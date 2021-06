درخواست ۴۸۰۰ استاد و مدرس ایرانی از ملت آمریکا

۴۸۰۰ استاد و مدرس ایرانی در نامه‌ای خطاب به ملت آمریکا خواستار استرداد جنایتکاران بین‎‌المللی مسئول در ترور سپهبد شهید سلیمانی و دستیارانش به ایران شدند .

به گزارش ایسنا، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت محترم و گروه‌های مستقل و آزادی‌خواه ایالات متحده آمریکا

سلام علیکم

موضوع؛ درخواست استرداد جنایتکاران بین‌‎المللی مسئول در ترور سپهبد شهید سلیمانی و دستیارانش

همانگونه که مطلعید، در بامداد روز جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۰ ، مصادف با سیزدهم دی‏ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت، سپهبد" قاسم سلیمانی"؛ فرمانده سپاه قدس که نزد ایرانیان، عراقی‏ها، سوری‏ها، لبنانی‏ها، افغان ‎ها، شبه قاره و بسیاری از ملل و دول آزادیخواه در دیگر نقاط جهان با عنوان «قهرمان مبارزه با تروریسم» شناخته می‌شد، در حالی که مهمان دولت عراق[1] بود به همراه چهار نفر از دستیارانش به نام‏های حسین جعفری‌نیا، شهروز مظفری‌نیا، هادی طارمی و وحید زمانیان و همچنین «جمال جعفر محمدعلی» ملقب به «ابومهدی المهندس»، جانشین فرمانده نیروهای حشد الشعبی عراق و نیز همکاران ایشان در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد به وسیله حمله موشکی پهپادهای دولت کشور شما ترور و به شهادت رسیدند.

متعاقب این اقدام تروریستی بین المللی «رئیس جمهور»[2]وقت آمریکا «دونالد جان ترامپ»[3] و «وزیر دفاع[4]» این کشور «مارک توماس اسپر»،[5] در مقابل چشم جهانیان اعتراف نمودند که این عمل جنایت کارانه با توطئه وزیر امور خارجه[6] آن کشور «مایکل ریچارد پومپئو»،[7] معروف به«مایک پومپئو»، از طریق نیروهای تحت فرماندهی ژنرال «کِنِت فرنکلین«فرنک» مکنزی جونیور»،[8] معروف به «کِنِت. اف. مک‌کنزی»،[9] فرمانده مرکزی نیروهای دولت شما در خاورمیانه و شمال آفریقا (سنتکام)[10] و به دستور مستقیم وی صورت پذیرفته است. از آنجا که این جنایت تروریستی برخلاف تمامی کنوانسیون‎ها و اسناد حقوق بین‎الملل و همچنین در مغایرت صریح با تمامی اصول و قواعد کلی مشترک نظام های حقوقی بین الملل است افراد یاد شده فوق مستوجب شدیدترین مجازات ها می‎باشند.

با توجه به محورهای مهم فوق، ما استادان و مدرسان دانشگاهها و نیز جمعی از متخصصین حقوق و وکلای دادگستری ایران به استناد اصول حاکم بر صلاحیت ها به ویژه اصل صلاحیت شخصی (یعنی صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده) و همچنین با تذکر در باره اصول حاکم بر تئوری مسوولیت فرماندهی (مسوولیت مقامات مافوق و زیر دستان وقوع جرم دریک کشور) که در ردیف موازین پدیرفته شده در اسناد بین المللی متعدد از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده و ره آموز تشکیل قاعده آمره است خواستار تحویل آمرین ترور قهرمان ملی ملت کهن و متمدن ایران هستیم؛ قهرمانی که یکی از بزرگترین سرمایه ها و شخصیت های تاریخ مبارزه علیه تروریسم جهانی و از خدمت گزاران راستین صلح قاره آسیا و به نحوی دیگر قاره ها جهان و حتی سبب آرامش خود ملت آمریکا بوده است؛ از این رو و بر اساس قاعده مسلم حقوق بین‏ الملل مبنی بر اینکه یا *«محاکمه کن و یا مسترد نما»*، از آزادیخواهان آمریکا انتظار دارد تمهیداتی فراهم نمایند تا برای ارج نهادن به خط مبارزه علیه جنایت کاران بین المللی، مرتکبین جنایت غیرقابل اغماض یادشده که اسامی آنها در بالا گردید جهت محاکمه و مجازات به کشور جمهوری اسلامی ایران مسترد شوند.

بدیهی است تحقق این خواسته علاوه بر فراهم نمودن زمینه مجازات ناقضین صلح و امنیت بین‏ المللی، پاسخ مثبتی به رسالت بشری در راستای تامین صلح و امنیت جهانی است. در هرحال اطمینان می‎دهیم که مرتکبین این جنایت هولناک در دادگاه نظام مترقی جمهوری اسلامی ایران شاهد محاکمه ای منصفانه و عادلانه خواهند بود.

به امید روزی که با تعقیب، محاکمه و مجازات افراد مورد درخواست، جامعه بین‏ المللی شاهد چنین جنایتی در سطح کره زمین نباشد.

باتشکر و سپاس

استادان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و متخصصین حقوق در ایران

رونوشت :

*رییس محترم مجمع عمومی پلیس بین الملل جهت آگاهی و اقدام

*ملت ها و دولت های آزادیخواه جهان جهت استحضار و همبستگی برای مبارزه با جنایت کاران بین المللی

[1]-"Soleimani was official guest of Iraq: Judiciary". Tehran Times. 2020-01-04. Retrieved 2020-01-20.

[2]- Donald John Trump

متولد 14ژوئن ۱۹۴۶ میلادی

[3]- Trump، Donald J. «pic.twitter.com/VXeKiVzpTf». @realDonaldTrump.

دریافت‌شده در ۳ژانویه۲۰۲۰میلادی

[4]- the U.S. Department of Defense.

[5]- Mark Thomas Esper

متولد 26آوریل ۱۹۶۴ میلادی

[6]-United States Department of State

[7]-Michael Richard Pompeo

ایشان متولد 30دسامبر۱۹۶3 میلادی و افسر بازنشسته ارتش آمریکا است که در ضمن وکیل و حقوقدان نیز می‎باشد.

[8]- General Kenneth Franklin "Frank" McKenzie Jr.

متولد 1957 میلادی

[9]- Kenneth F. McKenzie, Jr.

[10]- The United States Central Command (USCENTCOM or CENTCOM),

لیست اسامی این اساتید اینجا قابل مشاهده است.

