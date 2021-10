رله چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

به زبان ساده رله یک کلید الکترونیکی می باشد که برخلاف کلید های دستی که باید به صورت دستی قطع یا وصل بشوند تا لامپ را روشن یا خاموش بکنیم، می توانیم با استفاده از یک ولتاژ پایه های رله را تحریک کنیم و مسیر برق را قطع یا وصل کنیم و لامپ را روشن یا خاموش بکنیم.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام دفتر مرکزی شرکت بین المللی EKF روسیه در ایران، در حالت عادی میله ی وسط (COM) به میله ی NC متصل می باشد ولی اگر ولتاژ تحریک را وصل کنیم میله ی وسط (COM) تغییر حالت می دهد و به میله ی NO متصل می شود. در حالت عادی جریان از خروجی NC می تواند خارج شود ولی اگر ولتاژ تحریک را به رله بدهیم جریان از خروجی NO می تواند خارج شود.

با توجه به این که رله توانایی عبور جریانی قوی تر از جریان ورودی را از خود می تواند عبور دهد، می توانیم از آن به عنوان تقویت کننده نیز استفاده کرد. تحریک شدن رله می تواند بر اثر تغییر کمیت هایی مانند درجه حرارت، ولتاژ، جریان، ... باشد و باعث روشن شدن تجهیزات و دستگاه های دیگر بشود.

اساس کار رله در آن است که وقتی ولتاژی به سیم پیچ آن برسد، باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی شده و این میدان مغناطیسی نیز باعث قطع و وصل شدن کنتاکت های موجود در خود رله می شوند که می تواند به وسیله ی این کنتاکت ها بسیاری از وسایل الکتریکی و الکترونیکی را قطع و وصل و کنترل کند، این دستگاه در همه انواع وسایل به صورت پنهان یافت می‌شوند. رله ها در شکل‌ها، اندازه‌ها و توان‌های متنوع برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رله (RELAY) دارای چه مزایایی می باشد؟

از آنجایی که ماهیت رله مغناطیسی است برای حفاظت از مدار بسیار مناسب است، برای این که قسمت قدرت با جریان های بالا را نسبت به مدارالکترونیکی فرمان ایزوله می کند.

با توجه به ساختار رله ها، آنها می توانند چندین آمپر را تحمل کنند از این رو نسبت به ترانزیستورها مقرون به صرفه تر است.

یکی از مزیت‌های مهم رله خودکار بودن آن است یعنی بدون نیاز به دخالت انسان می‌تواند یک مدار را قطع یا وصل کند، برای انجام این کار به سیگنال‌های متعددی نیاز است.

رله (RELAY) دارای چه معایبی می باشد ؟

تغییر وضعیت این قطعه ممکنه با تولید جرقه همراه باشد، همین امر باعث شده تا برای محیط های دارای گازهای قابل اشتعال و مواد شیمیایی منفجره یا حساس به الکتریسیته مورد استفاده قرار نگیرد.

از آنجایی که رله وسیله ای مکانیکی است بنابراین از سرعت عملکرد بالایی برخوردار نیست، برای این که در بسیاری از موارد به ویژه جریان های بالا زمانی که صحبت از امنیت می شود، این وسیله قادر به پاسخ گویی سریع و یا عملکرد سریع نیست.

- برای کارکرد انواع رله حداقل به یک میزان ولتاژی نیاز است. وقتی ولتاژ پایین باشد، رله قادر به انجام کار نخواهد بود.

هنگام استفاده از رله‌های الکتریکی در حالت کلی نباید کنتاکت‌های رله را برای کار در جریان‌های بالا با یکدیگر موازی کرد. زیرا رله‌هایی که به صورت مکانیکی عمل می‌کنند دقیقاً در یک لحظه و به صورت همزمان باز یا بسته نمی‌شوند. در نتیجه، ممکن است یکی از رله‌ها، حتی برای یک لحظه کوتاه، دچار اضافه جریان شده و رله آسیب ببیند.

تفاوت رله(RELAY) با کلید در چه چیزی می باشد؟

رله همان کلید است، با این تفاوت که کلید را نمی‌توان از راه دور کنترل کرد یا از آن به‌عنوان یک کنترل‌کننده هوشمند استفاده کرد، پس می‌توان رله را کلید هوشمند نیز نامید که علاوه بر داشتن ساختار اصلی یک کلید ویژگی‌ها و امکانات بیشتری نیز داراست.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد رله (RELAY) EKF می تواند به سایت شرکت EKF به آدرس WWW.EKFGROUP.IR مراجعه نمایید.

شرکت EKF روسیه تامین کننده انواع مختلف تجهیزات برقی و اتوماسیون از جمله مینیاتوری، محافظ جان، کنتاکتور، کلید اتوماتیک، لنت برق، بست کمربندی، تایمر، رله و سایر تجهیزات مورد استفاده در تابلوهای برق می باشد.

021-88857269_021-88652886

تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج آسمان ونک طبقه 2 واحد 203

info@ekfgroup.ir

انتهای رپرتاژ آگهی