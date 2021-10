چگونه پیج اینستا را حذف کنیم؟

اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در سراسر دنیا است و میلیون‌ها نفر کاربر در دنیا دارد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام دانشجویار، اگر بنابر دلایلی مانند اعتیاد به این برنامه، درس، مشغله‌های شخصی و ... قصد حذف اکانت اینستاگرام را دارید، می‌توانید این راهنما را بخوانید.

پاک کردن پیج اینستا به طور موقت یا دی اکتیو کردن پیج؟

اگر بخواهید به طور موقت از پیج اینستای خود استفاده نکنید می‌توانید به جای پاک کردن پیج که کل پست‌ها، پیام‌ها و تصاویر را از دسترس شما خارج می‌کند، پیج را دی اکتیو کنید. در صورت دی اکتیو کردن پیج، هر زمان که بخواهید می توانید دوباره به پیج اینستا دسترسی داشته باشید؛ اما زمانی که پیج را پاک کنید دیگر همه چیز مربوط به اکانت شما از دست رفته است و حتی توسط خود اینستاگرام قابل بازیابی نیست.

چگونه پیج اینستا را پاک کنیم؟

از دو روش می‌توان پیج اینستا را پاک کرد یک راه از طریق خود سایت اینستاگرام و دیگری از طریق اپلیکیشن اینستا است. در ادامه دو روش را قدم به قدم توضیح می‌دهیم.

پاک کردن پیج اینستا (حذف اکانت اینستا) از طریق سایت

اولین راه، مراجعه به سایت اینستاگرام و اقدام از طریق آن طبق مراحل زیر است:

· قدم اول: ورود به سایت

ابتدا از طریق لینک زیر وارد قسمت دیلیت اکانت اینستا شوید. البته ممکن است به دلایل کندی اینترنت یا شلوغی سایت، یک مقدار منتظر بمانید.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/

· قدم دوم: وارد اکانتی که می خواهید پاک کنید شوید

در صفحه ورود مشخصات پیجی را که می‌خواهید پاک کنید را وارد کنید و روی Log in کلیک کنید تا وارد صفحه حذف اکانت شوید. در این قسمت حتما باید اطلاعات درست پیج را وارد کنید و اگر اطلاعات اکانت خود را فراموش کردید، می‌توانید روی Forgot password? کلیک کنید تا با راه های پیشنهادی اینستا، اطلاعات شما بازیابی شوند.

· قدم سوم: ورود به صفحه پاک کردن پیج یا حذف اکانت

در این صفحه شما اطلاعات پیجی که قصد پاک کردن آن را دارید مشاهده می‌کنید.

· قدم چهارم چگونه پیج اینستا را پاک‌کنیم: دلیل پاک کردن پیج

در این قسمت اینستا از شما دلیل پاک کردن پیج را می‌پرسد و تلاش می‌کند تا با ارائه راه‌حل‌هایی شما را از پاک کردن پیج منصرف کند. اگر نمی‌خواهید دلیل خاصی را انتخاب کنید یا حوصله خواندن دلایل را ندارید و فقط پاک کردن پیج مهم است، گزینه Something Else را انتخاب کنید.

· قدم پنجم: وارد کردن دوباره رمز عبور و پاک کردن پیج برای همیشه

بعد از انتخاب گزینه Something Else کادری نشان داده می‌شود و از شما می‌خواهد تا دوباره رمز عبور پیج را وارد کنید و سپس روی کادر آبی رنگ Delete Username در پایین صفحه کلیک کنید.

· قدم ششم: تأیید نهایی

اینستاگرام دوباره از شما سوال می‌کند: آیا مطمئن هستید که می‌خواهید پیج را پاک کنید؟ با زدن گزینه تایید(Ok)، پیج شما برای همیشه از دسترس خارج خواهد شد.

پاک کردن پیج از طریق برنامه اینستاگرام

در حقیقت از طریق اپلیکیشن اینستاگرم در گوشی نمی‌توان به‌طور مستقیم پیج را پاک کرد؛ اما می‌توان وارد قسمت پاک کردن پیج در سایت اینستا شد. این روش با روش اول تنها در چند مرحله ابتدایی تفاوت دارد و بعد از وارد شدن به صفحه حذف اکانت، بقیه مراحل شبیه هم هستند.

· قدم اول: وارد اپلیکشن اینستاگرام شوید

ابتدا وارد اپلیکیشن شوید و سپس به قسمت پروفایل رفته و روی علامت ۳ خط در سمت راست و بالای برنامه کلیک کنید.

· قدم دوم: ورود به قسمت تنظیمات

حالا بر گزینه تنظیمات یا همان Settings کلیک کنید. از بین گزینه‌های موجود، help را انتخاب کنید.

· قدم سوم: ورود به help center و مدیریت اکانت

از بین دو گزینه نمایش داده‌ شده help center را انتخاب کنید. حالا گزینه managing your accountرا انتخاب کنید.

· قدم چهارم: انتخاب گزینه پاک کردن اکانت

از بین موارد نمایش داده‌شده در گزینه managing your account، روی delete your account کلیک کنید. در صفحه باز شده گزینه دوم که How do I delete my account هست را انتخاب کنید و درنهایت با کلیک بر روی گزینه آبی‌رنگ Delete Your Account page وارد صفحه ورود به اکانت می‌شوید. از این قدم به بعد مانند روش اول عمل کنید.

نکات پاک کردن پیج اینستا

دو روش چگونه پیج ایسنتا را پاک کنیم را با جزئیات توضیح دادیم. اگر به‌طورجدی قصد پاک کردن پیج خود را دارید، بهتر است نکات زیر را بخوانید:

۱. برای پاک کردن یک پیج در اینستا نیاز به Username و Password آن دارید.

۲. بعد از پاک کردن پیج، تمام پست‌ها، کامنت‌ها، ویدئوها، تصاویر و موارد ذخیره‌شده دیگر در دسترس نخواهند بود.

۳. بعد از پاک کردن پیج، پیج شما به‌هیچ‌عنوان قابل بازگردانی نخواهد بود.

۴. در صورت پاک کردن پیج اینستا، دیگر نمی‌توانید با ایمیلی که برای ثبت‌نام استفاده کرده بودید، پیج یا اکانت دیگری در اینستا داشته باشید. پس بهتر است قبل از حذف پیج به قسمت Edit Profile رفته و ایمیل خود را حذف یا با یک ایمیل غیرواقعی ویرایش کنید.

۵. بعد از حذف اکانت، پیج شما تا چند روز با نام instagrammer قابل‌ نمایش است و پس‌ از آن، اکانت همراه با کامنت‌ها و لایک‌ها از بین خواهد رفت.

کلام پایانی

هرروزه کاربران زیادی پیج جدیدی در اینستاگرام می‌سازند یا پیج خود را حذف می‌کنند. اگر واقعاً از دست اینستاگرام خسته شدید و یا به دلایل دیگر قصد پاک کردن پیج خود از این شبکه اجتماعی را دارید، از راهنمای کامل چگونه پیج اینستا را پاک کنیم کمک بگیرید.

