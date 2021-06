رییسی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وارد توییتر شد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رسما عضو توییتر شد.

ادرس صفحه توییتر این کاندیدا بشرح زیر است:

Take a look at سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com):

https://twitter.com/raisi_c

انتهای پیام