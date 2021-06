مدرک زبان دکتری: منابع و راهکارها

زبان انگلیسی به عنوان زبان علم در سراسر جهان پذیرفته شده است. تمامی مقالات و کتاب‌ها در سطح بین‌المللی به زبان انگلیسی نوشته و منتشر می‌شوند. بنابراین، دانستن این زبان برای هر فردِ آکادمیکی لازم و ضروریست‌. طبیعتا، نخبگان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای پیشرفت در حوزه دانشگاهی چاره‌ای جز یادگیری زبان انگلیسی در سطح متوسطه به بالا نخواهند داشت. به همین دلیل، کلیه‌ی دانشگاه‌های دولتی و کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان مقطع دکتری را ملزم به دریافت مدرک زبانی که نشان‌دهنده‌ی سطح دانش زبان انگلیسی آن‌ها باشد، نموده‌اند.

به عبارت دقیق‌تر، کلیه دانشجویان مقطع دکتری در ایران، جهت کسب مجوز شرکت در آزمون جامع و ایجاد امکان دفاع از پروپوزال نیاز به ارائه مدرک زبان دکتری خواهند داشت. از طرفی، ارائه مدرک زبان در مصاحبه دکتری نیز از امتیاز بالایی برخوردار است و احتمال قبولی شخص در شرایط برابر با سایر داوطلبین را افزایش می‌دهد.

در سالیان دور، اکثر دانشجویان مقطع دکتری در آزمون آیلتس یا تافل شرکت می‌کردند و تنها این دو مدرک بین‌المللی مورد پذیرش دانشگاه‌های معتبر در ایران بودند. ولی درسال‌های اخیر با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه شرکت در این دو آزمون، امتحانات زبان دکتری در سطح ملی با عناوین تولیمو، MSRT، MCHE، EPT و MHLE طراحی و با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تمامی این آزمون‌ها، مشابه امتحان تافل کاغذی یا PBT بوده و عموما شامل سئوالات listening، درک مطلب یا reading، گرامر و لغت هستند. نمره قبولی در هر یک از آزمون‌ها متفاوت بوده و شرکت مجدد در امتحان در صورت عدم کسب نمره مورد نظر محدودیتی ندارد.

منابع آزمون زبان دکتری

همانطور که پیشتر گفته شد، آزمون‌های زبان دکتری شباهت بسیار زیادی به آزمون تافل کاغذی دارند. بنابراین مطالعه کتاب‌های تافل می‌تواند کمک شایانی به داوطلبین این آزمون‌ها نماید.

کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری یا 1100 words you need to know و کتاب ۵۰۴ واژه کاملا ضروری از بهترین منابع برای پاسخگویی به سئوالات بخش لغت در آزمون زبان دکتری به حساب می‌آیند. روزی پنج الی هفت کلمه را حفظ کرده و با استفاده از فلش کارت یا جعبه لایتنر آن‌ها را در حافظه بلندمدت ذخیره نمایید. توجه داشته باشید که یادگیری لغات فقط در جمله و با مثال اتفاق می‌افتد بنابراین از حفظ کردن آن‌ها به صورت کلمه ترکیب و با معنی فارسی خودداری نمایید.

کتاب‌های grammar flash، آکسفورد پرکتیس گرامر و گرامر این یوز در سطح متوسطه منابع مناسبی برای بخش گرامر آزمون زبان دکتری محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است، یادگیری فرمول‌های گرامری، کمکی به شما نخواهد کرد. بنابراین، از انجام دادن تمرین‌های متعدد و مطالعه مثال‌های مختلف غافل نشوید.

علاوه‌براین، مطالعه دو کتاب بارونز و لانگ‌من در مورد تافل کاغذی نیز لازم و ضروریست. در واقع، بهترین منابع آزمون زبان دکتری، نمونه سئوالات دوره‌های برگزار شده است که داوطلبین را با فضای واقعی این آزمون‌ها آشنا کرده و سطح واقعی امتحان را به آن‌ها نشان خواهند داد. برای استفاده هر چه بهتر از این منابع، می‌بایست موقعیت امتحان را دقیقا شبیه‌سازی نمایید و سئوالات را بدون کمک گرفتن از کتاب و با زمانبندی مشابه آزمون جواب دهید. پس از اتمام پاسخگویی، جواب‌های خود را با پاسخنامه موجود در انتهای کتاب چک کرده و نمره خود را محاسبه نمایید. با استفاده از این روش از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شده و فرصت کافی برای رفع نقاط ضعف خود را خواهید داشت.

کلاس آزمون زبان دکتری

در حال حاضر، مراکز و موسسات زیادی به صورت عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی کلاس‌های آمادگی آزمون زبان‌ دکتری مانند کلاس EPT، کلاس تولیمو، کلاس MSRT و ... را برگزار می‌کنند و همگی ادعا می‌کنند که کسب نمره قبولی در آزمون پس از شرکت در کلاس را تضمین می‌نمایند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حداقل سطح مورد نیاز برای شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون زبان دکتری، سطح intermediate است. به عبارت دیگر، داوطلبین این آزمون میبایست در ابتدا با شرکت در کلاس‌های زبان عمومی، دانش زبان انگلیسی خود را به سطح قابل قبولی برسانند تا بتوانند از مطالب ارائه شده در کلاس آمادگی آزمون زبان دکتری استفاده کنند.

بنابراین، برای اینکه در مسیر درست آمادگی آزمون زبان دکتری قرار بگیرید و هزینه و زمان خود را هدر ندهید، از تعیین سطح شروع کنید. شما می‌توانید تعیین سطح را به صورت آنلاین یا حضوری در موسسات معتبر انجام دهید و سطح ابتدایی دانش زبان انگلیسی خود را بسنجید. در صورتی‌که سطح زبان انگلیسی‌تان از اینترمدیت پایین‌تر است، در کلاس‌های فشرده زبان عمومی شرکت کنید و بعد از آن در کلاس‌های آمادگی زبان دکتری ثبت‌نام نمایید. توجه داشته باشید که در این کلاس‌ها، بیشتر روی نمونه سئوالات و تکنیک‌های لازم برای موفقیت در آزمون تمرکز می‌شود. در هنگام ثبت‌نام، ترجیحا از تجربیات اساتیدی که خود مدرک دکترا داشته و یا تجربه تدریس تافل دارند، استفاده کنید تا بتوانید بهترین نتیجه ممکن در آزمون زبان دکتری را کسب کرده و مانعی در راه پیشرفت‎‌تان وجود نداشته باشد.

کلام آخر اینکه، به آزمون زبان دکتری نه به عنوان چالشی سخت بلکه به عنوان راهی برای ورود به دنیای علم و دانش در سطح بین‌المللی نگاه کنید و بدون استرس از یادگیری زبان انگلیسی نهایت لذت را ببرید.

