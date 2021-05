اختراع دکتر رهام رفیعی، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشگاه تهران با عنوان «پوشش نانوکامپوزیتی برای آنتن انعکاسی و روش ساخت آن» در مرکز ثبت اختراعات ایالات متحده آمریکا، ثبت شد.

به گزارش ایسنا، در اختراع حاضر (NANOCOMPOSITE COATING FOR ANTENNA REFLECTOR AND METHODS OF MAKING SAME)، ترکیب پوشش نانوکامپوزیتی مناسب و همچنین فرآیند ساخت آن برای آنتن‌های انعکاسی مخابرات ماهواره‌ای توسعه داده شده است.



بر اساس این گزارش، پوشش مذکور که منجر به ایجاد رسانایی الکترومغناطیسی در آنتن می‌شود؛ قابل اعمال بر روی آنتن‌های کامپوزیتی می‌باشداست. آنتن‌های کامپوزیتی در مقایسه با آنتن‌های فلزی نارسانا بوده، به علت وزن بسیار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. پوشش مذکور که بر روی سطح آنتن اعمال می‌شود، یک نانوکامپوزیت پلیمری است که از رزین پلیمری اپوکسی و ذرات نانوگرافین تشکیل شده است.



در این اختراع، رزین اپوکسی استفاده شده از منظر الکترومغناطیس نارساناست و ذرات گرافین استفاده شده، گرافین غیرعامل‌دار شده است. بنابراین در فرآیند توسعه داده شده در این اختراع، نیازی به انجام عملیات شیمیایی بر روی گرافین نیست. استخراج کسر وزنی مناسب گرافین و همچنین فرآیند منحصر به‌فرد افزودن، تفرق و توزیع گرافین در داخل رزین اپوکسی برای رسیدن به هدایت الکترومغناطیسی مناسب و موردنظر، ابتکارهای اصلی این اختراع است. همچنین ضخامت مناسب پوشش توسعه داده شده برای باند فرکانسی مورد نظر در این اختراع بر اساس میزان گرافین افزوده شده به رزین استخراج شده است.



تفاوت اصلی اختراع حاضر با روش‌های مشابه در استفاده از نانوگرافین غیرعامل دار شده در مقایسه با گرافین عامل‌دار شده و یا نانولوله کربن از یک طرف و استفاده از رزین کاملاً نارسانا به عنوان رزین مناسب برای کاربرد سازه‌ای از طرف دیگر است. نحوه افزودن گرافین و ماده سخت کننده به رزین پلیمری و توزیع گرافین در دو مرحله مهم‌ترین عامل تمایز این اختراع با سایر شیوه‌های توسعه داده شده است.



به نقل از وزارت علوم، این اختراع با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران ثبت شده و فرآیند آن ۱۴ ماه از ابتدای ارسال درخواست به طول انجامیده است.



