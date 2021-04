آشنایی با بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۱

سیستم عامل اندروید پراستفاده‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم گوشی‌ها و تبلت‌های هوشمند بوده و فروشگاه پلی استور گوگل شامل هزاران برنامه و بازی متنوع است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام دیجی رو، همه بازی‌ها خوش ساخت و جالب نیستند و ارزش وقت گذاشتن را ندارند. بنابراین، پیدا کردن یک بازی خوب و ارزشمند از بین این حجم عظیم اپ‌ها مطمئناً کار مشکلی است.

به همین واسطه در ادامه این مطلب قصد داریم تا شما را با تعدادی از بهترین بازی های اندروید که در سال ۲۰۲۱ می‌توانید سراغشان بروید، آشنا کنیم. البته این‌ها تنها چند نمونه هستند و برای مشاهده لیست کامل می‌توانید به متن بهترین بازی های اندروید که به تازگی در وب سایت دیجی رو منتشر شده مراجعه کنید.

بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۱

Call of Duty: Mobile

سری کال آف دیوتی برای کسانی که اهل بازی‌های اکشن اول شخص هستند، نیازی به معرفی ندارد. از همان اولین نسخه این مجموعه با استقبال بسیار بالایی مواجه شد و این استقبال گیمرها تاکنون نیز ادامه داشته است. با توجه به همین محبوبیت بالا، اصلاً بعید نبود که اکتیویژن به عنوان صاحب امتیاز و ناشر این سری از بازی‌ها به فکر ساخت نسخه موبایلی بیفتد.

کال آف دیوتی تا پیش از این چند تجربه ناموفق را در پلتفرم موبایل داشت تا اینکه در نهایت عنوان Call of Duty: Mobile وارد بازار شد و توانست نظر مثبت گیمرها و منتقدان را جلب کند. کلیت گیم پلی و گرافیک بازی همان چیزی است که پیش از این در نسخه‌های کنسولی دیده‌ایم و از این حیث کار سازندگان واقعاً ستودنی است.

چند حالت و مود مختلف برای این بازی در نظر گرفته شده که محبوب‌ترین آن‌ها بتل رویال است و شما را وارد یک رقابت ۱۰۰ نفره در نقشه‌ای وسیع می‌کند. طرفداران بازی‌های اکشن نباید به هیچ عنوان این بازی را از دست بدهند.

GRID Autosport

بازی‌های سبک ریسینگ موبایل این روزها همگی مملو از خریدهای درون برنامه‌ای و آیتم‌های ریز و درشتی شده‌اند که روند بازی را از حالت عادی خود خارج می‌کند. اما سازندگان GRID Autosport از این روند فاصله گرفته و سعی کرده‌اند تا یک عنوان کامل و مشابه با نمونه‌های کنسولی را روانه بازار کنند.

گرافیک بازی واقعاً حیرت انگیز است و از مهمترین نقاط قوت آن محسوب می‌شود. گیم پلی و کنترل هم در بالاترین سطح خود قرار دارد و تجربه‌ای لذت بخش از سبک رانندگی و ریسینگ را برایتان رقم می‌زند. در این بازی بیش از ۱۰۰ پیست مسابقه مختلف و ده‌ها ماشین در دسترس شما خواهند بود تا برای ساعت‌ها بتوانید سرگرم شوید.

واقعاً تجربه بازی‌های کامل و خوش ساختی مانند GRID Autosport بر روی گوشی‌ها و تبلت‌های هوشمند بسیار لذت بخش است و به شما هم پیشنهاد می‌کنیم این عنوان را حتماً امتحان کنید.

The Room: Old Sins

بازی‌های سری The Room از شاخص‌ترین عناوین معمایی بر روی پلتفرم‌های همراه هستند و سه‌گانه اول این سری با استقبال بسیار خوبی از سوی کاربران مواجه شد. از همین رو سازندگان تصمیم گرفتند تا نسخه چهارم را تحت عنوان The Room: Old Sins و با گیم پلی پیشرفته‌تر و تغییراتی نسبتاً بزرگ روانه بازار کنند.

اگر سه شماره اول The Room را بازی کرده باشید، حتماً با روند گیم پلی آشنایی دارید؛ یک میز با یک وسیله مکانیکی عجیب بر روی آن در اختیارتان قرار می‌گیرد و شما وظیفه دارید تا سر از راز این وسیله درآورده، قفل‌ها را باز کرده و مکانیزم‌های مختلف را فعال کنید.

این روند همچنان در نسخه چهارم هم وجود دارد اما امکان گشت و گذار در محیط نیز به جریان بازی اضافه شده تا The Room: Old Sins بیشتر به بازی‌های ماجرایی شباهت داشته باشد. در واقع، همه چیز در The Room: Old Sins کامل‌تر شده و یک بازی وسیع‌تر اما با همان تجربه لذت‌بخش همیشگی انتظارتان را می‌کشد.

در این متن کوتاه سعی کردیم تا شما را با تعدادی از بهترین بازی های اندروید در سال ۲۰۲۱ آشنا کنیم. اما همان‌طور که در ابتدا هم اشاره کردیم، اگر این چند بازی نتوانستند رضایتتان را جلب کنند و به دنبال تجربه‌های بیشتر و بهتری هستید، پیشنهاد می‌کنیم سری به وب سایت دیجی رو زده و متن کامل معرفی بهترین بازی های اندروید را مطالعه کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی