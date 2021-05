"ساندار پیچای" مدیرعامل گوگل ضمن معرفی هدف بلندپروازانه خود موسوم به "به سوی ماه"، توضیح داد که چگونه گوگل تا سال ۲۰۳۰ با انرژی کاملاً بدون انتشار کربن کار خواهد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، اکنون پس از گذشت چهار سال از اینکه گوگل به طور کامل به انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورد، این شرکت در تلاش است تا هدف بعدی خود را در این زمینه دنبال کند.

امروز در رویداد گوگل I/O، "ساندار پیچای" مدیرعامل گوگل برنامه‌های این شرکت را برای استفاده کامل مراکز داده و دفاتر گوگل از انرژی بدون کربن تا سال ۲۰۳۰ تشریح کرد.

"پیچای" این تلاش را "به سوی ماه"(moonshot) _ an act or instance of launching a spacecraft to the moon _ خواند و خاطرنشان کرد که این شرکت باید به تأمین انرژی بدون کربن در تمام نقاط بپردازد. البته این امر برای تأسیسات واقع در مناطق دورافتاده آسان نخواهد بود.

در حال حاضر پنج مرکز داده گوگل با ۹۰ درصد انرژی بدون کربن کار می‌کنند که آخرین آنها در دانمارک است. گوگل پنج مزرعه خورشیدی برای کمک به اداره این مرکز داده ایجاد کرده است.

سال گذشته گوگل روی یک بستر محاسباتی هوشمند کربنی سوئیچ کرد که براساس میزان در دسترس بودن منابع انرژی بدون کربن مانند انرژی خورشید و باد، محاسبات را به مراکز داده‌های مختلف منتقل می‌کند.

برای شروع، این سیستم تلاش‌های پردازش چندرسانه‌ای(به عنوان مثال عکس‌ها و فیلم‌ها) را تا آنجا که ممکن است به مکان‌هایی با تمیزترین شبکه‌های برق هدایت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که گوگل در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که تمام کربنی را که از زمان تاسیس خود تا سال ۲۰۲۰ تولید و منتشر کرده، جبران کرده است.

