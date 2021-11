نقش مدیریت ناپایدار آب در مشکلات منطقه سیستان

مقاله دو تن از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه زابل با موضوع تاثیر مدیریت ناصحیح آب در زیستگاه پرندگان آبی در منطقه سیستان، در نشریه علمی معتبر Scientific Reports منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مقاله دکتر سعیده ملکی نجف‌آبادی و دکتر وحید راهداری از اعضای هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل در نشریه علمی معتبر Scientific Reports از مجموعه انتشارات زیرگروه نیچر منتشر شد.

این مقاله با عنوان "Humans in the upstream can exacerbate climate change impacts on water birds’ habitat in the downstream" در شماره ۱۱ این مجله در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است.

نویسندگان این مقاله هدف از نگارش این مقاله را پرداختن به مهم‌ترین مشکل منطقه سیستان؛ یعنی خشکسالی‌های چند دهه اخیر در این منطقه عنوان کرده و گفتند: از آن‌جا که تغییرات اقلیمی به عنوان معضل زیست محیطی مهمی در سطح جهان شناخته می‌شود و محدودیت منابع آب، مشکل اصلی دشت سیستان است؛ در این مقاله تلاش شده تا به بیان نقش مدیریت ناپایدار انسان بر منابع آب بالادست حوضه آبریز و تاثیر آن در افزایش اثرات منفی تغییرات اقلیمی در پایین دست حوضه پرداخته شود.

اهمیت این مقاله در نشان دادن تاثیر انسان در چندبرابر کردن اثرات منفی تغییر اقلیم است. فعالیت‌های انسان از یک سو منجر به وقوع تغییرات اقلیمی در سطح جهانی شده و از سوی دیگر بوسیله الگوی ناپایدار استفاده از آب و مدیریت ناصحیح آب در بالادست باعث افزایش اثرات منفی تغییر اقلیم در مقیاس محلی در پایین دست حوضه شده است.

این مقاله تاکید می‌کند که نه تنها اقدامات جهانی برای کاهش عوامل منجر به تغییرات اقلیمی می‌بایست انجام شود، بلکه در مقیاس محلی نیز اقدامات انسان به نحوی مدیریت شود که باعث تشدید اثرات منفی تغییر اقلیم نشود.

طبق گزارش استنادی نشریات (JCR) در سال ۲۰۲۱؛ این مجله با ضریب تأثیر (IF) 4.379 و رتبه ۱۰ از ۶۴ در چارک Q1 رسته علوم میان‌رشته‌ای (multidisciplinary sciences) قرار دارد و به‌عنوان نشریه گروه Nature توسط Nature Publishing Group منتشر می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه زابل؛ دکتر ملکی نجف آبادی و دکتر راهداری، دارای دکتری آمایش محیط زیست و از اعضای هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل هستند.

انتهای پیام