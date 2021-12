دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای که از نظر دستور زبان گمراه‌کننده و اشتباه بود، ناخواسته به افرادی که ادعای او در مورد تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را قبول دارند، توهین کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این بیانیه گفت: «هر که معتقد نیست که در انتخابات ۲۰۲۰، تقلب گسترده‌ای صورت نگرفته است، یا بسیار فاسد است و یا به غایت احمق!»

(Anybody that doesn't think there wasn't massive election fraud in the 2020 presidential election is either very stupid, or very corrupt!)

گرچه ادعای ترامپ مبنی بر تقلب انتخاباتی، توسط محققان و متخصصان تکذیب شده است، اما او همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند.

این اشتباه دستوری ترامپ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده و عده‌ای به شوخی، گفتند که او بالاخره نتایج انتخابات را پذیرفته است؛ یکی از این افراد در توییتر نوشت: بر حسب اتفاق، این اولین گزاره دقیق ترامپ در مورد مشروعیت انتخابات ۲۰۲۰ است.

اریک سوالول، نماینده دموکرات مجلس آمریکا نیز در این شبکه اجتماعی گفت که با ترامپ «هم‌نظر» است.

"بایدن راست راست می‌چرخد و در همه جا و بر صورت همه سرفه می‌کند ترامپ همچنین در بیانیه‌ای، سخنان رئیس سابق کارکنان کاخ سفید را مبنی بر اینکه ترامپ در زمان ملاقات با جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا کرونا داشته و آن را مخفی کرده بوده، تکذیب کرد.

ترامپ در واکنش به اظهارات مارک میدوز در کتابش گفت: «اخبار جعلی» همچنان ادامه دارد و به این روایت که من پیش از اولین مناظره (انتخاباتی خود با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا) به کرونا مبتلا شده بودم، دامن می‌زند.

او در بیانیه‌ای گفت: بایدن راست راست می‌چرخد و در همه جا و بر صورت همه سرفه می‌کند و کک «مطبوعات فاسد» هم نمی‌گزد!

این جمله ترامپ، به سرفه‌های پیاپی بایدن در خلال سخنرانی‌اش در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اشاره دارد؛ سرفه‌هایی که کاخ سفید آن را «سرماخوردگی» توصیف کرده و گفت که بایدن پس از مشاهده نشانه‌های سرماخوردگی، سه بار تست کرونا داده و نتیجه هر سه تست منفی بوده است.

اظهارات میدوز درباره ترامپ، در حالی مطرح شد که این رئیس جمهوری سابق آمریکا قبلا مدعی شده بود که در همان مناظره، کرونا گرفته است.

میدوز همچنین در کتاب خود که با نام «رئیسِ رئیس» منتشر شده، اظهاراتی را درباره وضع سلامت ترامپ در زمان ابتلایش به کرونا در سال گذشته مطرح کرده است.

در این کتاب آمده است که میزان اکسیژن خون ترامپ در آن زمان، به میزان خطرناکی کاهش یافته بود و این با اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه بیماری‌اش آنقدرها هم جدی نبوده، در تضاد است.

میدوز نوشته است: آن روز صبح، رئیس تیم پزشکی رئیس جمهوری مرا به گوشه‌ای برد و اخبار بدی به من داد؛ گرچه وضعیت ترامپ کمی بهتر شده بود، اما اکسیژن خونش به ۸۶ درصد رسیده بود که برای مردی با این سن و سال، بسیار خطرناک بود.

او گفت: پزشکان تصمیم گرفتند ترامپ در همان جا از کپسول اکسیژن استفاده کند و صرفا امیدوار باشند که حالش بهتر شود.

به گزارش روزنامه تایمز، میدوز در کتابش، دیدار ترامپ را در مرکز پزشکی والتر رید توصیف کرده است. به گفته میدوز، زمانی که ترامپ به والتر رید رسید، آنقدر ضعیف شده بود که نمی‌توانست کیف دستی‌اش را که حدود چهارکیلوگرم بود، حمل کند.

این رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین در مصاحبه‌ای با محوریت کتاب جدیدش، با اظهاراتش درباره اخراج رئیس پیشین اف‌بی‌آی، خبرساز شد.

ترامپ به صراحت گفت: اگر کومی را برکنار نمی کردم، آنها به دنبال برکناری رئیس جمهور ایالات متحده بودند.

او گفت: افراد زیادی به من می‌گویند، این که من قسر در رفتم، بسیار عجیب است. فراموش نکنید که من جیمز کومی را اخراج کردم؛ اگر این کار را نمی‌کردم، شاید شما الآن با من راجع به کتاب زیبایم درباره چهار سال زندگی در کاخ سفید صحبت نمی‌کردید؛ آینده را نیز خواهیم دید؛ آینده بسیار جالب خواهد بود.

اعتراف ترامپ به اخراج کومی، توجهات را به خود جلب کرده و منتقدین می‌گویند که اگر ترامپ رئیس اف‌ابی‌آی را به دلیل پیگیری دخالت روسیه در انتخابات، اخراج کرده باشد، این کار، منجر به انسداد مسیر عدالت خواهد بود.

