زبان های تحت پوشش رسمی آنلاین برای ترجمه رسمی مدارک

دارالترجمه رسمی‌آنلاین بستری است برای بهبود ارائه خدمات ترجمه رسمی هست.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام رسمی آنلاین، شما در دو صورت در جستجوی یک دارالترجمه انگلیسی هستید، یا در دسته اشخاصی هستید که می‌خواهند اسناد و مدارک خود را برای ارائه به سفارت، دانشگاه یا شرکتی خارجی به زبان انگلیسی ترجمه رسمی نمایند، یا در دسته اشخاصی که می خواهند اسناد و مدارک صادره از خارج از کشور به زبان انگلیسی را برای ارائه در داخل کشور به زبان فارسی ترجمه رسمی نمایند.

دارالترجمه انگلیسی

پس از اطمینان از این‌ که باید اسناد و مدارک خود را به زبان انگلیسی ترجمه رسمی نمایید، دارالترجمه رسمی آنلاین با همکاری مترجمان با سابقه و مورد تایید قوه قضائیه، آمادگی انجام سفارشات ترجمه رسمی شما را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت دارد.

ثبت سفارش ترجمه در رسمی آنلاین

دارالترجمه آلمانی

برای تحصیل و یا دریافت اقامت کشور آلمان و هر کدام از کشور های آلمانی زبان(سوئیس، اتریش، بلژیک و …)، برای ترجمه مدارک به زبان آلمانی باید اقدام کرد. از همین رو، دارالترجمه رسمی آنلاین با ارائه خدمات غیر حضوری و آنلاین و پیک رایگان برای سراسر تهران جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد شما، این مشکل را برطرف کرده است.

دارالترجمه ایتالیایی

ایتالیا جزو کشور های ارزان از جهت تحصیل در بین کشور های اروپایی می باشد و همچنین با دارا بودن دانشگاه هایی با رتبه بالا در لیست جهانی از جمله دانشگاه بلونیا University of Bologna، دانشگاه پلی تکنیک میلان University of Polytechnic Milan، دانشگاه ساپینزا University of Sapienza، دانشگاه میلان University of Milan و همچنین امکان تحصیل به زبان ایتالیایی و انگلیسی یکی از گزینه های خوب برای تحصیل می باشد، دارالترجمه ایتالیایی رسمی آنلاین با همکاری مترجمان با سابقه و معتبر قوه قضاییه کشور ترجمه رسمی هر گونه اسناد و مدارک تحصیلی و رسمی قابل ترجمه را با کیفیت بالا به زبان ایتالیایی ترجمه کرده و در کوتاه ترین زمان تحویل می دهد.

دارالترجمه ناتی و دارالترجمه استرالیا

تمامی افرادی که قصد دریافت ویزا کشور استرالیا را دارند ملزم به ترجمه ناتی مدارک و اسناد خود پیش از تعیین وقت مصاحبه هستند. برخلاف اکثر کشورها استرالیا تنها مدارکی را به رسمیت می شناسد که توسط مترجمین دارای مجوز موسسه ناتی NAATI ترجمه و مهر شده باشد. دارالترجمه ناتی رسمی آنلاین تمامی خدمات ترجمه با مهر ناتی را برای تمامی مناطق کشور بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه می دهد.

ثبت سفارش ترجمه ناتی

دارالترجمه ترکی استانبولی

کشور ترکیه یکی از مقاصد ایرانیان برای سفرهای توریستی، تحصیلی و کاری می‌باشد. ایرانیان برای سفر توریستی ۹۰ روزه در ترکیه نیازی به دریافت ویزا ندارند. در دارالترجمه ترکی رسمی آنلاین، به پشتوانه دانش و تجربه، ما تلاش داریم تا اسناد و مدارک شما را با بهترین کیفیت و در کم‌ترین زمان ترجمه رسمی نماییم و درصورت درخواست شما، مهر تایید دادگستری و امور خارجه را نیز دریافت کنیم تا مسیر شما را کوتاه‌تر نماییم.

دارالترجمه فرانسه

در صورتی که قصد سفر و یا تحصیل در کشور فرانسه و یا یکی از کشورهای فرانسه زبان را دارید، باید مدارک و اسناد خود را برای ترجمه رسمی فرانسه به یک دارالترجمه رسمی فرانسه بسپارید. دارالترجمه رسمی آنلاین، با همکاری مترجم معتمد سفارت فرانسه و ارائه خدمات غیر حضوری آنلاین تمامی سفارشات ترجمه رسمی فرانسه را در زمانی کوتاه و با کیفیت مورد قبول انجام داده و در صورت درخواست مشتری مهر تایید دادگستری و امور خارجه را نیز دریافت می کند.

دارالترجمه عربی

اگر شما هم یکی از بسیار اشخاصی هستید که برای گردش، زیارت، تحصیل و یا کار و تجارت به کشور های عربی مانند عربستان، عراق، امارات متحده عربی، قطر و عمان و … سفر می‌کنند، برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک به یک دارالترجمه عربی نیاز پیدا خواهید کرد.

دارالترجمه رسمی آنلاین با همکاری بهترین مترجمین رسمی عربی این امکان را فراهم کرده است تا ترجمه‌های رسمی تمامی اسناد و مدارک به زبان عربی با کیفیت عالی، در کوتاه ترین زمان و مطابق تعرفه مصوب برای شما انجام پذیرد.

دارالترجمه روسی

اگر به دنبال یک دارالترجمه روسی برای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و یا اسناد رسمی خود هستید، دارالترجمه روسی رسمی آنلاین با دارا بودن مترجمان روسی دارای مجوز از قوه قضاییه، تمامی خدمات ترجمه رسمی به زبان روسی برای اسناد و مدارک تحصیلی، رسمی و هویتی برای ساکنین تهران و شهرستان ها بصورت غیر حضوری ارائه می شود.

دارالترجمه اسپانیایی

رسمی آنلاین با همکاری مترجمان خبره زبان اسپانیایی تمامی اسناد و مدارک رسمی، تحصیلی، دولتی و … را از فارسی به اسپانیایی ترجمه کرده و در کوتاه ترین زمان تحویل می دهد.

دارالترجمه چینی

زبان چینی بیشترین سخن ور را در بین تمام زبان ها دارد و زبان رسمی کشور چین است. اما در حوزه ترجمه رسمی به جز چین سفارت دیگر کشور هایی همچون هنگ کنگ(سفارت هر دو کشور یکی است)، تایوان، سنگاپور، اندونزی و مالزی مدارک مورد نیاز برای ارائه ویزا را به زبان رسمی چینی قبول می کنند. از همین جهت یافتن یک دارالترجمه رسمی چینی برای ترجمه مدارکی نظیر هویتی، شغلی، تمکن مالی و هر گونه مدارکی که برای دریافت ویزا این کشور ها نیاز است امری ضروری می باشد. رسمی آنلاین با همکاری مترجمان رسمی چینی ماندارین دارای مجوز از سوی قوه قضائیه خدمات ترجمه رسمی چینی اسناد و مدارک را بدون نیاز به مراجعه حضوری برای تمامی مناطق شهر تهران و دیگر شهر های کشور ارائه می دهد.

