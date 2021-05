بر پایه گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار»(RUR) در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۲ مؤسسه ایرانی در سیاهه مؤسسه‌های برتر جای گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۶۱ جهانی، در این سیاهه در جایگاه نخست ملی است. این مؤسسه ایرانی در دسته لیگ طلایی نظام رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» خوشه‌بندی شده است.

نخستین هدف این نظام رتبه‌بندی، سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایه چهار حوزه کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسه هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند. در جدول یک، امتیاز کل به همراه رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های برتر ایرانی و در جدول دو، رتبه و امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند.

بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی رتبه‌بندی «راوند»، Harvard University پیشگام جهان است و California Institute of Technology (Caltech)، Stanford University، Imperial College London، Karolinska Institute، Massachusetts Institute of Technology (MIT)، University of Oxford، ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)، University of Cambridge، Columbia University در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌هایی در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری می‌پردازد، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

