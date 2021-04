بایدها و نبایدهای خوراکی پس از دریافت واکسن کرونا

مصرف غذاهای مغذی و ضد التهاب می‌تواند به پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن کمک کرده و به بدن که پس از تزریق واکسن باید به سختی کار کند تا پادتن تولید کند، کمک کند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «لیو استرانگ» نوشت: «هنگامی که با یک عفونت مبارزه می‌کنید، بدن شما به مواد مغذی و انرژی برای پشتیبانی از سیستم ایمنی خود نیاز دارد و برخی مواد غذایی می‌توانند به روند بهبودی کمک کنند. به همین ترتیب هنگامی که برای واکسیناسیون کووید-۱۹ آماده می‌شوید، ممکن است این پرسش برای شما مطرح شود که آیا باید خوراکی خاصی را پس از دریافت واکسن برای تقویت سیستم‌های دفاعی بدن مصرف کنم.

نخست باید به این نکته اشاره داشت که رژیم غذایی شما نمی‌تواند از ابتلا به بیماری کووید-۱۹ پیشگیری کرده یا درمانی ریشه‌کن‌کننده برای آن باشد. همچنین رژیم غذایی نمی‌تواند اثربخشی واکسن را بیشتر کرده یا عوارض جانبی را به حداقل برساند. با این وجود مصرف غذاهای مغذی و ضد التهاب می‌تواند به پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن کمک کرده و به بدن که پس از تزریق واکسن باید به سختی کار کند تا پادتن تولید کند، کمک کند. دکتر نیکت سونپال، متخصص دستگاه گوارش در نیویورک، مصرف و پرهیز از برخی خوراکی را توصیه کرده است که در ادامه با آنها بیشتر آشنا می شویم.

۶ ماده غذایی که می‌توانید مصرف کنید

غذاهای تازه و کامل به بدن کمک می‌کنند تا آن چه را برای حفظ سلامت خود نیاز دارد انجام دهد.

میوه‌ها و سبزیجات

به گفته دکتر سونپال، میوه‌ها و سبزیجات سرشار از مواد مغذی هستند و می‌توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و به بدن در پیشگیری از ابتلا و همچنین مبارزه بهتر با بیماری کمک کنند. به طور خاص سبزیجات و میوه‌های سرشار از ویتامین C می‌توانند به بدن در تولید گلبول‌های سفید بیشتر که وظیفه مبارزه با عفونت‌ها و بیماری‌ها را بر عهده دارند، کمک کنند. مرکبات مانند گریپ‌فروت، پرتقال و لیموها حاوی سطوح بالای ویتامین C هستند اما فلفل دلمه‌ای قرمز حتی از محتوای ویتامین C بیشتری نسبت به آنها برخوردار است.

سبزیجات سبز مانند بروکلی و اسفناج سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها هستند که این مواد به محافظت از سلول‌ها در برابر رادیکال‌های آزاد مضر کمک می‌کنند. این مساله مهم است زیرا رادیکال‌های آزاد - مولکول‌های ناپایداری که به DNA و پروتئین‌های درون سلول‌های بدن ما آسیب می‌رسانند - می‌توانند موجب استرس اکسیداتیو شوند که ممکن است به طور بالقوه شما را نسبت به ابتلا به بیماری آسیب‌پذیر کند.

مغزدانه‌ها

مغزدانه‌ها منابع خوبی از ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند که به پیشتیبانی از سلامت سیستم ایمنی بدن و عملکرد مطلوب قلب کمک می‌کنند. آنها همچنین به کاهش و مهار التهاب کمک می‌کنند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ در نشریه The American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد، نشان داد که مصرف منظم مغزدانه‌ها با مقادیر کمتر نشانگرهای زیستی التهابی مرتبط بوده است.

بادام سرشار از ویتامین E است که به عملکرد مطلوب سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. بادام هندی سرشار از منیزیم است که یک ماده معدنی با خواص ضد التهابی محسوب می‌شود و به کاهش فشار خون و تقویت سلامت قلب کمک می‌کند.

گردو سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های قدرتمند است و مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۲ که در نشریه Food & Function منتشر شد، نشان داد که از این نظر بالاتر از بادام، گردوی آمریکایی و پسته قرار می‌گیرد.

ماهی‌های چرب

ماهی‌های چرب مانند سالمون و تن سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ هستند که چربی‌هایی دوستدار قلب محسوب می‌شوند و می‌توانند التهاب و فشار خون را کاهش داده و از تشکیل پلاک در سرخرگ‌ها پیشگیری کنند.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که چربی‌های امگا-۳ نه‌تنها به پیشگیری از بیماری قلبی و سکته مغزی کمک می‌کنند، بلکه به مدیریت بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید نیز کمک کرده و به طور بالقوه در برابر سرطان و شرایط دیگر از انسان محافظت می‌کنند.

سوپ مرغ

زمانی که بیمار هستید سوپ مرغ یکی از بهترین گزینه‌هایی است که می‌توانید برای تقویت بدن خود بخورید. سوپ مرغ دارای خواص ضد التهابی است که به تسکین علائم ناشی از مقابله با بیماری کمک می‌کند. به عنوان مثال هویج، پیاز و کرفس موجود در این سوپ مواد معدنی ضروری مانند پتاسیم و آهن را ارائه می‌کنند و منابع خوبی از بتاکاروتن هستند که شکلی از ویتامین A است و به عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند. افزون بر این، مرغ میزان قابل توجهی از پروتئین را ارائه می‌کند که به تقویت پادتن‌ها و عملکرد درست سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.

آب سوپ نیز برای هیدراته نگه‌داشتن بدن مفید است و به پاکسازی حفره‌های بینی کمک می‌کند.

آب

مصرف مایعات به میزان زیاد یکی از توصیه‌های همیشگی پزشکان برای بیمارانی است که با یک عفونت مبارزه می‌کنند. زمانی که فردی بیمار است، بدن وی به واسطه مواردی مانند تب، گرفتگی بینی، اسهال و استفراغ آب از دست می‌دهد. از این رو جبران مایعات از دست رفته اهمیت دارد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، نوشیدن آب فراوان پس از دریافت واکسن کووید-۱۹ را برای کمک به کاهش ناراحتی ناشی از عوارض جانبی احتمالی، مانند تب توصیه کرده است. افزون بر این، هیدراته نگه‌داشتن بدن در وهله نخست به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کمک می‌کند.

آب به مرطوب نگه‌داشتن مسیرهای بینی کمک می‌کند. از این رو مخاط می‌تواند با ویروس‌ها و عوامل بیماری‌زای دیگر پیش از این وارد بدن شوند، مقابله کند. همچنین، آب میزان اکسیژن خون را افزایش می‌دهد که به سیستم ایمنی بدن برای عملکرد موثرتر کمک می‌کند.

صدف چروک

صدف چروک سرشار از روی (زینک) است که این ماده معدنی به مقابله با عوامل بیماری‌زا و تولید پروتئین بیشتر برای مبارزه با عفونت‌های ویروسی کمک می‌کند. از این رو زمانی که به تقویت سیستم ایمنی بدن خود نیاز دارید، این ماده غذایی می‌تواند یکی از گزینه‌هایی باشد که مد نظر قرار می‌دهید.

نکته: مصرف صدف چروک خام یا نیم‌پز می‌تواند شما را در معرض خطر عفونت‌هایی خاص و بیماری شدید قرار دهد. پیش از خوردن صدف‌های چروک آنها را به‌خوبی بپزید.

۲ خوراکی که باید از آنها پرهیز کرد

پس از دریافت واکسن کووید-۱۹ بهتر است از مصرف خوراکی‌های زیر پرهیز کنید.

غذاهای بسیار فرآوری‌شده

در شرایطی که مصرف گاه به گاه خوراکی‌هایی مانند چیپس سیب‌زمینی یا کلوچه‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند اما زمانی که در تلاش برای تقویت سیستم ایمنی بدن خود هستید، این قبیل خوراکی‌ها گزینه‌های خوبی نیستند. غذاهای بسیار فرآوری‌شده می‌توانند موجب افزایش قند خون شوند که به نوبه خود می‌تواند افت عملکرد سیستم ایمنی بدن را موجب شود. زمانی که سیستم ایمنی عملکرد درست خود را ارائه نکند، ورود ویروس‌ها یا دیگر عوامل بیماری‌زا به بدن نیز راحت‌تر صورت می‌گیرد.

همچنین غذاهای بسیار فرآوری‌شده حاوی مواد التهاب‌زا هستند که توانایی بدن برای مبارزه با عفونت‌ها را کاهش داده و ممکن است به تشدید علائم بیماری منجر شود.

الکل

اگر قصد دارید سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کرده و از آن پشتیبانی کنید، از مصرف الکل پرهیز کنید. الکل می‌تواند به طور مستقیم سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند. به بیان دیگر بدن شما عملکرد موثر و کارآمد در مبارزه با ویروس‌ها و بیماری‌ها را نخواهد داشت. همچنین الکل موجب کاهش باکتری‌های خوب در دستگاه گوارش می‌شود که محافظت در برابر عفونت را دشوارتر می‌کند.

افزون بر این، الکل موجب کم‌آبی بدن می‌شود که ممکن است برخی عوارض جانبی واکسن مانند بدن‌درد را تشدید کند.»

