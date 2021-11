مقاله دکتر مینا قنبری، عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی خوی، در مجله Scientific Reports از انتشارات معتبر Nature منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در این مقاله با عنوان Thermo-vibrational analyses of skin tissue subjected to laser heating source in thermal therapy رفتار ارتعاشی و دمایی یک بافت پوستی در مواجهه با تابش‌های مختلف پرتوهای لیزر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق، معادله انتقال حرارت هدایتی هایپربولیک جهت مدلسازی فرایند انتقال حرارت هدایتی دوبعدی در بافت بکار گرفته شده است که برای اولین بار، پاسخ ارتعاشی بافت پوستی در مواجهه با شوک‌های دمایی، با درنظرگرفتن اثرات ترموالاستیک را مورد آنالیز قرار می دهد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، لیزردرمانی در درمان‌های مختلف پزشکی از جمله درمان‌های پوستی، سرطان و زیبایی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در زمینه های مختلف لیزردرمانی موثر واقع شود.

همچنین مجله Scientific Reports از انتشارات Nature ، در پنج سال اخیر با ضریب تأثیر متوسط ۵.۱ و شاخص هرش ۲۱۳، در چارک برتر مقالات در پایگاه های استنادی JCR و SJR قرار گرفته است.

بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علاقه مندان جهت دریافت این مقاله می‌توانند به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند:

Thermo-vibrational analyses of skin tissue subjected to laser heating source in thermal therapy

