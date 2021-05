سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (معادل 13 تا 14 می 2021) از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ (در هر دو روز)، میزبان همایش جهانی پژوهش و نوآوری کووید-19 (Global COVID-19 Research and Innovation Forum) خواهد بود.

به گزارش ایسنا، طبق آنچه اعلام شده اهداف این مجمع جهانی دارای دوبخش است:

هدف اولیه: ادامه سرعت بخشیدن به پژوهش‌هایی که می‌تواند به مهار گسترش کووید-19 کمک کند و منجر به تسهیل مراقبت بهینه بیماران مبتلا شود؛ در حالی که نوآوری را در هر زمینه پژوهشی کاملا ادغام کند.

هدف ثانویه: حمایت از اولویت‌های پژوهشی به شیوه‌ای که منجر به توسعه بسترهای جهانی پژوهش شود، به آمادگی برای اپیدمی‌های ‌پیش‌بینی نشده بعدی کمک کند و پژوهش‌های فوری، توسعه و دسترسی عادلانه به مداخلات موثر –شامل و نه محدود به تشخیص، درمان و واکسن- را تشویق کند.

علاقمندان می‌توانند برای مشاهده فرم ثبت‌نام به آدرس https://who-e.zoom.us/webinar/register/WN_Oadb767YTuCPgrrOCp6Wvg مراجعه کنند.

مسؤولیت تاریخی و اصلی سازمان جهانی بهداشت (WHO) مدیریت یک نظام جهانی در جهت کنترل شیوع بین‌المللی بیماری است. از سال 1951 میلادی، قانون اساسی WHO اختیار تصویب مقررات «طراحی شده برای جلوگیری از شیوع بین‌المللی بیماری» را به مجمع جهانی بهداشت (WHA) اعطا کرده که پس از تصویب توسط این مجمع، برای همه کشورهای عضو WHO لازم الاجرا شده است.

در ماه می سال 2015، شصت و هشتمین مجمع جهانی بهداشت به درخواست 194 کشور عضو از WHO خواستند تا یک ائتلاف جهانی گسترده برای توسعه طرح تحقیق و توسعه WHO به عنوان یک مکانیسم سازوکار و ابزاری برای راهنمایی‌ فنی قدم به قدم تحقیق و توسعه و پشتیبانی از تحقیقات در طی بیماری‌های همه‌گیری، تشکیل دهد.

سپس دانشمندان جهانی کووید-19 در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو در تاریخ 11 تا 12 فوریه 2020 همدیگر را ملاقات کردند تا به ارزیابی سطح دانش فعلی در مورد ویروس جدید، توافق بر سر سوالات مهم پژوهشی که نیاز به پاسخ فوری دارند و یافتن راه‌هایی برای تسریع و تأمین بودجه پژوهش‌های اولویت‌دار برای جلوگیری از این شیوع و آمادگی برای موارد آینده بپردازند.

مجمع جهانی منجربه توافق بر سر دو هدف اصلی شد. اولین هدف تسریع در تحقیقات نوآورانه برای کمک به مهار گسترش اپیدمی و تسهیل مراقبت از افراد آسیب دیده بود. هدف دوم حمایت از اولویت‌های پژوهشی در جهت کمک به بنیادهای تحقیقاتی جهانی به امید آموختن از واکنش به همه‌گیری فعلی برای آمادگی بهتر برای اپیدمی ‌پیش‌بینی نشده بعدی بود.

پس از آن، WHO شبکه‌ای از محققان جهانی را گرد هم آورد که از آن زمان در مورد اولویت‌های پژوهشی بحث کرده، روش‌ها را توسعه داده و از طریق صدها مشاوره علمی ‌مجازی که شامل هزاران دانشمند در سراسر جهان است، شواهد نوظهور را ارزیابی کردند.

از طریق این تلاش‌ها، آمادگی و واکنش اضطراری از افزایش اقدامات پژوهشی و بهبود همکاری تحقیق و توسعه بهره‌مند شدند. در حالت ایده‌آل، این تلاش‌های هماهنگ باید تغییرات جهانی را تسریع کند، هماهنگی بیشتر را توسعه دهد و دامنه فناوری‌های پزشکی موجود برای درمان بیماری‌های عفونی را افزایش دهد. تأثیر اصلی باید سریع‌تر و با پاسخ‌های موثرتری به موارد اضطراری سلامت عمومی ‌در سراسر جهان باشد.

طبق اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، جامعه سلامت جهانی، دولت‌ها، محققان و جوامع کشورهای کم درآمد و متوسط، شرکای توسعه محصول، شرکت‌های دارویی و بیوتکنیکی، اتحادیه حامیان مالی باید به همکاری مشترک ادامه دهند. تلاش‌های هماهنگ باعث افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیقات برای فناوری‌های پزشکی مناسب، اطمینان از دسترسی عادلانه و منصفانه به آنها و مقرون به صرفه بودن در جوامع نیازمند می‌شود.WHO همچنان به استفاده از قدرت دعوت خود برای تحقق بخشیدن به این چش‌ انداز ادامه می‌دهد، اما موفقیت متکی به تلاش‌های هماهنگ همه ذی‌نفعان خواهد بود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه می‌توانند به آدرسhttps://covid19crc.org/event/global-covid-19-research-and-innovation-forum/ مراجعه کرده یا در صورت سوالات بیشتر با ای‌میل rdblueprint@who.int و mafungan@who.int مکاتبه کنند.

انتهای پیام