیت شبکه های کامپیوتری با الگوریتم رمزنگاری DES )

مزایا و معایب مدرک مایکروسافت

بسیاری از افراد درباره مدرک‌های مایکروسافت می‌پرستد و نمی‌دانند دوره مایکروسافت چیست و چه مزایا و معایبی دارد. مایکروسافت دوره‌های بسیار زیادی را برگذار می‌کند و اگر بخواهیم یکی از این دوره‌ها را نام ببریم می‌توانیم به دوره MCSE اشاره کنیم.

این دوره از صفر تا صد سرورهای بر پایه مایکروسافت را به شما آموزش می‌دهد، به گونه‌ای که شما به یک متخصص تبدیل می‌شوید.

مدرک مایکروسافت مزایای بسیار زیادی دارد. یکی از آنها این است که شما بدون توضیح درباره کار خود می‌توانید حتی به کسانی که چیزی در زمینه IT نمی‌دانند نیز نشان دهید که یک متخصص هستید. این اتفاق برای پیدا کردن مشاغلی که در شرکت‌های کوچک‌تر هستند بسیار کارآمد است.

از طرفی اگر بخواهیم به معایب این مدرک نیز اشاره کنیم این است که گرفتن مدرک دوره‌های مایکروسافت کار آسانی نبوده و برای مثال دوره MCSE ۳ سال به طول می‌انجامد. همچنین هزینه دوره‌های مایکروسافت و گرفتن مدرک مایکروسافت در ایران کار چندان آسانی نبوده که این خود نیز به سختی‌های گرفتن این مدرک می‌افزاید.

مزایا و معایب مدرک سیسکو

مدرک سیسکو یعنی CCNA برای حرفه‌ای‌های IT طراحی شده است که می‌خواهند به تجهیزات سیسکو کار کرده و به کار با آنها مسلط شوند. این مدرک مزایای خاص خود را دارد که از میان آنها می‌توان به شناخته شده بودن سیسکو در میان شرکت‌های IT و وزن بالای این مدرک در رزومه شما گفت که می‌تواند شرکت‌های IT را مجاب به انتخاب شما کند.

پس بازار کار سیسکو، بازار کار بسیار خوبی است. حال که مزیت دوره سیسکو را گفتیم بهتر است معایب آن را بگوییم. یکی از عیب‌های این دوره این است که دوره سیسکو دوره نسبتاً گرانی در سطح جهانی است.

همچنین این دوره تاریخ اعتبار ۳ ساله دارد و شما بعد از سه سال مجاب به تکرار این دوره برای دریافت مدرک هستید که یک تفاوت سیسکو با مایکروسافت از لحاظ اعتبار مدرک است.

در این متن با سیسکو و مایکروسافت آشنا شدیم و برخی از معایب و مزایای این دو را بررسی کردیم و به سوال سیسکو یا مایکروسافت پاسخ دادیم اما در این بین ممکن است برای شما سوالاتی برای انتخاب ما بین دیگر پلتفرم‌ها مانند لینوکس یا سیسکو و یا سیسکو یا میکروتیک پیش بیاید که برای پاسخ به این سوالات لازم است به طور کامل، دوره‌های مذکور را بررسی کرده و سپس دوره مورد نظر خود را از میان آنها انتخاب کنید.

