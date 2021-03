​​​​​​​همکاری مشترک پژوهشی دانشگاه تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب جایگاه مقاله برتر کنفرانس سازمان جهانی گمرک شد.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۰۶ برنامه WCO PICARD (مشارکت در تحقیقات و توسعه مابین دانشگاه و گمرک) به منظور فراهم آوردن چارچوبی برای همکاری گمرکات عضو سازمان جهانی گمرک (WCO) و دانشگاه‌ها راه‌اندازی شد. هدف از این برنامه افزایش دانش و جایگاه حرفه‌ای مدیران و متخصصان گمرک، تشویق موسسات دانشگاهی و ادارات گمرک برای افزایش همکاری در زمینه آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقا سطح علمی، به‌کارگیری آخرین دستاوردهای علمی جهت تسهیل تجارت و افزایش امنیت، و توسعه تحصیلات تکمیلی مسئله‌محور برای ارتقاء تجارت بیان واعلام شد، دانشگاه‌هایی که قادر به تحقق این اهداف هستند، مورد تایید سازمان جهانی گمرک (WCO) قرار خواهند گرفت. در کشورهای توسعه‌یافته بر اساس تلاش مشترک بین WCO و اعضای آن و جامعه دانشگاهی، توسعه تحقیقات مرتبط با تجارت و گمرک ادامه دارد.

در این راستا مقاله ارائه‌شده با عنوان A New Dynamic System Model to Control the Price of Goods During the Epidemic of COVID-۱۹ Using Customs Tariffs منتج از همکاری مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران، پس از بررسی‌های کارشناسان سازمان جهانی گمرک در بین ۱۸۳ کشور عضو در کنفرانس بین‌المللی ON DIGITAL TRANSFORMATION IN CUSTOMS ضمن کسب پذیرش به عنوان مقاله برگزیده به‌عنوان تحقیق برتر به جایزه ویژه این کنفرانس دست یافت. کنفرانس این دوره توسط وزارت اقتصاد و دارایی کشور اندونزی و گمرک اندونزی با نظارت سازمان جهانی گمرک در سال ۲۰۲۱ برگزار شد.

بنابر اعلام روابط‌عمومی دانشگاه تهران؛ همه‌ساله سازمان جهانی گمرک با همکاری بانک جهانی و یکی از کشور های عضو نسبت به برگزاری کنفرانس با محتوای کاربردی اقدام می‌کند. محققین کشورهای بلاروس، هلند و اندونزی از دیگر برگزیدگان این کنفرانس بودند.

