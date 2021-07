بهترین فیلم های جهان کدام هستند ؟

ژانر اکشن یکی از محبوبترین ژانرهای سینما بهحساب میآید که از محبوبیت بالایی برخوردار است. در طول تاریخ سینما فیلمهای زیادی در این ژانر ساخته شده است

به گزارش ایسنا بنابر اعلام ملو فیلم، در ادامه قصد داریم برخی از بهترین فیلم‌های اکشن را به شما مخاطبان عزیز معرفی کنیم.

لبه فردا - Edge of Tomorrow

لبه فردا (Edge of Tomorrow) جزو بهترین فیلم‌های جهان محسوب می‌شود که برپایه‌ی یک رمان ژاپنی به نام فقط باید بکشی اثر هیروشی ساکورازاکا ساخته شد. وظیفه کارگردانی این فیلم برعهده داگ لیمان قرار داشت. اروین استاف، تام لسالی، جفری سیلور، گرگوری جاکوبز و جیسون هافس تهیه‌کنندگان این فیلم بودند. فیلم‌نامه این فیلم توسط کریستوفر مک‌کوری، جز باتر ورث و جان هنری باتر ورث نوشته شد.

فیلم لبه فردا توانست نظرات مثبت منتقدان را به سمت خود جلب کند و مورد تحسین آن‌ها قرار بگیرد. این فیلم به دلیل فیلم‌نامه قدرتمند، داستان جذاب و بازی عالی گروه بازیگری با تمجید منتقدان مواجه شد. از جمله مهم‌ترین بازیگرانی که در این حضور داشتند می‌توان به تام کروز، امیلی بلانت، بیل پاکستون، برندن گلیسون و مدلین منتاک اشاره کرد.

این فیلم موفق شد مخاطبان زیادی را به سمت سالن‌های سینما جذب کند و فروش بسیار بالایی داشته باشد. فیلم لبه فردا با بودجه تولید 178 میلیون‌ دلاری‌اش، حدود 370 میلیون دلار فروش کرد. تام کروز، امیلی بلانت، بیل پاکستون، برندن گلیسون و مدلین منتاک ازجمله بازیگرانی هستند که در فیلم لبه فردا به ایفای نقش پرداختند.

خلاصه داستان این فیلم بدین شرح است: داستان این فیلم در زمان آینده که در آن زمین توسط نژادی بیگانه مورد تهاجم قرار گرفته، رخ می‌دهد. بیل کیج، یک افسر روابط عمومی، بدون هیچ تجربه جنگی دستور دارد که در خط مقدم یک عملیات بسیار مهم علیه بیگانگان حضور پیدا کند. او در میدان جنگ کشته می‌شود، اما خود را گرفتار یک حلقه زمانی می‌بیند که با هربار کشته شدن او را به روز قبل از جنگ برمی‌گرداند. کیج همراه با ریتا ورتاکسی یک جنگجو نیرو ویژه، گروهی تشکیل می‌دهد تا راهی برای نابودی موجودات فرا زمینی پیدا کند.

جنگ برای سیاره میمون‌ها - War for the Planet of the Apes‎

جنگ برای سیاره میمون‌ها (War for the Planet of the Apes) یک فیلم اکشن جذاب است که در واقع دنباله دو فیلم ظهور سیاره میمون‌ها و طلوع سیاره میمون‌ها محسوب می‌شود که به ترتیب در سال‌های 2011 و 2014 اکران شده بودند.

وظیفه کارگردانی و نویسندگی این فیلم برعهده مت ریوز قرار داشت. مارک بامبک نیز در امر نویسندگی ریوز را همراهی کرد. پیتر چرنین، دیلن کلارک و ریک جافا تهیه‌کنندگان این فیلم بودند.

فیلم جنگ برای سیاره میمون‌ها در گیشه خارق‌العاده ظاهر شد و توجه مخاطبان زیادی را به سمت خود جلب کرد. این فیلم با بودجه عظیم 150 میلیون دلاری‌اش، حدود 490 میلیون دلار در گیشه فروخت. اندی سرکیس، وودی هرلسون، استیو زان، آمیا میلر و تری نوتاری ازجمله مهم‌ترین بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

خلاصه داستان این فیلم بدین شرح است: در این فیلم سزار با به دست گرفتن رهبری میمون‌ها قصد دارد تا از آن‌ها و خانواده خود در مقابل انسان‌ها محافظت کند.

شش زیرزمینی - Six Underground

شش زیرزمینی (Six Underground) یک فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مایکل بی است که در سال 2019 توسط سرویس استریم نت‌فلیکس عرضه شد. تهیه‌کنندگانی همچون یان برایس، دیوید آلیسون، دان گرینجر و دانا گلدبرگ در امر تهیه‌کنندگی بی را همراهی کردند. فیلم‌نامه این فیلم توسط رت ریس و پال ورنیک نوشته شد.

این فیلم اکشن جدید پس از عرضه توسط نت‌فلیکس به یکی از پربیننده‌ترین فیلم‌های این سرویس ویدیویی آنلاین تبدیل شد. فیلم شش زیرزمینی با بودجه عظیم 150 میلیون دلاری تولید شد. با توجه به سیاست‌های نت‌فلیکس نمی‌توان به میزان سود یا درآمد حاصل از فیلم شش زیرزمینی پی برد.

از جمله بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند می‌توان به رایان رینولدز، دیو فرانکو، آدریا آرجونا، پیمان معادی، کوری هاکینز، بن هاردی، ملانی لوران و مانوئل گارسیا-رولفو اشاره کرد.

خلاصه داستان این فیلم بدین شرح است: چهار سال پس از جنایت‌های یک رژیم ظالم در آسیای میانه و در ملتی به نام تورگستان، یک آمریکایی ناشناس پولدار تصمیم می‌گیرد تا مرگ خود را جعل کرده و سپس تمام ثروتش را برای تشکیل گروهی ضدتروریستی خرج کند. او با تشکیل این گروه می‌خواهد جنایتکاران و تروریست‌های دولت‌های ظالم و کثیف را از بین ببرد.

لوگان – Logan

لوگان (Logan) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی جیمز منگولد است که در سال 2017 اکران شد؛ اسکات فرانک و مایکل گرین در امر نویسندگی منگولد را همراهی کردند. هاچ پارکر، سیمون کینبرگ و لورن شولر دونر نیز تهیه‌کنندگان این فیلم بودند.

فیلم لوگان با تحسین منتقدان مواجه شد. این فیلم به دلیل بازی عالی بازیگران، فیلم‌نامه محشر و کارگردانی قدرتمند مورد تحسین قرار گرفت. هیو جکمن، پاتریک استوارت، بوید هالبروک، استیون مرچنت، ریچارد ای گرانت و دافنه کین ازجمله مهم‌ترین بازیگرانی هستند که در فیلم لوگان به ایفای نقش پرداختند.

خلاصه داستان این فیلم بدین شرح است: حوادث فیلم در سال ۲۰۲۹ جریان دارد. تقریبا بیست و پنج سال است که هیچ جهش یافته‌ای متولد نشده و جهش یافته‌های باقی‌مانده هم مانند قبل با ترس و به شکل پنهانی زندگی می‌کنند. در همین حین لوگان که با بالا رفتن سن خود قدرت‌هایش ازجمله زود درمانی را تا حد زیادی از دست داده همراه با کالیبان در جایی دور افتاده در ایالت تگزاس زندگی می‌کند.

