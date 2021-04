مقاله مشترک دانشجوی ایرانی در "الزویر"

مقاله پژوهشی مشترک مهدی شایان نصر، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد و دکتر احمدالله بخش و در قالب یک همکاری بین‌المللی با پروفسور چویی ازدانشگاه Inha کره جنوبی در مجله معتبر بین المللی Elsevier – Journal of Molecular Liquids به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، در این مقاله با عنوان: «Nitrogen-doped graphene quantum dot nanofluids to improve oil recovery from carbonate and sandstone oil reservoirs» که مستخرج از پروژه کارشناسی مهدی شایان نصر است، به بررسی تاثیر نانوسیال حاوی Nitrogen-doped graphene quantum dot برای ازدیاد برداشت از مخازن ماسه سنگی و کربناته نفتی پرداخته شده است.

بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این مقاله پس از بررسی تاثیر نانوسیال پیشنهادی در غلظت‌های مختلف بر روی کشش سطحی و ترشوندگی سنگ مخزن، آزمایش‌های سیلاب‌زنی در مغزه های ماسه سنگی و کربناته انجام شده و نتایج نشان می‌دهد که درخصوص سنگ‌های کربناته، هر دو عامل پیش گفته و در خصوص ماسه سنگ‌ها، فقط عامل اول در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی تاثیرگذار است.

مجله معتبر بین‌المللی Elsevier – Journal of Molecular Liquids دارای IF=5.065 و رتبه‌بندی علمی Q1 است.

